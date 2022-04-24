Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Сможет ли «Спартак» помешать «Динамо» выиграть БЕТСИТИ Кубок России?

Ставка на победителя БЕТСИТИ Кубка России-2021/22
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
«Спартак» празднует победу над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.
Фото ФК «Спартак»
Эксперты назвали шансы московских топов на победу в турнире.

29 мая 2022 года состоится финал БЕТСИТИ Кубка России. В турнире осталось всего четыре команды: «Спартак», «Динамо», «Алания» и «Енисей». Полуфиналы сыграют 11 и 12 мая.

«Спартак»

Красно-белые прошли в 1/4 финала ЦСКА — сложного и принципиального соперника. Дерби за место в полуфинале Кубка получилось по-настоящему огненным: команды собрали 13 желтых карточек на двоих, а Жан-Филипп Гбамен схватил второе предупреждение в конце первого тайма и удалился. Единственный мяч в игре Зелимхан Бакаев вонзил с пенальти.

«Спартак» проваливает сезон-2021/22: в чемпионате идет только 10-м, но может спасти год победой в Кубке. Для выхода в финал надо обыграть «Енисей» из ФНЛ. Красно-белые уже встречались в этом розыгрыше с командой не из РПЛ и разгромили «Кубань» — 6:1. Москвичи обладают мощным и дорогим составом, но имеют большие игровые проблемы (в 2022 году добыли только четыре победы во всех турнирах).

Юсуф Языджи. ЦСКА — «Динамо»: Языджи приблизит «Зенит» к очередному титулу

По мнению аналитиков, «Спартак» с коэффициентом 2.50 — второй фаворит Кубка.

«Динамо»

«Динамо» получило в 1/4 финала легкого соперника — «Балтику» из ФНЛ, но сломили андердога только в серии пенальти. Команда Сандро Шварца обладает самым дорогим составом среди четверки полуфиналистов (104,7 млн евро по оценке Transfermarkt) и отлично проводит сезон-2021/22. Динамовцы неожиданно влезли в борьбу за чемпионство в РПЛ и отстают от лидирующего «Зенита» всего на три очка.

«Динамо» впечатляет атакой: 45 голов за 25 игр в РПЛ — второй результат после все того же «Зенита». Команда делает ставку на нападение и в большинстве игр выглядит очень привлекательно. У бело-голубых осталось немного шансов обойти команду Сергея Семака в чемпионате, но в Кубке они — главные фавориты.

Жозе Моуринью, &laquo;Рома&raquo;. «Интер» — «Рома»: Моуринью снова провалится в матче против бывших

Коэффициент на трофей для «Динамо» — 2.30.

«Алания»

Команда из Владикавказа сотворила главную сенсацию четвертьфиналов БЕТСИТИ Кубка России — выбила «Зенит». «Алания» выгрызла ничью 2:2 уже в добавленное ко второму тайму время благодаря шикарному мячу Николая Гиоргобиани со штрафного и победила в серии пенальти. Команда Спартака Гогниева уже вряд ли выйдет в РПЛ напрямую, но участвует в плотной борьбе за место в стыковых играх: пока «Алания» — шестая, но от четвертой позиции отстает всего на одно очко.

Владикавказцы забивают больше всех в ФНЛ — 68 мячей после 33 игр. Заряженность на голы «Алания» показала даже в игре с «Зенитом»: нанесла больше ударов (12 против 4, 7 против 2 в створ). Правда, из-за открытого стиля возникают проблемы в обороне (43 пропущенных в лиге): больше в топ-11 ФНЛ пропустила только одна команда. Если «Алания» будет играть в полуфинале с «Динамо» как против «Зенита», то точно поборется за финал.

&laquo;Лейпциг&raquo; празднует выход в&nbsp;полуфинал Лиги Европы. Коэффициенты и прогнозы на матчи 1/2 Лиги Европы 2022 года

Коэффициент на победу «Алании» в Кубке — 9.00.

«Енисей»

Команда из Красноярска легко прошла в 1/4 финала «Рубин» (3:1). В ФНЛ «Енисей», как и «Алания», сражается за место в стыках, и пока успешно — идет четвертым. При этом «львы» — как раз та самая команда из топ-11 чемпионата, которая пропустила больше владикавказцев (46 мячей).

«Енисей» прошел тяжелую сетку: сначала разобрался с «Локомотивом» (4:0), а потом — с «Рубином». Команда хорошо показала себя против клубов из РПЛ и вместе со «Спартаком» оказалась второй по голам в плей-офф Кубка (семь мячей в двух играх). Благодаря полученному опыту красноярцы точно не выглядят абсолютным аутсайдером в паре со «Спартаком».

Коэффициент на победу «Енисея» в Кубке — 8.00.

БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России»
Титов: «По качеству футбола «Енисей» и «Алания» не уступают «Спартаку» и «Динамо». Фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет»
Смородская предложила провести финал БЕТСИТИ Кубка России в Санкт-Петербурге вместо «Лужников». В нем могут сыграть «Спартак» и «Динамо»
Юрий Гаврилов прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России
Смородская считает, что «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России
Полуфинальные кубковые матчи «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей» могут сдвинуть на один день
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Спартак»: москвичи расстроят фанатов после победы в матче БЕТСИТИ Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости