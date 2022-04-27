Между полуфиналистами Лиги чемпионов — пропасть.

27 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Энфилд», транслировать ее будут matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» 27 апреля 2022 года

Совсем не верят в гостей аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — поставить на победу «Вильярреала» можно с коэффициентом 12.00 (8%). «Ливерпуль» — очевидный фаворит, котировка на его победу — 1.27 (78%). Ничья также почти нереальный исход, ее можно взять за 6.00 (14%).

Если вы хоть немного верите в Унаи Эмери и его ребят, можете взять Х2 — в случае успеха сумма ставки увеличится в 4 раза.

В таком матче можно и нужно брать фору, чтобы добавить интриги: Ф1 (-1.5) доступна за 1.79, Ф2 (+1.5) — за 2.10.

Считаете, что «Ливерпуль» разгромит гостей? Или команды устроят перестрелку? ТБ3 за 1.83 — отличный вариант.

«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года

«Ливерпуль» сейчас в такой форме, что сказать можно только одно: эта команда прекрасна. Красные довели игру до идеального образца — лучший выбор хоть для реального футбола, хоть для виртуального. Простая и понятная тактика, скорость, нацеленность на ворота — «Ливерпуль» много забивает и мало пропускает, но даже если пропускает достаточно, то не смущается и забивает еще больше.

Юрген Клопп вывел команду на пик формы, который наверняка рассчитан до последней игры сезона. «Ливерпуль» готов штурмовать до победного, бегать и прессинговать. Забить в этой команде может чуть ли не каждый игрок — идеальная машина для достижения результата. Считаете, что красные будут безжалостны к гостям? ИТБ2.5 за 2.08 — ваш выбор.

Но есть еще «Вильярреал». Он будто создан для защиты от таких команд. В этом сезоне «субмарина» добыла результат против «Реала» (1:1), «Атлетико» (2:2), «Ювентуса» (1:1 и 3:0) и «Баварии» (1:0 и 1:1). Конечно, это топы, но важно понимать, что все эти клубы не дотягивают до нынешнего праймового «Ливерпуля».

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»

Хотя «Вильярреал» очень неплохо выступал против больших команд в этом сезоне, с «Ливерпулем» ему будет невероятно трудно. Надо быть честными: против «Баварии» испанцам повезло, потому что те запороли тонну моментов и оказались невнимательны у своих ворот. Клопп и его воины такого не допустят и оформят задел уже в домашнем матче, чтобы на выезде сильно не утруждаться, ведь нужно еще силы на АПЛ и борьбу с «Сити» оставить.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ2.5 за 1.78.