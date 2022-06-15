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Чемпионат мира-2022: кто помешает Бразилии стать 6-кратным победителем турнира?

Ставки и коэффициенты на чемпионат мира по футболу 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Неймар, сборная Бразилии.
Фото Global Look Press
Хорошие шансы у Франции и Англии.

22-й чемпионат мира по футболу состоится чуть больше чем через полгода — старт турнира намечен на 21 ноября 2022 года. Соревнование пройдет в Катаре и примет 32 сборные со всего мира. В таком формате мундиаль проведут в последний раз — в 2026-м в финальной стадии будут соревноваться 48 сборных.

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Из топ-команд на ближайший турнир не отобрались три — чемпион Европы Италия, Чили и Колумбия от Латинской Америки. Кто в их отсутствие вошел в пул главных претендентов на титул? «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались в этом вопросе.

Бразилия — основной фаворит на победу. Кто ей помешает?

На мундиале 2018 года в России пентакампеоны выступили гораздо ниже своих ожиданий — команда с находившимся на пике Неймаром выиграла группу, в 1/8 прошла Мексику, но в четвертьфинале уступила будущим бронзовым призерам бельгийцам — 1:2.

Спустя четыре года бразильцы — главные фавориты турнира. На их победу аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 5.80. В Катар команда Тите отправится со все тем же Неймаром, но еще в составе есть неугомонный Винисиус, Роберто Фирмино, Коутиньо, Милитао, Каземиро и многие другие звезды.

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Главными соперниками бразильцев станут действующие чемпионы — французы. Сейчас форма команды угнетает — «Трехцветные» не выиграли ни одного из четырех матчей Лиги наций и пролетели мимо плей-офф. Но к главному ивенту четырехлетия они должны быть в полном порядке — одно только трио Мбаппе — Бензема — Гризманн наведет ужас на любую команду мира. Котировка на успех европейцев — 6.50.

Замыкает тройку претендентов Англия (7.00). «Трем львам» повезло со жребием, и они точно должны выйти в плей-офф — в соперниках по группе у них Иран, США и Уэльс. Правда, как и в случае с Францией, многое будет зависеть от подготовки, потому что сейчас команда Гарета Саутгейта не впечатляет — не добыла ни одной победы в матчах против Германии и Италии.

В топ-5 фаворитов с коэффициентом 9.00 — Аргентина и Испания. «Красная фурия» успешно переживает смену поколений, в составе много молодых и ярких игроков, которые наверняка станут звездами предстоящего турнира. А победителей Кубка Америки традиционно потащит за собой Лео Месси, у которого есть мощная подмога в лице Ди Марии и Лаутаро.

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У кого еще хорошие шансы?

Ханс-Дитер Флик проводит чистку и серьезные изменения в сборной Германии, но «Бундестим» все равно поедут в Катар шестыми фаворитами, котировка на победу — 11.0. Далее следуют бронзовые призеры ЧМ-2018 бельгийцы во главе с Де Брейне, Нидерланды Луи ван Гала и Португалия с нестареющим Роналду. Коэффициент на успех этой троицы команд — 13.0.

Обыгравшие недавно Францию и дошедшие до полуфинала Евро-2020 датчане идут следом за большими и зарекомендовавшими себя сборными (25.0). Главный претендент на победу от Африки — Сенегал. На сборную с Садио Мане в составе можно поставить за 80.0. Из азиатской конфедерации наилучшие шансы пошуметь традиционно у Японии (200). Меньше всего аналитики верят в Иран — на его победу котировка 350.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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