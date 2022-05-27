Шансы хабаровчан выйти в РПЛ подросли.

28 мая 2022 года в ответном стыковом матче РПЛ «Химки» встретятся со «СКА-Хабаровском». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на «Арене Химки», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на matchtv.ru. Старт трансляции — в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» 28 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в команду Юрана. На победу «Химок» можно поставить за 1.68, это примерно 58% вероятности. Коэффициент на победу «СКА-Хабаровска» — 5.70 (16%), на ничью — 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хабаровчан в случае их успеха выплата составит 3800 рублей.

«СКА-Хабаровск» сенсационно выиграл первую встречу — на то, что гости не проиграют в ответном матче, можно поставить за 2.27.

В матче широко представлены варианты ставок на победу с форой: например, Ф1(-1) идет за 2.23 и Ф2(+1) — за 1.66. В случае минимальной победы «Химок» сумма ставки вернется на счет.

За последние десять матчей «Химки» в среднем забивали 1.6 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) можно взять с котировкой 1.96. Аналогичная ставка на гостей — 4.60.

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и анализ стыкового матча РПЛ 28 мая 2022 года

«Химки» заслуженно проиграли первую встречу — хозяева выглядели гораздо лучше и острее, создали больше моментов. Из-за этого в команде Юрана было нервно. Вратарь Лантратов дважды поссорился с болбоем, чем разозлил болельщиков и футболистов соперника. После матча голкипер и пострадавший парень помирились, но это уже не спасло ситуацию — «Химки» вляпались в ненужный скандал перед ответным матчем.

Два удара в створ ворот команды ФНЛ — очень плохой результат. В предстоящей встрече химчанам нужно исправить ситуацию и быть активнее. Вот только неизвестно, за счет чего это делать. Почти все основные игроки прибыли в Хабаровск, но это не сильно помогло. Остается одна надежда — сделать экстренные выводы, внести изменения и надеяться на усталость гостей.

«СКА-Хабаровск» в хорошем настроении. Тренер Поддубный осторожно доволен: «Мы всего лишь сделали полдела, осталась одна игра. Надо забивать, тогда будет счет больше. Но мы выполнили задачу, не пропустив гол. Разберем эту игру перед ответным матчем».

У хабаровчан получился хороший рабочий матч с нужным результатом. Правило гостевого гола в стыках действует, поэтому СКА в выигрышном положении. Чтобы пройти дальше, им хватит гола и не проиграть с разницей больше одного мяча. Но смогут ли они его забить? Тренер Поддубный наверняка размышляет над тем, как сберечь ворота. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.68.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск»

Перед последним туром «Химки» были в неплохом положении, но даже победа над «Спартаком» не спасла их от стыков, а теперь они вообще рискуют остаться без РПЛ. Положение тревожное, но в пользу химчан — фактор домашней арены. Плюс у хабаровчан долгий и утомительный перелет — не менее семи часов в небе. Но команда Поддубного в хорошей форме, а сам он через интервью излучает уверенность. Может, гости и не победят, но у них точно хорошие шансы не проиграть.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.27.