Рублев выдал один из лучших матчей в жизни. Россиянин прервал победную серию Алькараса в Мадриде

Андрей вышел в свой восьмой полуфинал на «мастерсах».

Теннис. «Мастерс». Мадрид

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 6:3, 6:2

Теннисная жизнь полна внезапных взлетов и падений, что наглядно демонстрирует в нынешнем сезоне Андрей Рублев. До «мастерса» в Мадриде он проиграл пять из шести последних матчей и находился в глубоком кризисе, а в столице Испании внезапно заиграл в свой лучший теннис. Наградой ему стал выход в полуфинал после победы над, казалось бы, неуязвимым на домашнем «мастерсе» испанцем Карлосом Алькарасом.

Упущенный первый сет

В ноябре 2023-го в Турине Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP в двух партиях, но на том турнире россиянин действительно был плох. В Мадриде он после почти двухмесячного теннисного провала демонстрировал едва ли не свой лучший грунтовый теннис, выиграв три матча и шесть сетов подряд. В свою очередь, Алькарас, пропустивший «мастерс» в Монте-Карло и турнир в Барселоне из-за травмы, в четвертом круге находился на волоске от поражения немцу Яну-Леннарду Штруффу — все решилось только на тай-брейке третьей партии. При этом у Карлоса в той встрече совершенно не шли его любимые укороченные удары.

Впрочем, не стоило забывать, что Алькарас выиграл два предыдущих испанских «мастерса» и славится тем, что в важнейших фазах крупных турниров способен прибавлять. С точки зрения психологической устойчивости он, надо признать, обычно превосходит Рублева. И стартовый сет четвертьфинала, казалось, стал иллюстрацией ментального превосходства испанца над россиянином. В дебюте Андрей при 1:0 мог добиться важного преимущества, но не реализовал брейк-пойнт. А при 2:2 позволил сопернику не только переиграть первый розыгрыш из-за крика «аут» с трибун (джентльменский поступок, ничего не скажешь), но и несколькими минутами спустя сделать брейк. Что по сути и стоило ему сета.

Но после невзрачного завершения стартовой партии Рублев не расклеился. Наоборот, мы увидели во втором сете предельно собранного и феноменально подающего Андрея. Достаточно сказать, что процент первой подачи россиянина в партии составил 90. И именно это выручало Рублева в сложных ситуациях. Начал он, кстати, с того, что выиграл семь розыгрышей подряд — четыре на своей подаче и три на подаче испанца. Затем, правда, Алькарас отыграл тройной брейк-пойнт и даже вышел вперед. Однако он не выдержал напряжения, допустил пару обратных срывов и позволил Андрею сделать столь важный брейк.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Феноменальные подача и спокойствие

Расслабляться, конечно, было нельзя и при 2:0, что доказал уже следующий гейм, где на подаче россиянина было 30:40. Однако на брейк-пойнте ему повезло — из выгодной ситуации Карлос угодил в сетку. После чего россиянин воспользовался подарком и сделал счет 3:0. Мало того, при 4:1 имел еще тройной брейк-пойнт, вот только на сей раз Алькарас спасся. А затем настал черед Андрея проявлять волевые качества — при 4:2 он отыгрался с 15:40. И хотя ближе к концу партии устроил небольшой спор с арбитром на вышке из-за челленджа, сравнял счет по сетам.

Задор и кураж в игре Рублева после небольшого перерыва не исчезли — на третий сет он вышел предельно мотивированным. Мы увидели того самого Андрея, который в прошлом году демонстрировал классную игру на победном «мастерсе» в Монте-Карло. Он по-прежнему классно подавал, порой радовал приемами навылет, да и в розыгрышах бил очень плотно и точно, заставляя Алькараса доставать мячи в растяжках из углов. Россиянин диктовал ход большинства розыгрышей, что отражалось на счете. Сперва он сделал брейк в первом гейме, а затем еще и в пятом.

Свою же подачу он взять не позволил, хотя публика (среди зрителей были, кстати, замечены знаменитые футболисты настоящего и недавнего прошлого Лука Модрич, Рауль и Давид Вилья) поддерживала своего любимца Алькараса. Даже после двойной ошибки при счете 5:2 и 30:0 Рублев только улыбнулся, выдал две классные подачи и выиграл матч, прервав 14-матчевую победную серию Карлоса в Мадриде. «Ключевым стало то, что я оставался спокойным на протяжении всей встречи. К тому же по ходу матча подавал все лучше и лучше», — прокомментировал свой успех россиянин.

Итоговая статистика продемонстрировала тотальное превосходство Рублева — он был лучше третьей ракетки мира Алькараса по всем показателям. В том числе по виннерсам (30 против 19) и невынужденным ошибкам (19 против 25), больше очков взял на подаче, задней линии и у сетки. В общем-то Андрей провел почти образцовые второй и третий сеты, в награду получив заслуженную победу и свой дебютный полуфинал в Мадриде и в восьмой на «мастерсах». Его соперник определится в ночь на 2 мая — им станет победитель встречи американца Тейлора Фрица и аргентинца Франциско Серундоло. Любого из них, само собой, вполне можно обыгрывать и выходить в финал. Особенно если Рублев проведет следующий матч столь же вдохновенно, как игру с Алькарасом. Напомним, что 2 мая свой четвертьфинал с чехом Иржи Лехечкой сыграет и еще один россиянин Даниил Медведев, который в случае выхода в полуфинал обойдет Алькараса в рейтинге и станет третьей ракеткой мира.