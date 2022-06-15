Чемпионат мира-2022: кто помешает Бразилии стать 6-кратным победителем турнира?
22-й чемпионат мира по футболу состоится чуть больше чем через полгода — старт турнира намечен на 21 ноября 2022 года. Соревнование пройдет в Катаре и примет 32 сборные со всего мира. В таком формате мундиаль проведут в последний раз — в 2026-м в финальной стадии будут соревноваться 48 сборных.
Из топ-команд на ближайший турнир не отобрались три — чемпион Европы Италия, Чили и Колумбия от Латинской Америки. Кто в их отсутствие вошел в пул главных претендентов на титул? «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались в этом вопросе.
Бразилия — основной фаворит на победу. Кто ей помешает?
На мундиале 2018 года в России пентакампеоны выступили гораздо ниже своих ожиданий — команда с находившимся на пике Неймаром выиграла группу, в 1/8 прошла Мексику, но в четвертьфинале уступила будущим бронзовым призерам бельгийцам — 1:2.
Спустя четыре года бразильцы — главные фавориты турнира. На их победу аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 5.80. В Катар команда Тите отправится со все тем же Неймаром, но еще в составе есть неугомонный Винисиус, Роберто Фирмино, Коутиньо, Милитао, Каземиро и многие другие звезды.
Главными соперниками бразильцев станут действующие чемпионы — французы. Сейчас форма команды угнетает — «Трехцветные» не выиграли ни одного из четырех матчей Лиги наций и пролетели мимо плей-офф. Но к главному ивенту четырехлетия они должны быть в полном порядке — одно только трио Мбаппе — Бензема — Гризманн наведет ужас на любую команду мира. Котировка на успех европейцев — 6.50.
Замыкает тройку претендентов Англия (7.00). «Трем львам» повезло со жребием, и они точно должны выйти в плей-офф — в соперниках по группе у них Иран, США и Уэльс. Правда, как и в случае с Францией, многое будет зависеть от подготовки, потому что сейчас команда Гарета Саутгейта не впечатляет — не добыла ни одной победы в матчах против Германии и Италии.
В топ-5 фаворитов с коэффициентом 9.00 — Аргентина и Испания. «Красная фурия» успешно переживает смену поколений, в составе много молодых и ярких игроков, которые наверняка станут звездами предстоящего турнира. А победителей Кубка Америки традиционно потащит за собой Лео Месси, у которого есть мощная подмога в лице Ди Марии и Лаутаро.
У кого еще хорошие шансы?
Ханс-Дитер Флик проводит чистку и серьезные изменения в сборной Германии, но «Бундестим» все равно поедут в Катар шестыми фаворитами, котировка на победу — 11.0. Далее следуют бронзовые призеры ЧМ-2018 бельгийцы во главе с Де Брейне, Нидерланды Луи ван Гала и Португалия с нестареющим Роналду. Коэффициент на успех этой троицы команд — 13.0.
Обыгравшие недавно Францию и дошедшие до полуфинала Евро-2020 датчане идут следом за большими и зарекомендовавшими себя сборными (25.0). Главный претендент на победу от Африки — Сенегал. На сборную с Садио Мане в составе можно поставить за 80.0. Из азиатской конфедерации наилучшие шансы пошуметь традиционно у Японии (200). Меньше всего аналитики верят в Иран — на его победу котировка 350.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0