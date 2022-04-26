«Лестер» — «Рома»: Моуринью остановит обидчика «Спартака»?
28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги конференций «Лестер» примет «Рому». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Кинг Пауэр», транслировать ее будет сайт matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Лестер» — «Рома» 28 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Брендана Роджерса: коэффициент на победу «Лестера» — 2.30, это около 43% вероятности. У «Ромы» Жозе Моуринью шансов чуть меньше, а котировка выше — 3.10 (32%). Ничья в игре наименее вероятна, коэффициент — 3.40 (25%).
При ставке в 1 000 рублей на победу римлян потенциальная выплата составит 3 100 рублей.
Верите, что Жозе ни в коем случае не уступит в Англии? Поставить на Х2 можно за 1.62.
Пробивают и не пробивают тотал в 2.5 гола команды на удивление синхронно с показателем 50%, поэтому оба варианта возможны. Но верить лучше в нерезультативный матч — это попросту выгоднее из-за коэффициента. Поставить на ТМ 2.5 можно за 2.00, а на ТБ 2.5 — за 1.80.
А вот вариант «обе забьют» у соперников заходит довольно часто — в этом матче на данную линию можно поставить за 1.59.
«Лестер» — «Рома»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 28 апреля 2022 года
«Лестер» проводит отвратительный сезон. Лига конференций — последний шанс команды Роджерса зацепиться за еврокубки на следующий год и одновременно скрасить этот трофеем. Правда, шанс этот не очень высок — несмотря на поздний камбэк против ПСВ, игру «Лестера» назвать убедительной точно нельзя. А играть на равных против пусть одной из лучших, но все же голландских команд — явно не уровень некогда крепкого представителя АПЛ.
В чем конкретно проблема Роджерса? Джейми Варди совсем состарился и не тащит, играет редко и не впечатляет (в Лиге конференций вообще ни разу не забил), остальные справляются кое-как — «лисам» в Англии тяжело даже против аутсайдеров. Три игры подряд без побед, и ладно против грандов — но нет. «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Эвертон» идут рядом и ниже в таблице, но ни одного из них «Лестер» не обыграл. Сейчас «лисы» больше похожи на одичавших и побитых лисиц.
Моуринью в последние выходные проиграл «Интеру» со счетом 1:3, но тут важно понимать несколько моментов. Во-первых, «Рома» играла очень неплохо. Даже сам Жозе остался горд: «Мне не стыдно за команду, мы играли против лучших». Португалец вселяет этими словами оптимизм во всех, кто переживает за римлян — на данный момент «Интер» действительно лучше, но «Рома» борется и прогрессирует.
Во-вторых, это поражение стало первым за три месяца — последний раз команда Жозе уступила в январе «Ювентусу». Благодаря такому успеху «Рома» идет в зоне еврокубков. При этом Моуринью уже давно не брал трофеев, а его все без конца отправляют на пенсию — чем не мотивация? Сложив два и два и сравнив форму римлян с англичанами, можно смело ставить на то, что именно «Особенный» выйдет в финал — коэффициент приятный, 1.78.
Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Рома»
К сожалению для болельщиков «Лестера», будущие соперники по ЛК — команды из разных весовых категорий. Бодаться с «Наполи», «Ювентусом», «Миланом» и «Интером» и идти поблизости от них — это и близко не похоже на то, как болтается сейчас «Лестер» в АПЛ. Да, еврокубки — другая история, и здесь все возможно (вспомним «Спартак»), но ведь и римляне уже демонстрировали свою мощь. «Лестеру», даже дома, будет непросто.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0