Чемпионат мира-2022: Роналду поборется с Мбаппе и Кейном за звание лучшего бомбардира?
До старта чемпионата мира по футболу в Катаре осталось чуть больше полугода — матч открытия турнира намечен на 21 ноября. Это время пролетит незаметно, поэтому уже можно прикидывать, кто станет победителем мундиаля, кто выиграет «Золотую бутсу», а кто станет сильнейшим ассистентом и лучшим тренером.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о тех, чья задача — радовать болельщиков красивыми и точными ударами.
Кейн и Мбаппе — фавориты за звание лучшего бомбардира ЧМ. А как же Роналду?
На турнире 2018 года в России лучшим страйкером стал как раз главный нападающий сборной Англии. Кейн настрелял шесть мячей в семи матчах и опередил целую толпу преследователей на два гола. Правда, половину из них он оформил с пенальти.
А еще будем откровенны: Харри и его команде на том турнире повезло с соперниками по группе. В квартете G англичанам противостояли Бельгия, Тунис и Панама. В ворота двух последних Кейн сделал по дублю. Еще два мяча он оформил в плей-офф.
В этот раз Англии снова подфартило при жеребьевке. У нее в соперниках ни одной топ-сборной — Иран, США и Уэльс. Наверное, поэтому Кейн опять один из главных фаворитов бомбардирской гонки. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на его победу коэффициент 9.00.
Такая же котировка на Килиана Мбаппе. В 2018-м французу было 19 лет, но уже тогда он забил четыре мяча. Сейчас самый дорогой футболист мира вырос, окреп ментально и физически. Учитывая, что Франция будет одним из претендентов на титул и наверняка проведет на турнире максимальное количество матчей, Килиан поборется за «Золотую бутсу».
Третье место по шансам с небольшим отставанием у Криштиану Роналду (11.0). 37-летний нападающий «МЮ», похоже, сыграет на своем последнем крупном турнире со сборной, поэтому постарается зажечь в Катаре по-полной. Преимущество Криша над Кейном и Мбаппе в том, что на него играет вся команда. А еще он исполняет стандарты, включая пенальти.
Коэффициент 15.0 принимается на победу Ромелу Лукаку, Лео Месси и Карима Бензема. Французу наверняка помешает борьба с Мбаппе — более молодой партнер по атаке может стянуть внимание и голы на себя. Лукаку провел неважный сезон за «Челси», и если он останется примерно в той же форме к ЧМ, тогда много не забьет. Лучшие шансы из этой тройки у Месси, который всегда максимально мотивирован в матчах за сборную и тянет команду за собой. Пента-трик, пусть в ворота скромной Эстонии, подтверждает это.
Кто еще поборется за приз?
Удивительно, но в топ-5 претендентов не попал ни один бразилец. Неймар идет только седьмым с котировкой 17.0, на Винисиуса коэффициент — 25.0, на Габриэла Жезуса — 30.0, на Роберто Фирмино — 40.0.
В топ-15 также входят:
Мемфис Депай и Рахим Стерлинг — 20.0;
Антуан Гризманн — 30.0;
Альваро Мората, Роберт Левандовски и Фил Фоден — 35.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0