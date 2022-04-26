Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

26 апреля, 14:15

«Лестер» — «Рома»: Моуринью остановит обидчика «Спартака»?

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Лестер» — «Рома» 28 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью против «Интера».
Фото Global Look Press
Брендану Роджерсу будет нелегко.

28 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги конференций «Лестер» примет «Рому». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Кинг Пауэр», транслировать ее будет сайт matchtv.ru.

Лига конференций. 1/2 финала
28 апр, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Лестер» — «Рома» 28 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Брендана Роджерса: коэффициент на победу «Лестера» — 2.30, это около 43% вероятности. У «Ромы» Жозе Моуринью шансов чуть меньше, а котировка выше — 3.10 (32%). Ничья в игре наименее вероятна, коэффициент — 3.40 (25%).

При ставке в 1 000 рублей на победу римлян потенциальная выплата составит 3 100 рублей.

Верите, что Жозе ни в коем случае не уступит в Англии? Поставить на Х2 можно за 1.62.

Пробивают и не пробивают тотал в 2.5 гола команды на удивление синхронно с показателем 50%, поэтому оба варианта возможны. Но верить лучше в нерезультативный матч — это попросту выгоднее из-за коэффициента. Поставить на ТМ 2.5 можно за 2.00, а на ТБ 2.5 — за 1.80.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; едут на&nbsp;матч с &laquo;Ростовом&raquo;. «Спартак» вылетит в ФНЛ?! У красно-белых лишь одна победа в шести последних матчах РПЛ

А вот вариант «обе забьют» у соперников заходит довольно часто — в этом матче на данную линию можно поставить за 1.59.

«Лестер» — «Рома»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 28 апреля 2022 года

«Лестер» проводит отвратительный сезон. Лига конференций — последний шанс команды Роджерса зацепиться за еврокубки на следующий год и одновременно скрасить этот трофеем. Правда, шанс этот не очень высок — несмотря на поздний камбэк против ПСВ, игру «Лестера» назвать убедительной точно нельзя. А играть на равных против пусть одной из лучших, но все же голландских команд — явно не уровень некогда крепкого представителя АПЛ.

В чем конкретно проблема Роджерса? Джейми Варди совсем состарился и не тащит, играет редко и не впечатляет (в Лиге конференций вообще ни разу не забил), остальные справляются кое-как — «лисам» в Англии тяжело даже против аутсайдеров. Три игры подряд без побед, и ладно против грандов — но нет. «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Эвертон» идут рядом и ниже в таблице, но ни одного из них «Лестер» не обыграл. Сейчас «лисы» больше похожи на одичавших и побитых лисиц.

Месси против &laquo;Ланса&raquo;. «Ланс» в меньшинстве отобрал победу у «ПСЖ» и принес игроку букмекерской компании более 700 000 рублей

Моуринью в последние выходные проиграл «Интеру» со счетом 1:3, но тут важно понимать несколько моментов. Во-первых, «Рома» играла очень неплохо. Даже сам Жозе остался горд: «Мне не стыдно за команду, мы играли против лучших». Португалец вселяет этими словами оптимизм во всех, кто переживает за римлян — на данный момент «Интер» действительно лучше, но «Рома» борется и прогрессирует.

Во-вторых, это поражение стало первым за три месяца — последний раз команда Жозе уступила в январе «Ювентусу». Благодаря такому успеху «Рома» идет в зоне еврокубков. При этом Моуринью уже давно не брал трофеев, а его все без конца отправляют на пенсию — чем не мотивация? Сложив два и два и сравнив форму римлян с англичанами, можно смело ставить на то, что именно «Особенный» выйдет в финал — коэффициент приятный, 1.78.

Хосеп Гвардиола, &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Манчестер Сити» — «Реал»: невероятный Бензема не испугает Гвардиолу

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Рома»

К сожалению для болельщиков «Лестера», будущие соперники по ЛК — команды из разных весовых категорий. Бодаться с «Наполи», «Ювентусом», «Миланом» и «Интером» и идти поблизости от них — это и близко не похоже на то, как болтается сейчас «Лестер» в АПЛ. Да, еврокубки — другая история, и здесь все возможно (вспомним «Спартак»), но ведь и римляне уже демонстрировали свою мощь. «Лестеру», даже дома, будет непросто.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 1.58.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лестер
ФК Рома
2
0
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Болонья» — «Интер»: Джеко и Мартинес разорвут одну из худших оборон Серии А

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Роналду бросится в погоню за Салахом в гонке бомбардиров?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости