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«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Клопп не станет новой жертвой Эмери

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 27 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Садио Мане против «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
Между полуфиналистами Лиги чемпионов — пропасть.

27 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Энфилд», транслировать ее будут matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вильярреал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 27 апреля 2022 года

Совсем не верят в гостей аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — поставить на победу «Вильярреала» можно с коэффициентом 12.00 (8%). «Ливерпуль» — очевидный фаворит, котировка на его победу — 1.27 (78%). Ничья также почти нереальный исход, ее можно взять за 6.00 (14%).

Если вы хоть немного верите в Унаи Эмери и его ребят, можете взять Х2 — в случае успеха сумма ставки увеличится в 4 раза.

В таком матче можно и нужно брать фору, чтобы добавить интриги: Ф1 (-1.5) доступна за 1.79, Ф2 (+1.5) — за 2.10.

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Считаете, что «Ливерпуль» разгромит гостей? Или команды устроят перестрелку? ТБ3 за 1.83 — отличный вариант.

«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года

«Ливерпуль» сейчас в такой форме, что сказать можно только одно: эта команда прекрасна. Красные довели игру до идеального образца — лучший выбор хоть для реального футбола, хоть для виртуального. Простая и понятная тактика, скорость, нацеленность на ворота — «Ливерпуль» много забивает и мало пропускает, но даже если пропускает достаточно, то не смущается и забивает еще больше.

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Юрген Клопп вывел команду на пик формы, который наверняка рассчитан до последней игры сезона. «Ливерпуль» готов штурмовать до победного, бегать и прессинговать. Забить в этой команде может чуть ли не каждый игрок — идеальная машина для достижения результата. Считаете, что красные будут безжалостны к гостям? ИТБ2.5 за 2.08 — ваш выбор.

Но есть еще «Вильярреал». Он будто создан для защиты от таких команд. В этом сезоне «субмарина» добыла результат против «Реала» (1:1), «Атлетико» (2:2), «Ювентуса» (1:1 и 3:0) и «Баварии» (1:0 и 1:1). Конечно, это топы, но важно понимать, что все эти клубы не дотягивают до нынешнего праймового «Ливерпуля».

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»

Хотя «Вильярреал» очень неплохо выступал против больших команд в этом сезоне, с «Ливерпулем» ему будет невероятно трудно. Надо быть честными: против «Баварии» испанцам повезло, потому что те запороли тонну моментов и оказались невнимательны у своих ворот. Клопп и его воины такого не допустят и оформят задел уже в домашнем матче, чтобы на выезде сильно не утруждаться, ведь нужно еще силы на АПЛ и борьбу с «Сити» оставить.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ2.5 за 1.78.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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