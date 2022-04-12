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«Рейнджерс» — «Брага»: команда Ван Бронкхорста использует свой козырь

Прогнозы и ставка на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Брага» 14 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Абель Руис («Брага») против Конора Голдсона («Рейнджерс»).
Фото Global Look Press
Португальцы развалятся под давлением трибун.

14 апреля 2022 года в Лиге Европы состоятся ответные матчи 1/4 финала. В одном из них шотландский «Рейнджерс» после гостевого поражения 0:1 примет на «Айброксе» португальскую «Брагу». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Брага

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Брага» 14 апреля 2022 года

Громкие и энергичные шотландские фанаты с первых минут понесут «Рейнджерс» вперед, поэтому именно хозяева — абсолютные фавориты встречи. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выставили на игру следующие коэффициенты: победа гостей оценена в 4.50 (22% вероятности исхода), успех хозяев — в 1.92 (52%), а ничья — в 3.40 (26%).

В лиссабонском матче соперники забили всего один мяч и лишь четырежды на двоих пробили в створ (у «Рейнджерс» ни одного попадания). Поэтому коэффициент на тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче прилично подрос — до 2.13.

Также, исходя из произошедшего в первой игре, аналитики сделали вывод, что команды, скорее, не забьют друг другу в ответной встрече: на голы в обе стороны можно поставить с котировкой 1.98, на их отсутствие — за 1.83.

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Есть неплохой вариант подстраховать победу аутсайдера: взять доминировавшую в первой игре «Брагу» с форой (+1) можно за 1.47.

«Рейнджерс» — «Брага»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 14 апреля 2022 года

Безусловно, для «Рейнджерс», как и для «Селтика», в приоритете борьба за победу во внутреннем чемпионате, но сейчас команда Джованни Ван Бронхорста слишком близко подобралась к европейскому финалу и титулу, чтобы опустить руки. Тем более минимальное поражение в гостях оставляет неплохие шансы исправить ситуацию и ворваться в полуфинал.

Для того чтобы достичь результата, шотландцам необходимо проявить себя в атаке так же, как они сделали это во встрече последнего тура суперлиги против «Сент-Миррена»: 4:0, 22 удара по воротам, 8 — в створ и 72% владения мячом — тотальное превосходство. Но, естественно, глупо сравнивать аутсайдера местного турнира с одной из топ-команд Португалии. Поэтому «Рейнджерс» придется прилично прибавить.

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Если сравнивать шотландцев на групповом этапе и в плей-офф, то в стадии на вылет они серьезно прокачали игру у чужих ворот: за шесть матчей квартета они забили только шесть мячей, а за пять игр в 1/16, в 1/8 и в первой встрече с «Брагой» — восемь. Причем по четыре мяча от чемпионов Шотландии получили «Боруссия Дортмунд» и «Црвена звезда».

Проблема в том, что «Брага» — третья по качеству игры в обороне команда Португалии. В 29 матчах турнира она пропустила 28 мячей — в среднем меньше одного за 90 минут. Поставить на то, что лиссабонцы и в Шотландии не вынут мяч из ворот больше одного раза, можно за коэффициент 1.77.

Но есть и неприятные новости для гостей предстоящего матча — слабая игра на выезде. В группе Лиги Европы «Брага» потерпела поражения в гостях от «Црвены звезды» (1:2) и «Мидтьюллана» (2:3), а в плей-офф — от «Шерифа» (0:2). Еще один матч команда завершила вничью, а в другом победила.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Брага»

Игра на своем поле в этой паре — максимально важный фактор. «Брага» свою возможность уже использовала, в то время как «Рейнджерс» будет давить до победного под крики местных фанатов. Учитывая, что функционально и технически команды равны, португальцы должны сдаться под давлением местной атмосферы.

Рекомендуемая ставка: «Рейнджерс» выйдет в полуфинал ЛЕ за 2.80.

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1
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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