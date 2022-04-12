«Рейнджерс» — «Брага»: команда Ван Бронкхорста использует свой козырь
14 апреля 2022 года в Лиге Европы состоятся ответные матчи 1/4 финала. В одном из них шотландский «Рейнджерс» после гостевого поражения 0:1 примет на «Айброксе» португальскую «Брагу». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Брага» 14 апреля 2022 года
Громкие и энергичные шотландские фанаты с первых минут понесут «Рейнджерс» вперед, поэтому именно хозяева — абсолютные фавориты встречи. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выставили на игру следующие коэффициенты: победа гостей оценена в 4.50 (22% вероятности исхода), успех хозяев — в 1.92 (52%), а ничья — в 3.40 (26%).
В лиссабонском матче соперники забили всего один мяч и лишь четырежды на двоих пробили в створ (у «Рейнджерс» ни одного попадания). Поэтому коэффициент на тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче прилично подрос — до 2.13.
Также, исходя из произошедшего в первой игре, аналитики сделали вывод, что команды, скорее, не забьют друг другу в ответной встрече: на голы в обе стороны можно поставить с котировкой 1.98, на их отсутствие — за 1.83.
Есть неплохой вариант подстраховать победу аутсайдера: взять доминировавшую в первой игре «Брагу» с форой (+1) можно за 1.47.
«Рейнджерс» — «Брага»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года
Безусловно, для «Рейнджерс», как и для «Селтика», в приоритете борьба за победу во внутреннем чемпионате, но сейчас команда Джованни Ван Бронхорста слишком близко подобралась к европейскому финалу и титулу, чтобы опустить руки. Тем более минимальное поражение в гостях оставляет неплохие шансы исправить ситуацию и ворваться в полуфинал.
Для того чтобы достичь результата, шотландцам необходимо проявить себя в атаке так же, как они сделали это во встрече последнего тура суперлиги против «Сент-Миррена»: 4:0, 22 удара по воротам, 8 — в створ и 72% владения мячом — тотальное превосходство. Но, естественно, глупо сравнивать аутсайдера местного турнира с одной из топ-команд Португалии. Поэтому «Рейнджерс» придется прилично прибавить.
Если сравнивать шотландцев на групповом этапе и в плей-офф, то в стадии на вылет они серьезно прокачали игру у чужих ворот: за шесть матчей квартета они забили только шесть мячей, а за пять игр в 1/16, в 1/8 и в первой встрече с «Брагой» — восемь. Причем по четыре мяча от чемпионов Шотландии получили «Боруссия Дортмунд» и «Црвена звезда».
Проблема в том, что «Брага» — третья по качеству игры в обороне команда Португалии. В 29 матчах турнира она пропустила 28 мячей — в среднем меньше одного за 90 минут. Поставить на то, что лиссабонцы и в Шотландии не вынут мяч из ворот больше одного раза, можно за коэффициент 1.77.
Но есть и неприятные новости для гостей предстоящего матча — слабая игра на выезде. В группе Лиги Европы «Брага» потерпела поражения в гостях от «Црвены звезды» (1:2) и «Мидтьюллана» (2:3), а в плей-офф — от «Шерифа» (0:2). Еще один матч команда завершила вничью, а в другом победила.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Брага»
Игра на своем поле в этой паре — максимально важный фактор. «Брага» свою возможность уже использовала, в то время как «Рейнджерс» будет давить до победного под крики местных фанатов. Учитывая, что функционально и технически команды равны, португальцы должны сдаться под давлением местной атмосферы.
Рекомендуемая ставка: «Рейнджерс» выйдет в полуфинал ЛЕ за 2.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0