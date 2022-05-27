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«Химки» — «СКА-Хабаровск»: стычка Лантратова с болбоем может стоить подмосковной команде прописки в РПЛ

Прогноз и ставка на стыковой матч РПЛ «Химки» — «СКА-Хабаровск» 28 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков («Химки»).
Фото Global Look Press
Шансы хабаровчан выйти в РПЛ подросли.

28 мая 2022 года в ответном стыковом матче РПЛ «Химки» встретятся со «СКА-Хабаровском». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на «Арене Химки», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на matchtv.ru. Старт трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» 28 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в команду Юрана. На победу «Химок» можно поставить за 1.68, это примерно 58% вероятности. Коэффициент на победу «СКА-Хабаровска» — 5.70 (16%), на ничью — 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хабаровчан в случае их успеха выплата составит 3800 рублей.

«СКА-Хабаровск» сенсационно выиграл первую встречу — на то, что гости не проиграют в ответном матче, можно поставить за 2.27.

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В матче широко представлены варианты ставок на победу с форой: например, Ф1(-1) идет за 2.23 и Ф2(+1) — за 1.66. В случае минимальной победы «Химок» сумма ставки вернется на счет.

За последние десять матчей «Химки» в среднем забивали 1.6 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) можно взять с котировкой 1.96. Аналогичная ставка на гостей — 4.60.

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и анализ стыкового матча РПЛ 28 мая 2022 года

«Химки» заслуженно проиграли первую встречу — хозяева выглядели гораздо лучше и острее, создали больше моментов. Из-за этого в команде Юрана было нервно. Вратарь Лантратов дважды поссорился с болбоем, чем разозлил болельщиков и футболистов соперника. После матча голкипер и пострадавший парень помирились, но это уже не спасло ситуацию — «Химки» вляпались в ненужный скандал перед ответным матчем.

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Два удара в створ ворот команды ФНЛ — очень плохой результат. В предстоящей встрече химчанам нужно исправить ситуацию и быть активнее. Вот только неизвестно, за счет чего это делать. Почти все основные игроки прибыли в Хабаровск, но это не сильно помогло. Остается одна надежда — сделать экстренные выводы, внести изменения и надеяться на усталость гостей.

«СКА-Хабаровск» в хорошем настроении. Тренер Поддубный осторожно доволен: «Мы всего лишь сделали полдела, осталась одна игра. Надо забивать, тогда будет счет больше. Но мы выполнили задачу, не пропустив гол. Разберем эту игру перед ответным матчем».

У хабаровчан получился хороший рабочий матч с нужным результатом. Правило гостевого гола в стыках действует, поэтому СКА в выигрышном положении. Чтобы пройти дальше, им хватит гола и не проиграть с разницей больше одного мяча. Но смогут ли они его забить? Тренер Поддубный наверняка размышляет над тем, как сберечь ворота. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.68.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск»

Перед последним туром «Химки» были в неплохом положении, но даже победа над «Спартаком» не спасла их от стыков, а теперь они вообще рискуют остаться без РПЛ. Положение тревожное, но в пользу химчан — фактор домашней арены. Плюс у хабаровчан долгий и утомительный перелет — не менее семи часов в небе. Но команда Поддубного в хорошей форме, а сам он через интервью излучает уверенность. Может, гости и не победят, но у них точно хорошие шансы не проиграть.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.27.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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