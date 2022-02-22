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«Ливерпуль» — «Лидс»: Салах снова уничтожит команду Бьелсы

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Лидс» 23 февраля
Егор Сергеев
Мохамед Салах.
Фото AFP
В первом круге команда Клоппа разгромила соперника со счетом 3:0.

23 февраля 2022 года «Ливерпуль» примет «Лидс» в перенесенном матче 19-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22.45. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
23 февр, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лидс
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Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Лидс» 22 февраля 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на коллектив Юргена Клоппа. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Лидс Юнайтед».

Коллектив Юргена Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.17 — это порядка 82% вероятности. Успех «Лидса» доступен за 16.0 (6%), а ничья — за 8.40 (12%).

Ф1(-2) идет за 1.76, а Ф2(+2) — за 2.14.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.78, а ТМ 3.5 — за 2.10.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.78. Обратный исход доступен с коэффициентом 2.04.

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«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз и анализ матча АПЛ 23 февраля 2022 года

Для соперников это будет четвертая очная встреча после возвращения «Лидса» в премьер-лигу в 2020 году. Напомним, что йоркширцы были вне АПЛ с 2004-го. Главная задача для команды Марсело Бьелсы — сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

Сейчас «Лидс» на 15-м месте, а гандикап над зоной вылета равен пяти очкам. В минувшем туре йоркширцы проиграли дома «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:4.

«Ливерпуль» в выходные взял верх над «Норвич Сити» со счетом 3:1 и сократил отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до шести очков при игре в запасе — команда Гвардиолы неожиданно уступила «Тоттенхэму».

В случае победы над «Лидсом» команда Клоппа сократит отставание от «Манчестер Сити» до трех очков и сравняется с командой Пепа по количеству матчей.

В первом круге «Ливерпуль» победил «Лидс» на выезде со счетом 3:0 — отличились Салах, Фабиньо и Мане. В предстоящей встрече оборону йоркширцев ждет новое серьезное испытание. Мо и Садио в хорошей форме, несмотря на недавнюю поездку на Кубок Африки. У египтянина 17 голов в нынешнем сезоне АПЛ, а у сенегальца — девять.

Помогать им в атаке на «Энфилде» должен будет новичок Луис Диас — в прошлом туре он отпраздновал свой дебютный гол за мерсисайдцев. «Ливерпуль» забивает в среднем 2.5 мяча за игру дома, а «Лидс» пропускает 2.42 на выезде.

Команда Клоппа забила свыше двух мячей в шести из восьми последних матчей на «Энфилде» в разных турнирах.

«Лидс» три встречи подряд пропускает более двух мячей. Предполагаем эффективную игру «Ливерпуля» в атаке и ставим на ИТ1Б (2.5) с котировкой 1.61.

Мерсисайдцы набрали отличный ход и не могут позволить себе расслабиться. Они продолжают чемпионскую гонку, да и Клоппу важно держать команду в тонусе — в выходные «Ливерпулю» предстоит встреча с «Челси» в финале Кубка Лиги.

У «Лидса» минимальные шансы на очки в предстоящем выезде, но поклонники команды Бьелсы вправе рассчитывать на гол в ее исполнении. Йоркширцы забивают в среднем 1.21 мяча за игру чемпионата.

Кроме того, «Лидс» забил в восьми из девяти последних гостевых визитов на «Энфилд». Поставить на гол гостей можно за 1.70.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лидс»: ставка на матч

«Ливерпуль» в отличной форме, атака команды Клоппа демонстрирует высокую результативность. Мерсисайдцы забили больше всех в лиге — 64 мяча. В шести из восьми последних домашних матчей разных турниров они отличились свыше двух раз.

«Лидс» пропускает свыше двух мячей три тура АПЛ подряд. Ставим на ИТБ1(2.5) с коэффициентом 1.61.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше (2.5) за 1.61.

Мохамед Салах
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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