Чемпионат мира-2022: Роналду поборется с Мбаппе и Кейном за звание лучшего бомбардира?

Португалец пошумит на последнем мундиале в карьере.

До старта чемпионата мира по футболу в Катаре осталось чуть больше полугода — матч открытия турнира намечен на 21 ноября. Это время пролетит незаметно, поэтому уже можно прикидывать, кто станет победителем мундиаля, кто выиграет «Золотую бутсу», а кто станет сильнейшим ассистентом и лучшим тренером.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о тех, чья задача — радовать болельщиков красивыми и точными ударами.

Кейн и Мбаппе — фавориты за звание лучшего бомбардира ЧМ. А как же Роналду?

На турнире 2018 года в России лучшим страйкером стал как раз главный нападающий сборной Англии. Кейн настрелял шесть мячей в семи матчах и опередил целую толпу преследователей на два гола. Правда, половину из них он оформил с пенальти.

А еще будем откровенны: Харри и его команде на том турнире повезло с соперниками по группе. В квартете G англичанам противостояли Бельгия, Тунис и Панама. В ворота двух последних Кейн сделал по дублю. Еще два мяча он оформил в плей-офф.

В этот раз Англии снова подфартило при жеребьевке. У нее в соперниках ни одной топ-сборной — Иран, США и Уэльс. Наверное, поэтому Кейн опять один из главных фаворитов бомбардирской гонки. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на его победу коэффициент 9.00.

Такая же котировка на Килиана Мбаппе. В 2018-м французу было 19 лет, но уже тогда он забил четыре мяча. Сейчас самый дорогой футболист мира вырос, окреп ментально и физически. Учитывая, что Франция будет одним из претендентов на титул и наверняка проведет на турнире максимальное количество матчей, Килиан поборется за «Золотую бутсу».

Третье место по шансам с небольшим отставанием у Криштиану Роналду (11.0). 37-летний нападающий «МЮ», похоже, сыграет на своем последнем крупном турнире со сборной, поэтому постарается зажечь в Катаре по-полной. Преимущество Криша над Кейном и Мбаппе в том, что на него играет вся команда. А еще он исполняет стандарты, включая пенальти.

Коэффициент 15.0 принимается на победу Ромелу Лукаку, Лео Месси и Карима Бензема. Французу наверняка помешает борьба с Мбаппе — более молодой партнер по атаке может стянуть внимание и голы на себя. Лукаку провел неважный сезон за «Челси», и если он останется примерно в той же форме к ЧМ, тогда много не забьет. Лучшие шансы из этой тройки у Месси, который всегда максимально мотивирован в матчах за сборную и тянет команду за собой. Пента-трик, пусть в ворота скромной Эстонии, подтверждает это.

Кто еще поборется за приз?

Удивительно, но в топ-5 претендентов не попал ни один бразилец. Неймар идет только седьмым с котировкой 17.0, на Винисиуса коэффициент — 25.0, на Габриэла Жезуса — 30.0, на Роберто Фирмино — 40.0.

В топ-15 также входят:

Мемфис Депай и Рахим Стерлинг — 20.0;

Антуан Гризманн — 30.0;

Альваро Мората, Роберт Левандовски и Фил Фоден — 35.0.