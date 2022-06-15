Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кучеров и Василевский успешно стартуют в финале НХЛ

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров с партнерами.
Фото Global Look Press
На стороне «Тампы» — огромный опыт.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли, два предыдущих розыгрыша «Молнии» выиграли. Новый соперник команды Никиты Кучерова — «Колорадо Эвеланш». Первая игра серии пройдет 16 июня 2022 года на льду «Эвс» — «Болл-Арене», начало матча — в 3.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Колорадо Эвеланш&raquo; в&nbsp;четвертом матче с &laquo;Эдмонтон Ойлерз&raquo;. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Ничушкин против Василевского, Кучерова и Сергачева в борьбе за Кубок Стэнли

Коэффициенты букмекеров на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 2.10, примерно 45% вероятности. Успех «Лайтнинг» оценен в 2.90 (33%). На ничью предложена котировка 4.30 (22%).

Также на матч доступен широкий рынок результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.65, Ф2(+1.5) — за 1.48;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф1(+1.5) — за 1.25.

Эвеланш провели очень результативную полуфинальную серию с «Эдмонтон Ойлерз»: команды в среднем забрасывали по 8.75 шайбы за матч. Тотал больше 6.5 гола на первую игру финала доступен за 2.20, ТМ 6.5 — за 1.67.

Ждете, что встреча не закончится после трех периодов? Присмотритесь к рынку «победа в матче»: на успех хозяев можно поставить за 1.68, гостей — за 2.24.

Криштиану Роналду, сборная Португалии. Чемпионат мира-2022: Роналду поборется с Мбаппе и Кейном за звание лучшего бомбардира?

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 16 июня 2022 года

«Тампа-Бэй» — победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли: состав команды не особо изменился, в ростере есть много игроков с опытом игры в финале. В этом плей-офф «Лайтнинг» уже себя проявили: в полуфинале Восточной конференции разорвали лучшую команду регулярного чемпионата «Флориду Пантерз» (4:0) плюс разделались с крепкими «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Самая статусная жертва «Колорадо» в этом плей-офф — четвертая команда «Запада» «Сент-Луис Блюз». С соперниками уровня «Тампы» «Эвс» еще не встречались, а в регулярке игры с «Молниями» доставляли команде Валерия Ничушкина серьезные проблемы. Соперники бились дважды: оба раза победили «Эвеланш», но однажды только в серии буллитов, а во второй игре лишь с разницей в одну шайбу. Нет сомнений, что сейчас форма и моральное состояние игроков «Тампы» совершенно другие.

Лидеры команд подходят к финалу в отличной форме: Никита Кучеров отличился голевыми действиями в пяти из шести игр полуфинальной серии и всего набрал в плей-офф уже 23 очка (7+16). Мощно противостояние с «Нью-Йорк Рейнджерс» провели и Ондржей Палат (всего — 16 баллов в плей-офф) со Стивеном Стэмкосом (15).

Игроки &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;финале БЕТСИТИ Кубка России. «Зенит» — «Спартак»: москвичи без Бакаева и с новым тренером не соперники для чемпиона

При этом команда выступала не слишком результативно: в среднем в ворота «Рейнджерс» прилетало 2.7 шайбы за матч. ИТБ2 (3.5) на первую игру финала предложен с коэффициентом 2.80, ИТМ2 (3.5) идет за 1.44.

У «Колорадо» в полуфинале блистали Кейл Макар (всего 22 балла в плей-офф) и Микко Рантанен (17). При этом вся команда играла гораздо результативнее — заколачивала по 5.5 гола за игру.

В составе «Эвеланш» нет настолько индивидуально сильных игроков, чей вклад гарантирует успех. В этом есть определенное преимущество «Тампы»: «молнии» качественно обороняются и могут нейтрализовать самых опасных игроков соперника, при этом у «Эвс» вряд ли найдутся личности, которые перевернут матч даже под плотной опекой защитников.

Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В предстоящем финале нет четкого фаворита. Команды играют немного в разных стилях — победит тот, кто навяжет свою игру оппоненту. Несмотря на букмекерские котировки, «Тампа» вполне может выиграть уже в первом матче. На стороне «Молний» лучший игровой тонус (у «Колорадо» было на пять дней больше простоя) и серьезный опыт. Навык игры в критические моменты «Лайтнинг» показали в полуфинале: горели «Нью-Йорку» 0:2, но спокойно перевернули серию на 4:2.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче с коэффициентом 2.24.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Последний Император захватил власть. Федор Емельяненко стал президентом Союза ММА, чтобы чистить его от «проходимцев»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли, финал-2022 «Колорадо» — «Тампа»: все о главной серии НХЛ
Кучеров рад, что Пойнт может вернуться в состав «Тампы» в финале Кубка Стэнли
Кемпер перед финалом Кубка Стэнли похвалил Василевского
«Тампа» — не фаворит финала. Сможет ли Василевский остановить суператаку «Колорадо»?
«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Ничушкин против Василевского, Кучерова и Сергачева в борьбе за Кубок Стэнли
«Я сказал Сакику, что приеду. И через два дня они обменяли защитника». Интервью российского новичка «Колорадо»
Круче «Тампы» только «Айлендерс» 1980-х и «Монреаль» 1970-х
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат мира-2022: Роналду поборется с Мбаппе и Кейном за звание лучшего бомбардира?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости