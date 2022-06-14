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Чемпионат мира-2022: Роналду поборется с Мбаппе и Кейном за звание лучшего бомбардира?

Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press
Португалец пошумит на последнем мундиале в карьере.

До старта чемпионата мира по футболу в Катаре осталось чуть больше полугода — матч открытия турнира намечен на 21 ноября. Это время пролетит незаметно, поэтому уже можно прикидывать, кто станет победителем мундиаля, кто выиграет «Золотую бутсу», а кто станет сильнейшим ассистентом и лучшим тренером.

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о тех, чья задача — радовать болельщиков красивыми и точными ударами.

Кейн и Мбаппе — фавориты за звание лучшего бомбардира ЧМ. А как же Роналду?

На турнире 2018 года в России лучшим страйкером стал как раз главный нападающий сборной Англии. Кейн настрелял шесть мячей в семи матчах и опередил целую толпу преследователей на два гола. Правда, половину из них он оформил с пенальти.

А еще будем откровенны: Харри и его команде на том турнире повезло с соперниками по группе. В квартете G англичанам противостояли Бельгия, Тунис и Панама. В ворота двух последних Кейн сделал по дублю. Еще два мяча он оформил в плей-офф.

В этот раз Англии снова подфартило при жеребьевке. У нее в соперниках ни одной топ-сборной — Иран, США и Уэльс. Наверное, поэтому Кейн опять один из главных фаворитов бомбардирской гонки. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на его победу коэффициент 9.00.

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Такая же котировка на Килиана Мбаппе. В 2018-м французу было 19 лет, но уже тогда он забил четыре мяча. Сейчас самый дорогой футболист мира вырос, окреп ментально и физически. Учитывая, что Франция будет одним из претендентов на титул и наверняка проведет на турнире максимальное количество матчей, Килиан поборется за «Золотую бутсу».

Третье место по шансам с небольшим отставанием у Криштиану Роналду (11.0). 37-летний нападающий «МЮ», похоже, сыграет на своем последнем крупном турнире со сборной, поэтому постарается зажечь в Катаре по-полной. Преимущество Криша над Кейном и Мбаппе в том, что на него играет вся команда. А еще он исполняет стандарты, включая пенальти.

Коэффициент 15.0 принимается на победу Ромелу Лукаку, Лео Месси и Карима Бензема. Французу наверняка помешает борьба с Мбаппе — более молодой партнер по атаке может стянуть внимание и голы на себя. Лукаку провел неважный сезон за «Челси», и если он останется примерно в той же форме к ЧМ, тогда много не забьет. Лучшие шансы из этой тройки у Месси, который всегда максимально мотивирован в матчах за сборную и тянет команду за собой. Пента-трик, пусть в ворота скромной Эстонии, подтверждает это.

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Кто еще поборется за приз?

Удивительно, но в топ-5 претендентов не попал ни один бразилец. Неймар идет только седьмым с котировкой 17.0, на Винисиуса коэффициент — 25.0, на Габриэла Жезуса — 30.0, на Роберто Фирмино — 40.0.

В топ-15 также входят:

Мемфис Депай и Рахим Стерлинг — 20.0;

Антуан Гризманн — 30.0;

Альваро Мората, Роберт Левандовски и Фил Фоден — 35.0.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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