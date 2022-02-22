В первом круге команда Клоппа разгромила соперника со счетом 3:0.

23 февраля 2022 года «Ливерпуль» примет «Лидс» в перенесенном матче 19-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22.45. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Лидс» 22 февраля 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на коллектив Юргена Клоппа. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Лидс Юнайтед».

Коллектив Юргена Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.17 — это порядка 82% вероятности. Успех «Лидса» доступен за 16.0 (6%), а ничья — за 8.40 (12%).

Ф1(-2) идет за 1.76, а Ф2(+2) — за 2.14.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.78, а ТМ 3.5 — за 2.10.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.78. Обратный исход доступен с коэффициентом 2.04.

«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз и анализ матча АПЛ 23 февраля 2022 года

Для соперников это будет четвертая очная встреча после возвращения «Лидса» в премьер-лигу в 2020 году. Напомним, что йоркширцы были вне АПЛ с 2004-го. Главная задача для команды Марсело Бьелсы — сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

Сейчас «Лидс» на 15-м месте, а гандикап над зоной вылета равен пяти очкам. В минувшем туре йоркширцы проиграли дома «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:4.

«Ливерпуль» в выходные взял верх над «Норвич Сити» со счетом 3:1 и сократил отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до шести очков при игре в запасе — команда Гвардиолы неожиданно уступила «Тоттенхэму».

В случае победы над «Лидсом» команда Клоппа сократит отставание от «Манчестер Сити» до трех очков и сравняется с командой Пепа по количеству матчей.

В первом круге «Ливерпуль» победил «Лидс» на выезде со счетом 3:0 — отличились Салах, Фабиньо и Мане. В предстоящей встрече оборону йоркширцев ждет новое серьезное испытание. Мо и Садио в хорошей форме, несмотря на недавнюю поездку на Кубок Африки. У египтянина 17 голов в нынешнем сезоне АПЛ, а у сенегальца — девять.

Помогать им в атаке на «Энфилде» должен будет новичок Луис Диас — в прошлом туре он отпраздновал свой дебютный гол за мерсисайдцев. «Ливерпуль» забивает в среднем 2.5 мяча за игру дома, а «Лидс» пропускает 2.42 на выезде.

Команда Клоппа забила свыше двух мячей в шести из восьми последних матчей на «Энфилде» в разных турнирах.

«Лидс» три встречи подряд пропускает более двух мячей. Предполагаем эффективную игру «Ливерпуля» в атаке и ставим на ИТ1Б (2.5) с котировкой 1.61.

Мерсисайдцы набрали отличный ход и не могут позволить себе расслабиться. Они продолжают чемпионскую гонку, да и Клоппу важно держать команду в тонусе — в выходные «Ливерпулю» предстоит встреча с «Челси» в финале Кубка Лиги.

У «Лидса» минимальные шансы на очки в предстоящем выезде, но поклонники команды Бьелсы вправе рассчитывать на гол в ее исполнении. Йоркширцы забивают в среднем 1.21 мяча за игру чемпионата.

Кроме того, «Лидс» забил в восьми из девяти последних гостевых визитов на «Энфилд». Поставить на гол гостей можно за 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лидс»: ставка на матч

«Ливерпуль» в отличной форме, атака команды Клоппа демонстрирует высокую результативность. Мерсисайдцы забили больше всех в лиге — 64 мяча. В шести из восьми последних домашних матчей разных турниров они отличились свыше двух раз.

«Лидс» пропускает свыше двух мячей три тура АПЛ подряд. Ставим на ИТБ1(2.5) с коэффициентом 1.61.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше (2.5) за 1.61.