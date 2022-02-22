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«Челси» — «Лилль»: коэффициенты и ставки на матч Лиги чемпионов 22 февраля

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль»
Виталий Пудздрав
Томас Тухель.
Фото Reuters

22 февраля 2022 года в 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» примет «Лилль». Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.33 — это примерно 73% вероятности. Победа «Лилля» доступна за 10.5 (9%), а ничья — за 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лилля» можно выиграть 10 500 рублей в случае успеха гостей.

Поставить на выход «Челси» в четвертьфинал можно за 1.19. Аналогичный выбор в пользу «Лилля» доступен за 5.10.

Поставить на то, что «Лилль» не проиграет, можно за 3.50.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(-1.5) идет за 1.97, а Ф2(+1.5) — за 1.89;

· Ф1(-2.5) идет за 3.50, а Ф2(+2.5) — за 1.31;

· Ф1(-3.5) идет за 7.40, а Ф2(+3.5) — за 1.09.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.18. Обратный исход идет за 1.68.

Шансы «Челси» забить минимум три мяча оцениваются коэффициентом 2.44.

Вероятность того, что «Лилль» сумеет отличиться свыше одного раза, оценивается котировкой 5.50.

Уверены, что оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 9.10.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 4.00.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Лилль
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лилль
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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