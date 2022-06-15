«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кучеров и Василевский успешно стартуют в финале НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли, два предыдущих розыгрыша «Молнии» выиграли. Новый соперник команды Никиты Кучерова — «Колорадо Эвеланш». Первая игра серии пройдет 16 июня 2022 года на льду «Эвс» — «Болл-Арене», начало матча — в 3.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 2.10, примерно 45% вероятности. Успех «Лайтнинг» оценен в 2.90 (33%). На ничью предложена котировка 4.30 (22%).
Также на матч доступен широкий рынок результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.65, Ф2(+1.5) — за 1.48;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф1(+1.5) — за 1.25.
Эвеланш провели очень результативную полуфинальную серию с «Эдмонтон Ойлерз»: команды в среднем забрасывали по 8.75 шайбы за матч. Тотал больше 6.5 гола на первую игру финала доступен за 2.20, ТМ 6.5 — за 1.67.
Ждете, что встреча не закончится после трех периодов? Присмотритесь к рынку «победа в матче»: на успех хозяев можно поставить за 1.68, гостей — за 2.24.
«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 16 июня 2022 года
«Тампа-Бэй» — победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли: состав команды не особо изменился, в ростере есть много игроков с опытом игры в финале. В этом плей-офф «Лайтнинг» уже себя проявили: в полуфинале Восточной конференции разорвали лучшую команду регулярного чемпионата «Флориду Пантерз» (4:0) плюс разделались с крепкими «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс».
Самая статусная жертва «Колорадо» в этом плей-офф — четвертая команда «Запада» «Сент-Луис Блюз». С соперниками уровня «Тампы» «Эвс» еще не встречались, а в регулярке игры с «Молниями» доставляли команде Валерия Ничушкина серьезные проблемы. Соперники бились дважды: оба раза победили «Эвеланш», но однажды только в серии буллитов, а во второй игре лишь с разницей в одну шайбу. Нет сомнений, что сейчас форма и моральное состояние игроков «Тампы» совершенно другие.
Лидеры команд подходят к финалу в отличной форме: Никита Кучеров отличился голевыми действиями в пяти из шести игр полуфинальной серии и всего набрал в плей-офф уже 23 очка (7+16). Мощно противостояние с «Нью-Йорк Рейнджерс» провели и Ондржей Палат (всего — 16 баллов в плей-офф) со Стивеном Стэмкосом (15).
При этом команда выступала не слишком результативно: в среднем в ворота «Рейнджерс» прилетало 2.7 шайбы за матч. ИТБ2 (3.5) на первую игру финала предложен с коэффициентом 2.80, ИТМ2 (3.5) идет за 1.44.
У «Колорадо» в полуфинале блистали Кейл Макар (всего 22 балла в плей-офф) и Микко Рантанен (17). При этом вся команда играла гораздо результативнее — заколачивала по 5.5 гола за игру.
В составе «Эвеланш» нет настолько индивидуально сильных игроков, чей вклад гарантирует успех. В этом есть определенное преимущество «Тампы»: «молнии» качественно обороняются и могут нейтрализовать самых опасных игроков соперника, при этом у «Эвс» вряд ли найдутся личности, которые перевернут матч даже под плотной опекой защитников.
Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
В предстоящем финале нет четкого фаворита. Команды играют немного в разных стилях — победит тот, кто навяжет свою игру оппоненту. Несмотря на букмекерские котировки, «Тампа» вполне может выиграть уже в первом матче. На стороне «Молний» лучший игровой тонус (у «Колорадо» было на пять дней больше простоя) и серьезный опыт. Навык игры в критические моменты «Лайтнинг» показали в полуфинале: горели «Нью-Йорку» 0:2, но спокойно перевернули серию на 4:2.
Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче с коэффициентом 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0