Брендану Роджерсу будет нелегко.

28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги конференций «Лестер» примет «Рому». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Кинг Пауэр», транслировать ее будет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Лестер» — «Рома» 28 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Брендана Роджерса: коэффициент на победу «Лестера» — 2.30, это около 43% вероятности. У «Ромы» Жозе Моуринью шансов чуть меньше, а котировка выше — 3.10 (32%). Ничья в игре наименее вероятна, коэффициент — 3.40 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на победу римлян потенциальная выплата составит 3 100 рублей.

Верите, что Жозе ни в коем случае не уступит в Англии? Поставить на Х2 можно за 1.62.

Пробивают и не пробивают тотал в 2.5 гола команды на удивление синхронно с показателем 50%, поэтому оба варианта возможны. Но верить лучше в нерезультативный матч — это попросту выгоднее из-за коэффициента. Поставить на ТМ 2.5 можно за 2.00, а на ТБ 2.5 — за 1.80.

А вот вариант «обе забьют» у соперников заходит довольно часто — в этом матче на данную линию можно поставить за 1.59.

«Лестер» — «Рома»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 28 апреля 2022 года

«Лестер» проводит отвратительный сезон. Лига конференций — последний шанс команды Роджерса зацепиться за еврокубки на следующий год и одновременно скрасить этот трофеем. Правда, шанс этот не очень высок — несмотря на поздний камбэк против ПСВ, игру «Лестера» назвать убедительной точно нельзя. А играть на равных против пусть одной из лучших, но все же голландских команд — явно не уровень некогда крепкого представителя АПЛ.

В чем конкретно проблема Роджерса? Джейми Варди совсем состарился и не тащит, играет редко и не впечатляет (в Лиге конференций вообще ни разу не забил), остальные справляются кое-как — «лисам» в Англии тяжело даже против аутсайдеров. Три игры подряд без побед, и ладно против грандов — но нет. «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Эвертон» идут рядом и ниже в таблице, но ни одного из них «Лестер» не обыграл. Сейчас «лисы» больше похожи на одичавших и побитых лисиц.

Моуринью в последние выходные проиграл «Интеру» со счетом 1:3, но тут важно понимать несколько моментов. Во-первых, «Рома» играла очень неплохо. Даже сам Жозе остался горд: «Мне не стыдно за команду, мы играли против лучших». Португалец вселяет этими словами оптимизм во всех, кто переживает за римлян — на данный момент «Интер» действительно лучше, но «Рома» борется и прогрессирует.

Во-вторых, это поражение стало первым за три месяца — последний раз команда Жозе уступила в январе «Ювентусу». Благодаря такому успеху «Рома» идет в зоне еврокубков. При этом Моуринью уже давно не брал трофеев, а его все без конца отправляют на пенсию — чем не мотивация? Сложив два и два и сравнив форму римлян с англичанами, можно смело ставить на то, что именно «Особенный» выйдет в финал — коэффициент приятный, 1.78.

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Рома»

К сожалению для болельщиков «Лестера», будущие соперники по ЛК — команды из разных весовых категорий. Бодаться с «Наполи», «Ювентусом», «Миланом» и «Интером» и идти поблизости от них — это и близко не похоже на то, как болтается сейчас «Лестер» в АПЛ. Да, еврокубки — другая история, и здесь все возможно (вспомним «Спартак»), но ведь и римляне уже демонстрировали свою мощь. «Лестеру», даже дома, будет непросто.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 1.58.