«Химки» — «СКА-Хабаровск»: стычка Лантратова с болбоем может стоить подмосковной команде прописки в РПЛ
28 мая 2022 года в ответном стыковом матче РПЛ «Химки» встретятся со «СКА-Хабаровском». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на «Арене Химки», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на matchtv.ru. Старт трансляции — в 13.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» 28 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в команду Юрана. На победу «Химок» можно поставить за 1.68, это примерно 58% вероятности. Коэффициент на победу «СКА-Хабаровска» — 5.70 (16%), на ничью — 3.80 (26%).
При ставке в 1000 рублей на победу хабаровчан в случае их успеха выплата составит 3800 рублей.
«СКА-Хабаровск» сенсационно выиграл первую встречу — на то, что гости не проиграют в ответном матче, можно поставить за 2.27.
В матче широко представлены варианты ставок на победу с форой: например, Ф1(-1) идет за 2.23 и Ф2(+1) — за 1.66. В случае минимальной победы «Химок» сумма ставки вернется на счет.
За последние десять матчей «Химки» в среднем забивали 1.6 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) можно взять с котировкой 1.96. Аналогичная ставка на гостей — 4.60.
«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и анализ стыкового матча РПЛ 28 мая 2022 года
«Химки» заслуженно проиграли первую встречу — хозяева выглядели гораздо лучше и острее, создали больше моментов. Из-за этого в команде Юрана было нервно. Вратарь Лантратов дважды поссорился с болбоем, чем разозлил болельщиков и футболистов соперника. После матча голкипер и пострадавший парень помирились, но это уже не спасло ситуацию — «Химки» вляпались в ненужный скандал перед ответным матчем.
Два удара в створ ворот команды ФНЛ — очень плохой результат. В предстоящей встрече химчанам нужно исправить ситуацию и быть активнее. Вот только неизвестно, за счет чего это делать. Почти все основные игроки прибыли в Хабаровск, но это не сильно помогло. Остается одна надежда — сделать экстренные выводы, внести изменения и надеяться на усталость гостей.
«СКА-Хабаровск» в хорошем настроении. Тренер Поддубный осторожно доволен: «Мы всего лишь сделали полдела, осталась одна игра. Надо забивать, тогда будет счет больше. Но мы выполнили задачу, не пропустив гол. Разберем эту игру перед ответным матчем».
У хабаровчан получился хороший рабочий матч с нужным результатом. Правило гостевого гола в стыках действует, поэтому СКА в выигрышном положении. Чтобы пройти дальше, им хватит гола и не проиграть с разницей больше одного мяча. Но смогут ли они его забить? Тренер Поддубный наверняка размышляет над тем, как сберечь ворота. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.68.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск»
Перед последним туром «Химки» были в неплохом положении, но даже победа над «Спартаком» не спасла их от стыков, а теперь они вообще рискуют остаться без РПЛ. Положение тревожное, но в пользу химчан — фактор домашней арены. Плюс у хабаровчан долгий и утомительный перелет — не менее семи часов в небе. Но команда Поддубного в хорошей форме, а сам он через интервью излучает уверенность. Может, гости и не победят, но у них точно хорошие шансы не проиграть.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.27.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0