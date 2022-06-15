На стороне «Тампы» — огромный опыт.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли, два предыдущих розыгрыша «Молнии» выиграли. Новый соперник команды Никиты Кучерова — «Колорадо Эвеланш». Первая игра серии пройдет 16 июня 2022 года на льду «Эвс» — «Болл-Арене», начало матча — в 3.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 2.10, примерно 45% вероятности. Успех «Лайтнинг» оценен в 2.90 (33%). На ничью предложена котировка 4.30 (22%).

Также на матч доступен широкий рынок результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.65, Ф2(+1.5) — за 1.48;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф1(+1.5) — за 1.25.

Эвеланш провели очень результативную полуфинальную серию с «Эдмонтон Ойлерз»: команды в среднем забрасывали по 8.75 шайбы за матч. Тотал больше 6.5 гола на первую игру финала доступен за 2.20, ТМ 6.5 — за 1.67.

Ждете, что встреча не закончится после трех периодов? Присмотритесь к рынку «победа в матче»: на успех хозяев можно поставить за 1.68, гостей — за 2.24.

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 16 июня 2022 года

«Тампа-Бэй» — победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли: состав команды не особо изменился, в ростере есть много игроков с опытом игры в финале. В этом плей-офф «Лайтнинг» уже себя проявили: в полуфинале Восточной конференции разорвали лучшую команду регулярного чемпионата «Флориду Пантерз» (4:0) плюс разделались с крепкими «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Самая статусная жертва «Колорадо» в этом плей-офф — четвертая команда «Запада» «Сент-Луис Блюз». С соперниками уровня «Тампы» «Эвс» еще не встречались, а в регулярке игры с «Молниями» доставляли команде Валерия Ничушкина серьезные проблемы. Соперники бились дважды: оба раза победили «Эвеланш», но однажды только в серии буллитов, а во второй игре лишь с разницей в одну шайбу. Нет сомнений, что сейчас форма и моральное состояние игроков «Тампы» совершенно другие.

Лидеры команд подходят к финалу в отличной форме: Никита Кучеров отличился голевыми действиями в пяти из шести игр полуфинальной серии и всего набрал в плей-офф уже 23 очка (7+16). Мощно противостояние с «Нью-Йорк Рейнджерс» провели и Ондржей Палат (всего — 16 баллов в плей-офф) со Стивеном Стэмкосом (15).

При этом команда выступала не слишком результативно: в среднем в ворота «Рейнджерс» прилетало 2.7 шайбы за матч. ИТБ2 (3.5) на первую игру финала предложен с коэффициентом 2.80, ИТМ2 (3.5) идет за 1.44.

У «Колорадо» в полуфинале блистали Кейл Макар (всего 22 балла в плей-офф) и Микко Рантанен (17). При этом вся команда играла гораздо результативнее — заколачивала по 5.5 гола за игру.

В составе «Эвеланш» нет настолько индивидуально сильных игроков, чей вклад гарантирует успех. В этом есть определенное преимущество «Тампы»: «молнии» качественно обороняются и могут нейтрализовать самых опасных игроков соперника, при этом у «Эвс» вряд ли найдутся личности, которые перевернут матч даже под плотной опекой защитников.

Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В предстоящем финале нет четкого фаворита. Команды играют немного в разных стилях — победит тот, кто навяжет свою игру оппоненту. Несмотря на букмекерские котировки, «Тампа» вполне может выиграть уже в первом матче. На стороне «Молний» лучший игровой тонус (у «Колорадо» было на пять дней больше простоя) и серьезный опыт. Навык игры в критические моменты «Лайтнинг» показали в полуфинале: горели «Нью-Йорку» 0:2, но спокойно перевернули серию на 4:2.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче с коэффициентом 2.24.