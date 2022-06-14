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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Ничушкин против Василевского, Кучерова и Сергачева в борьбе за Кубок Стэнли

Прогноз и ставки на финал НХЛ
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
Фото Global Look Press
Кто из русских будет тащить в серии?

16 июня 2022 года стартует финальная серия Кубка Стэнли. В битве за трофей сойдутся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победитель двух последних розыгрышей. «Эвс» в полуфинале уверенно сломили «Эдмонтон Ойлерз» за четыре игры, «Тампа» разгрызла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести. Первые два матча финала пройдут на льду «Колорадо» — «Болл Арене».

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Победитель финальной серии НХЛ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эвеланш» серьезным фаворитом финала: поставить на победу «Колорадо» в противостоянии можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 58%. Шансы «Тампы» оценены в 2.30 (42%). Если серия затянется до семи игр, то у «Эвс» будет преимущество домашней арены.

Статистика серии «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Кроме рынков на победителя противостояния, предложен широкий выбор ставок на статистику. Например, три самых вероятных исхода серии, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

• победа «Колорадо» 4:3 идет за 5.20;

• успех 4:2 — за 5.40;

• разгром 4:1 — за 5.60.

Поставить на то, что в серии случится хотя бы один «сухой» матч (одна из команд не пропустит), можно с коэффициентом 2.03, обратная ставка предложена с котировкой 1.70. В полуфиналах игра на ноль была только у «Эвеланш» — разгромили «Эдмонтон» 4:0.

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«Колорадо» очень результативно провел полуфинальную серию: за четыре игры оформил 22 шайбы, в среднем — 5.5 за матч. «Тампа» играла не так результативно: забросила всего 16 шайб за шесть встреч, в среднем — 2.6 гола. Тотал больше 36.5 шайбы доступен за 1.76, ТМ 36.5 — за 1.95.

Также можно присмотреться к рынкам на голы от каждой команды. Индивидуальный тотал больше 18.5 шайбы у «Колорадо» оценен в 1.72, ИТМ 18.5 — в 2.00. На «Тампу» индивидуальный тотал больше 17.5 гола идет за 1.80, ИТМ 17.5 — за 1.90.

Также доступен интересный рынок на количество попыток забросить шайбу. Ставка на тотал больше 400.5 броска предложен с котировкой 1.85. Такой же коэффициент доступен на ТМ 400.5.

Статистика игроков в финале Кубка Стэнли

На финальную серию предложен широкий рынок на голы и очки отдельных игроков. В противостоянии участвуют сразу четыре хоккеиста из России. Трое — Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров — выступают за «Тампу». Единственный русский в «Колорадо» — Валерий Ничушкин.

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Результативнее всех играет Кучеров: форвард «Лайтнинг» оформил в плей-офф 23 результативных действия (7+16). Шанс, что Никита наберет хотя бы восемь очков в финале, оценен коэффициентом 1.65, ТМ 7.5 идет за 2.10. Тотал больше 2.5 гола на Кучерова можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.20.

Его партнер защитник Сергачев оформил семь голевых действий (1+6). Поставить на тотал больше 2.5 очка от него можно с котировкой 2.30, ТМ 2.5 идет за 1.55. Вероятность двух голов от Михаила предложена за 2.90, ТМ 1.5 идет за 1.36.

Вратарь Василевский проводит неплохой плей-офф. Тотал больше 92.5 процента отраженных бросков оценен в 2.10, ТМ 92.5 — в 1.65.

Ничушкин в матчах на вылет набрал девять очков (5+4). Тотал больше 6.5 очка от него предложен с котировкой 1.85, ТМ 6.5 можно оформить с таким же коэффициентом. Тотал больше 1.5 гола от Валерия идет за 1.60, ТМ 1.5 — за 2.20.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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