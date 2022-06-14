Кто из русских будет тащить в серии?

16 июня 2022 года стартует финальная серия Кубка Стэнли. В битве за трофей сойдутся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победитель двух последних розыгрышей. «Эвс» в полуфинале уверенно сломили «Эдмонтон Ойлерз» за четыре игры, «Тампа» разгрызла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести. Первые два матча финала пройдут на льду «Колорадо» — «Болл Арене».

Победитель финальной серии НХЛ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эвеланш» серьезным фаворитом финала: поставить на победу «Колорадо» в противостоянии можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 58%. Шансы «Тампы» оценены в 2.30 (42%). Если серия затянется до семи игр, то у «Эвс» будет преимущество домашней арены.

Статистика серии «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Кроме рынков на победителя противостояния, предложен широкий выбор ставок на статистику. Например, три самых вероятных исхода серии, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

• победа «Колорадо» 4:3 идет за 5.20;

• успех 4:2 — за 5.40;

• разгром 4:1 — за 5.60.

Поставить на то, что в серии случится хотя бы один «сухой» матч (одна из команд не пропустит), можно с коэффициентом 2.03, обратная ставка предложена с котировкой 1.70. В полуфиналах игра на ноль была только у «Эвеланш» — разгромили «Эдмонтон» 4:0.

«Колорадо» очень результативно провел полуфинальную серию: за четыре игры оформил 22 шайбы, в среднем — 5.5 за матч. «Тампа» играла не так результативно: забросила всего 16 шайб за шесть встреч, в среднем — 2.6 гола. Тотал больше 36.5 шайбы доступен за 1.76, ТМ 36.5 — за 1.95.

Также можно присмотреться к рынкам на голы от каждой команды. Индивидуальный тотал больше 18.5 шайбы у «Колорадо» оценен в 1.72, ИТМ 18.5 — в 2.00. На «Тампу» индивидуальный тотал больше 17.5 гола идет за 1.80, ИТМ 17.5 — за 1.90.

Также доступен интересный рынок на количество попыток забросить шайбу. Ставка на тотал больше 400.5 броска предложен с котировкой 1.85. Такой же коэффициент доступен на ТМ 400.5.

Статистика игроков в финале Кубка Стэнли

На финальную серию предложен широкий рынок на голы и очки отдельных игроков. В противостоянии участвуют сразу четыре хоккеиста из России. Трое — Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров — выступают за «Тампу». Единственный русский в «Колорадо» — Валерий Ничушкин.

Результативнее всех играет Кучеров: форвард «Лайтнинг» оформил в плей-офф 23 результативных действия (7+16). Шанс, что Никита наберет хотя бы восемь очков в финале, оценен коэффициентом 1.65, ТМ 7.5 идет за 2.10. Тотал больше 2.5 гола на Кучерова можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.20.

Его партнер защитник Сергачев оформил семь голевых действий (1+6). Поставить на тотал больше 2.5 очка от него можно с котировкой 2.30, ТМ 2.5 идет за 1.55. Вероятность двух голов от Михаила предложена за 2.90, ТМ 1.5 идет за 1.36.

Вратарь Василевский проводит неплохой плей-офф. Тотал больше 92.5 процента отраженных бросков оценен в 2.10, ТМ 92.5 — в 1.65.

Ничушкин в матчах на вылет набрал девять очков (5+4). Тотал больше 6.5 очка от него предложен с котировкой 1.85, ТМ 6.5 можно оформить с таким же коэффициентом. Тотал больше 1.5 гола от Валерия идет за 1.60, ТМ 1.5 — за 2.20.