«Вильярреал» — «Ювентус»: коэффициенты и ставки на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2022 года
22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Вильярреал» и «Ювентус». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Керамика» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Футбол 1».
«Вильярреал» подходит к этой встрече в хорошем настроении. В прошедшем туре чемпионата Испании команда Унаи Эмери обыграла «Гранаду» со счетом 4:1 и поднялась в зону еврокубков.
А вот «Юве» не смог одержать победу в дерби с «Торино. Игра завершилась со счетом 1:1. Теперь команда Аллегри отстает от третьего места на шесть очков.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Вильярреал» можно поставить с котировкой 2.47 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа «Ювентуса» есть в линии за 3.10 (34%).
· Ф1(-1) идет за 4.40
· Ф2(+1) — за 1.21
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200 рублей.
Ставку «Ювентус» не проиграет" можно взять за 1.58.
Тотал голов больше 2.5 в этой игре можно взять за 2.28. Обратный результат есть в линии за 1.67.
· ТМ 0.5 — 9.50
· Обе забьют: нет — 1.82
· Точный счет: 1:0 — 6.50
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7