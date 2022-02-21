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«Вильярреал» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус»
Егор Сергеев
Маттейс де Лигт.
Фото Reuters

22 февраля 2022 года в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» примет «Ювентус». Встреча между ними состоится на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

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Команда Унаи Эмери — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Вильярреала» можно за 2.65 — это примерно 37% вероятности. Успех «Ювентуса» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 3.20 (30%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Вильярреала» можно выиграть 2 650 рублей в случае успеха команды Эмери.

Сделать ставку на выход «Вильярреала» в четвертьфинал можно за 2.65. Аналогичный выбор в пользу «Ювентуса» доступен с котировкой 1.52.

Ф1(0) идет за 1.87, а Ф2(0) — за 2.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов в матче — к примеру:

· тотал больше 1.5 идет за 1.41, а ТМ 1.5 — за 2.90;

· тотал больше 2.5 идет за 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.66;

· тотал больше 3.5 идет за 4.20, а ТМ 3.5 — за 1.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход доступен за 1.81.

Шансы «Вильярреала» забить свыше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Ювентус» способен отличиться минимум дважды? ИТБ2(1.5) доступен за 2.80.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ювентус

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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