22 февраля 2022 года в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» примет «Ювентус». Встреча между ними состоится на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Команда Унаи Эмери — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Вильярреала» можно за 2.65 — это примерно 37% вероятности. Успех «Ювентуса» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 3.20 (30%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Вильярреала» можно выиграть 2 650 рублей в случае успеха команды Эмери.

Сделать ставку на выход «Вильярреала» в четвертьфинал можно за 2.65. Аналогичный выбор в пользу «Ювентуса» доступен с котировкой 1.52.

Ф1(0) идет за 1.87, а Ф2(0) — за 2.00.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов в матче — к примеру:

· тотал больше 1.5 идет за 1.41, а ТМ 1.5 — за 2.90;

· тотал больше 2.5 идет за 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.66;

· тотал больше 3.5 идет за 4.20, а ТМ 3.5 — за 1.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход доступен за 1.81.

Шансы «Вильярреала» забить свыше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Ювентус» способен отличиться минимум дважды? ИТБ2(1.5) доступен за 2.80.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.