«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Ничушкин против Василевского, Кучерова и Сергачева в борьбе за Кубок Стэнли
16 июня 2022 года стартует финальная серия Кубка Стэнли. В битве за трофей сойдутся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победитель двух последних розыгрышей. «Эвс» в полуфинале уверенно сломили «Эдмонтон Ойлерз» за четыре игры, «Тампа» разгрызла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести. Первые два матча финала пройдут на льду «Колорадо» — «Болл Арене».
Победитель финальной серии НХЛ
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эвеланш» серьезным фаворитом финала: поставить на победу «Колорадо» в противостоянии можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 58%. Шансы «Тампы» оценены в 2.30 (42%). Если серия затянется до семи игр, то у «Эвс» будет преимущество домашней арены.
Статистика серии «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Кроме рынков на победителя противостояния, предложен широкий выбор ставок на статистику. Например, три самых вероятных исхода серии, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:
• победа «Колорадо» 4:3 идет за 5.20;
• успех 4:2 — за 5.40;
• разгром 4:1 — за 5.60.
Поставить на то, что в серии случится хотя бы один «сухой» матч (одна из команд не пропустит), можно с коэффициентом 2.03, обратная ставка предложена с котировкой 1.70. В полуфиналах игра на ноль была только у «Эвеланш» — разгромили «Эдмонтон» 4:0.
«Колорадо» очень результативно провел полуфинальную серию: за четыре игры оформил 22 шайбы, в среднем — 5.5 за матч. «Тампа» играла не так результативно: забросила всего 16 шайб за шесть встреч, в среднем — 2.6 гола. Тотал больше 36.5 шайбы доступен за 1.76, ТМ 36.5 — за 1.95.
Также можно присмотреться к рынкам на голы от каждой команды. Индивидуальный тотал больше 18.5 шайбы у «Колорадо» оценен в 1.72, ИТМ 18.5 — в 2.00. На «Тампу» индивидуальный тотал больше 17.5 гола идет за 1.80, ИТМ 17.5 — за 1.90.
Также доступен интересный рынок на количество попыток забросить шайбу. Ставка на тотал больше 400.5 броска предложен с котировкой 1.85. Такой же коэффициент доступен на ТМ 400.5.
Статистика игроков в финале Кубка Стэнли
На финальную серию предложен широкий рынок на голы и очки отдельных игроков. В противостоянии участвуют сразу четыре хоккеиста из России. Трое — Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров — выступают за «Тампу». Единственный русский в «Колорадо» — Валерий Ничушкин.
Результативнее всех играет Кучеров: форвард «Лайтнинг» оформил в плей-офф 23 результативных действия (7+16). Шанс, что Никита наберет хотя бы восемь очков в финале, оценен коэффициентом 1.65, ТМ 7.5 идет за 2.10. Тотал больше 2.5 гола на Кучерова можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.20.
Его партнер защитник Сергачев оформил семь голевых действий (1+6). Поставить на тотал больше 2.5 очка от него можно с котировкой 2.30, ТМ 2.5 идет за 1.55. Вероятность двух голов от Михаила предложена за 2.90, ТМ 1.5 идет за 1.36.
Вратарь Василевский проводит неплохой плей-офф. Тотал больше 92.5 процента отраженных бросков оценен в 2.10, ТМ 92.5 — в 1.65.
Ничушкин в матчах на вылет набрал девять очков (5+4). Тотал больше 6.5 очка от него предложен с котировкой 1.85, ТМ 6.5 можно оформить с таким же коэффициентом. Тотал больше 1.5 гола от Валерия идет за 1.60, ТМ 1.5 — за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0