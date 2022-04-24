Сможет ли «Спартак» помешать «Динамо» выиграть БЕТСИТИ Кубок России?
29 мая 2022 года состоится финал БЕТСИТИ Кубка России. В турнире осталось всего четыре команды: «Спартак», «Динамо», «Алания» и «Енисей». Полуфиналы сыграют 11 и 12 мая.
«Спартак»
Красно-белые прошли в 1/4 финала ЦСКА — сложного и принципиального соперника. Дерби за место в полуфинале Кубка получилось по-настоящему огненным: команды собрали 13 желтых карточек на двоих, а Жан-Филипп Гбамен схватил второе предупреждение в конце первого тайма и удалился. Единственный мяч в игре Зелимхан Бакаев вонзил с пенальти.
«Спартак» проваливает сезон-2021/22: в чемпионате идет только 10-м, но может спасти год победой в Кубке. Для выхода в финал надо обыграть «Енисей» из ФНЛ. Красно-белые уже встречались в этом розыгрыше с командой не из РПЛ и разгромили «Кубань» — 6:1. Москвичи обладают мощным и дорогим составом, но имеют большие игровые проблемы (в 2022 году добыли только четыре победы во всех турнирах).
По мнению аналитиков, «Спартак» с коэффициентом 2.50 — второй фаворит Кубка.
«Динамо»
«Динамо» получило в 1/4 финала легкого соперника — «Балтику» из ФНЛ, но сломили андердога только в серии пенальти. Команда Сандро Шварца обладает самым дорогим составом среди четверки полуфиналистов (104,7 млн евро по оценке Transfermarkt) и отлично проводит сезон-2021/22. Динамовцы неожиданно влезли в борьбу за чемпионство в РПЛ и отстают от лидирующего «Зенита» всего на три очка.
«Динамо» впечатляет атакой: 45 голов за 25 игр в РПЛ — второй результат после все того же «Зенита». Команда делает ставку на нападение и в большинстве игр выглядит очень привлекательно. У бело-голубых осталось немного шансов обойти команду Сергея Семака в чемпионате, но в Кубке они — главные фавориты.
Коэффициент на трофей для «Динамо» — 2.30.
«Алания»
Команда из Владикавказа сотворила главную сенсацию четвертьфиналов БЕТСИТИ Кубка России — выбила «Зенит». «Алания» выгрызла ничью 2:2 уже в добавленное ко второму тайму время благодаря шикарному мячу Николая Гиоргобиани со штрафного и победила в серии пенальти. Команда Спартака Гогниева уже вряд ли выйдет в РПЛ напрямую, но участвует в плотной борьбе за место в стыковых играх: пока «Алания» — шестая, но от четвертой позиции отстает всего на одно очко.
Владикавказцы забивают больше всех в ФНЛ — 68 мячей после 33 игр. Заряженность на голы «Алания» показала даже в игре с «Зенитом»: нанесла больше ударов (12 против 4, 7 против 2 в створ). Правда, из-за открытого стиля возникают проблемы в обороне (43 пропущенных в лиге): больше в топ-11 ФНЛ пропустила только одна команда. Если «Алания» будет играть в полуфинале с «Динамо» как против «Зенита», то точно поборется за финал.
Коэффициент на победу «Алании» в Кубке — 9.00.
«Енисей»
Команда из Красноярска легко прошла в 1/4 финала «Рубин» (3:1). В ФНЛ «Енисей», как и «Алания», сражается за место в стыках, и пока успешно — идет четвертым. При этом «львы» — как раз та самая команда из топ-11 чемпионата, которая пропустила больше владикавказцев (46 мячей).
«Енисей» прошел тяжелую сетку: сначала разобрался с «Локомотивом» (4:0), а потом — с «Рубином». Команда хорошо показала себя против клубов из РПЛ и вместе со «Спартаком» оказалась второй по голам в плей-офф Кубка (семь мячей в двух играх). Благодаря полученному опыту красноярцы точно не выглядят абсолютным аутсайдером в паре со «Спартаком».
Коэффициент на победу «Енисея» в Кубке — 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0