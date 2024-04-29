Овечкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии.

Капитан столичной команды Александр Овечкин не набрал ни одного очка в четырех играх, завершив серию с показателем полезности «-2».

38-летний россиянин впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф. Худший результат до этого форвард показал в сезоне-2012/13, набрав 2 (1+1) очка в семи матчах.

Самый результативный сезон у Овечкина выдался в сезоне-2017/18, в котором он набрал 27 (15+12) очков и вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.