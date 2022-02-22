Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль»

22 февраля 2022 года в 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» примет «Лилль». Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.33 — это примерно 73% вероятности. Победа «Лилля» доступна за 10.5 (9%), а ничья — за 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лилля» можно выиграть 10 500 рублей в случае успеха гостей.

Поставить на выход «Челси» в четвертьфинал можно за 1.19. Аналогичный выбор в пользу «Лилля» доступен за 5.10.

Поставить на то, что «Лилль» не проиграет, можно за 3.50.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(-1.5) идет за 1.97, а Ф2(+1.5) — за 1.89;

· Ф1(-2.5) идет за 3.50, а Ф2(+2.5) — за 1.31;

· Ф1(-3.5) идет за 7.40, а Ф2(+3.5) — за 1.09.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.18. Обратный исход идет за 1.68.

Шансы «Челси» забить минимум три мяча оцениваются коэффициентом 2.44.

Вероятность того, что «Лилль» сумеет отличиться свыше одного раза, оценивается котировкой 5.50.

Уверены, что оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 9.10.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 4.00.