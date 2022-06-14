«Зенит» — «Спартак»: москвичи без Бакаева и с новым тренером не соперники для чемпиона
9 июля 2022 года состоится матч за Суперкубок России — «Зенит» в статусе чемпиона страны примет обладателя БЕТСИТИ Кубка России московский «Спартак». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Время начала трансляции и судейская бригада станут известны позднее.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи питерцев. На победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.57, это примерно 63% вероятности. Успех «Спартака» идет за 5.80 (17%), ничья — за 4.10 (20%).
Поставить на вариант «гости не проиграют» можно с котировкой 2.40.
Приблизить шансы на победу к равным поможет фора — например, Ф1(-1.5) за 2.36 или Ф2(+1.5) за 1.59.
На то, что обладателем Суперкубка в итоге станет «Зенит», можно поставить за 1.28. Шансы «Спартака» поднять трофей — 3.70.
Если считаете, что матч завершится в дополнительное время, можете поставить на это за 6.30. Коэффициент на послематчевые пенальти — 10.5
«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Суперкубка 9 июля 2022 года
«Зенит» не просто так четыре года подряд становится чемпионом России. Питерский клуб — островок стабильности, и в начале нового сезона он продолжает ее демонстрировать. Контракт Сергея Семака был автоматически пролонгирован еще на сезон, среди потерь пока только Артем Дзюба. Остальные в строю, плюс слухи упорно отправляют в Санкт-Петербург Зелимхана Бакаева, Матео Кассьеру и Илью Лантратова. Значит, «Зенит» как минимум не ослаб, а в перспективе может стать еще сильнее.
Домашний матч — большое преимущество для питерцев. С февраля 2021 года «Зенит» проиграл дома только «Бетису», «Ювентусу», «Сочи» и тульскому «Арсеналу». «Газпром Арена» — настоящая крепость для сине-бело-голубых. Да и баланс в противостоянии со «Спартаком» тоже в пользу клуба из Санкт-Петербурга — на берегу Невы москвичи не побеждали с 2012 года, а всего красно-белые не праздновали успех над главным раздражителем почти пять лет.
У «Спартака» не так много шансов. Жиго и Бакаев клуб покинули, следом за ними из Москвы уехал и главный тренер Паоло Ваноли. На замену ему выписали совершенно неизвестного в России 33-летнего специалиста — Гильерме Абаскаля. «Спартак» представил его как одного из самых перспективных тренеров Европы, однако прошлый клуб тренера, «Базель», хотел отправить его в молодежку, так что перспективы пока выглядят сомнительно.
Не добавляют оптимизма истерика по поводу места проведения матча и слухи о предполагаемом бойкоте со стороны красно-белых. Но страсти постепенно утихают — официальные лица «Спартака» уже заявили, что решение за футболистами. Именно игроки — последняя надежда московского клуба. «Спартак» потерял двух крепких исполнителей, но состав все еще остается качественным и способен на подвиги. В конце концов, эти же люди выиграли группу Лиги Европы и БЕТСИТИ Кубок России. Да и «Зениту» они без боя, за исключением последнего матча в Питере, не проигрывают — в последних шести встречах команды обменялись голами. На «обе забьют» можно поставить за 1.74.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»
Безусловно, команда Семака — фаворит встречи. Питерцы стабильны, сильны, они играют дома. Матч в Москве не должен обманывать — 1:1 на «Открытии» в конце сезона скорее результат мечтаний об отпуске, а не героического сопротивления красно-белых. Но «Спартак» побиться точно способен — вопрос лишь в том, получится ли у Гильермо Абаскаля меньше чем за месяц команду к нему подготовить. В этом есть большие сомнения.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.57.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0