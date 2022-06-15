Чемпионат мира-2022: кто помешает Бразилии стать 6-кратным победителем турнира?

Ставки и коэффициенты на чемпионат мира по футболу 2022 года

Хорошие шансы у Франции и Англии.

22-й чемпионат мира по футболу состоится чуть больше чем через полгода — старт турнира намечен на 21 ноября 2022 года. Соревнование пройдет в Катаре и примет 32 сборные со всего мира. В таком формате мундиаль проведут в последний раз — в 2026-м в финальной стадии будут соревноваться 48 сборных.

Из топ-команд на ближайший турнир не отобрались три — чемпион Европы Италия, Чили и Колумбия от Латинской Америки. Кто в их отсутствие вошел в пул главных претендентов на титул? «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались в этом вопросе.

Бразилия — основной фаворит на победу. Кто ей помешает?

На мундиале 2018 года в России пентакампеоны выступили гораздо ниже своих ожиданий — команда с находившимся на пике Неймаром выиграла группу, в 1/8 прошла Мексику, но в четвертьфинале уступила будущим бронзовым призерам бельгийцам — 1:2.

Спустя четыре года бразильцы — главные фавориты турнира. На их победу аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 5.80. В Катар команда Тите отправится со все тем же Неймаром, но еще в составе есть неугомонный Винисиус, Роберто Фирмино, Коутиньо, Милитао, Каземиро и многие другие звезды.

Главными соперниками бразильцев станут действующие чемпионы — французы. Сейчас форма команды угнетает — «Трехцветные» не выиграли ни одного из четырех матчей Лиги наций и пролетели мимо плей-офф. Но к главному ивенту четырехлетия они должны быть в полном порядке — одно только трио Мбаппе — Бензема — Гризманн наведет ужас на любую команду мира. Котировка на успех европейцев — 6.50.

Замыкает тройку претендентов Англия (7.00). «Трем львам» повезло со жребием, и они точно должны выйти в плей-офф — в соперниках по группе у них Иран, США и Уэльс. Правда, как и в случае с Францией, многое будет зависеть от подготовки, потому что сейчас команда Гарета Саутгейта не впечатляет — не добыла ни одной победы в матчах против Германии и Италии.

В топ-5 фаворитов с коэффициентом 9.00 — Аргентина и Испания. «Красная фурия» успешно переживает смену поколений, в составе много молодых и ярких игроков, которые наверняка станут звездами предстоящего турнира. А победителей Кубка Америки традиционно потащит за собой Лео Месси, у которого есть мощная подмога в лице Ди Марии и Лаутаро.

У кого еще хорошие шансы?

Ханс-Дитер Флик проводит чистку и серьезные изменения в сборной Германии, но «Бундестим» все равно поедут в Катар шестыми фаворитами, котировка на победу — 11.0. Далее следуют бронзовые призеры ЧМ-2018 бельгийцы во главе с Де Брейне, Нидерланды Луи ван Гала и Португалия с нестареющим Роналду. Коэффициент на успех этой троицы команд — 13.0.

Обыгравшие недавно Францию и дошедшие до полуфинала Евро-2020 датчане идут следом за большими и зарекомендовавшими себя сборными (25.0). Главный претендент на победу от Африки — Сенегал. На сборную с Садио Мане в составе можно поставить за 80.0. Из азиатской конфедерации наилучшие шансы пошуметь традиционно у Японии (200). Меньше всего аналитики верят в Иран — на его победу котировка 350.