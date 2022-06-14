Суровый приговор за месяц до Суперкубка России.

9 июля 2022 года состоится матч за Суперкубок России — «Зенит» в статусе чемпиона страны примет обладателя БЕТСИТИ Кубка России московский «Спартак». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Время начала трансляции и судейская бригада станут известны позднее.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи питерцев. На победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.57, это примерно 63% вероятности. Успех «Спартака» идет за 5.80 (17%), ничья — за 4.10 (20%).

Поставить на вариант «гости не проиграют» можно с котировкой 2.40.

Приблизить шансы на победу к равным поможет фора — например, Ф1(-1.5) за 2.36 или Ф2(+1.5) за 1.59.

На то, что обладателем Суперкубка в итоге станет «Зенит», можно поставить за 1.28. Шансы «Спартака» поднять трофей — 3.70.

Если считаете, что матч завершится в дополнительное время, можете поставить на это за 6.30. Коэффициент на послематчевые пенальти — 10.5

«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Суперкубка 9 июля 2022 года

«Зенит» не просто так четыре года подряд становится чемпионом России. Питерский клуб — островок стабильности, и в начале нового сезона он продолжает ее демонстрировать. Контракт Сергея Семака был автоматически пролонгирован еще на сезон, среди потерь пока только Артем Дзюба. Остальные в строю, плюс слухи упорно отправляют в Санкт-Петербург Зелимхана Бакаева, Матео Кассьеру и Илью Лантратова. Значит, «Зенит» как минимум не ослаб, а в перспективе может стать еще сильнее.

Домашний матч — большое преимущество для питерцев. С февраля 2021 года «Зенит» проиграл дома только «Бетису», «Ювентусу», «Сочи» и тульскому «Арсеналу». «Газпром Арена» — настоящая крепость для сине-бело-голубых. Да и баланс в противостоянии со «Спартаком» тоже в пользу клуба из Санкт-Петербурга — на берегу Невы москвичи не побеждали с 2012 года, а всего красно-белые не праздновали успех над главным раздражителем почти пять лет.

У «Спартака» не так много шансов. Жиго и Бакаев клуб покинули, следом за ними из Москвы уехал и главный тренер Паоло Ваноли. На замену ему выписали совершенно неизвестного в России 33-летнего специалиста — Гильерме Абаскаля. «Спартак» представил его как одного из самых перспективных тренеров Европы, однако прошлый клуб тренера, «Базель», хотел отправить его в молодежку, так что перспективы пока выглядят сомнительно.

Не добавляют оптимизма истерика по поводу места проведения матча и слухи о предполагаемом бойкоте со стороны красно-белых. Но страсти постепенно утихают — официальные лица «Спартака» уже заявили, что решение за футболистами. Именно игроки — последняя надежда московского клуба. «Спартак» потерял двух крепких исполнителей, но состав все еще остается качественным и способен на подвиги. В конце концов, эти же люди выиграли группу Лиги Европы и БЕТСИТИ Кубок России. Да и «Зениту» они без боя, за исключением последнего матча в Питере, не проигрывают — в последних шести встречах команды обменялись голами. На «обе забьют» можно поставить за 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Безусловно, команда Семака — фаворит встречи. Питерцы стабильны, сильны, они играют дома. Матч в Москве не должен обманывать — 1:1 на «Открытии» в конце сезона скорее результат мечтаний об отпуске, а не героического сопротивления красно-белых. Но «Спартак» побиться точно способен — вопрос лишь в том, получится ли у Гильермо Абаскаля меньше чем за месяц команду к нему подготовить. В этом есть большие сомнения.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.57.