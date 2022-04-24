Сможет ли «Спартак» помешать «Динамо» выиграть БЕТСИТИ Кубок России?

Эксперты назвали шансы московских топов на победу в турнире.

29 мая 2022 года состоится финал БЕТСИТИ Кубка России. В турнире осталось всего четыре команды: «Спартак», «Динамо», «Алания» и «Енисей». Полуфиналы сыграют 11 и 12 мая.

«Спартак»

Красно-белые прошли в 1/4 финала ЦСКА — сложного и принципиального соперника. Дерби за место в полуфинале Кубка получилось по-настоящему огненным: команды собрали 13 желтых карточек на двоих, а Жан-Филипп Гбамен схватил второе предупреждение в конце первого тайма и удалился. Единственный мяч в игре Зелимхан Бакаев вонзил с пенальти.

«Спартак» проваливает сезон-2021/22: в чемпионате идет только 10-м, но может спасти год победой в Кубке. Для выхода в финал надо обыграть «Енисей» из ФНЛ. Красно-белые уже встречались в этом розыгрыше с командой не из РПЛ и разгромили «Кубань» — 6:1. Москвичи обладают мощным и дорогим составом, но имеют большие игровые проблемы (в 2022 году добыли только четыре победы во всех турнирах).

По мнению аналитиков, «Спартак» с коэффициентом 2.50 — второй фаворит Кубка.

«Динамо»

«Динамо» получило в 1/4 финала легкого соперника — «Балтику» из ФНЛ, но сломили андердога только в серии пенальти. Команда Сандро Шварца обладает самым дорогим составом среди четверки полуфиналистов (104,7 млн евро по оценке Transfermarkt) и отлично проводит сезон-2021/22. Динамовцы неожиданно влезли в борьбу за чемпионство в РПЛ и отстают от лидирующего «Зенита» всего на три очка.

«Динамо» впечатляет атакой: 45 голов за 25 игр в РПЛ — второй результат после все того же «Зенита». Команда делает ставку на нападение и в большинстве игр выглядит очень привлекательно. У бело-голубых осталось немного шансов обойти команду Сергея Семака в чемпионате, но в Кубке они — главные фавориты.

Коэффициент на трофей для «Динамо» — 2.30.

«Алания»

Команда из Владикавказа сотворила главную сенсацию четвертьфиналов БЕТСИТИ Кубка России — выбила «Зенит». «Алания» выгрызла ничью 2:2 уже в добавленное ко второму тайму время благодаря шикарному мячу Николая Гиоргобиани со штрафного и победила в серии пенальти. Команда Спартака Гогниева уже вряд ли выйдет в РПЛ напрямую, но участвует в плотной борьбе за место в стыковых играх: пока «Алания» — шестая, но от четвертой позиции отстает всего на одно очко.

Владикавказцы забивают больше всех в ФНЛ — 68 мячей после 33 игр. Заряженность на голы «Алания» показала даже в игре с «Зенитом»: нанесла больше ударов (12 против 4, 7 против 2 в створ). Правда, из-за открытого стиля возникают проблемы в обороне (43 пропущенных в лиге): больше в топ-11 ФНЛ пропустила только одна команда. Если «Алания» будет играть в полуфинале с «Динамо» как против «Зенита», то точно поборется за финал.

Коэффициент на победу «Алании» в Кубке — 9.00.

«Енисей»

Команда из Красноярска легко прошла в 1/4 финала «Рубин» (3:1). В ФНЛ «Енисей», как и «Алания», сражается за место в стыках, и пока успешно — идет четвертым. При этом «львы» — как раз та самая команда из топ-11 чемпионата, которая пропустила больше владикавказцев (46 мячей).

«Енисей» прошел тяжелую сетку: сначала разобрался с «Локомотивом» (4:0), а потом — с «Рубином». Команда хорошо показала себя против клубов из РПЛ и вместе со «Спартаком» оказалась второй по голам в плей-офф Кубка (семь мячей в двух играх). Благодаря полученному опыту красноярцы точно не выглядят абсолютным аутсайдером в паре со «Спартаком».

Коэффициент на победу «Енисея» в Кубке — 8.00.