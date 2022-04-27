«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Клопп не станет новой жертвой Эмери
27 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Энфилд», транслировать ее будут matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 27 апреля 2022 года
Совсем не верят в гостей аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — поставить на победу «Вильярреала» можно с коэффициентом 12.00 (8%). «Ливерпуль» — очевидный фаворит, котировка на его победу — 1.27 (78%). Ничья также почти нереальный исход, ее можно взять за 6.00 (14%).
Если вы хоть немного верите в Унаи Эмери и его ребят, можете взять Х2 — в случае успеха сумма ставки увеличится в 4 раза.
В таком матче можно и нужно брать фору, чтобы добавить интриги: Ф1 (-1.5) доступна за 1.79, Ф2 (+1.5) — за 2.10.
Считаете, что «Ливерпуль» разгромит гостей? Или команды устроят перестрелку? ТБ3 за 1.83 — отличный вариант.
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года
«Ливерпуль» сейчас в такой форме, что сказать можно только одно: эта команда прекрасна. Красные довели игру до идеального образца — лучший выбор хоть для реального футбола, хоть для виртуального. Простая и понятная тактика, скорость, нацеленность на ворота — «Ливерпуль» много забивает и мало пропускает, но даже если пропускает достаточно, то не смущается и забивает еще больше.
Юрген Клопп вывел команду на пик формы, который наверняка рассчитан до последней игры сезона. «Ливерпуль» готов штурмовать до победного, бегать и прессинговать. Забить в этой команде может чуть ли не каждый игрок — идеальная машина для достижения результата. Считаете, что красные будут безжалостны к гостям? ИТБ2.5 за 2.08 — ваш выбор.
Но есть еще «Вильярреал». Он будто создан для защиты от таких команд. В этом сезоне «субмарина» добыла результат против «Реала» (1:1), «Атлетико» (2:2), «Ювентуса» (1:1 и 3:0) и «Баварии» (1:0 и 1:1). Конечно, это топы, но важно понимать, что все эти клубы не дотягивают до нынешнего праймового «Ливерпуля».
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»
Хотя «Вильярреал» очень неплохо выступал против больших команд в этом сезоне, с «Ливерпулем» ему будет невероятно трудно. Надо быть честными: против «Баварии» испанцам повезло, потому что те запороли тонну моментов и оказались невнимательны у своих ворот. Клопп и его воины такого не допустят и оформят задел уже в домашнем матче, чтобы на выезде сильно не утруждаться, ведь нужно еще силы на АПЛ и борьбу с «Сити» оставить.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ2.5 за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0