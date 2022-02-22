«Ливерпуль» — «Лидс»: Салах снова уничтожит команду Бьелсы
23 февраля 2022 года «Ливерпуль» примет «Лидс» в перенесенном матче 19-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22.45. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Лидс» 22 февраля 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на коллектив Юргена Клоппа. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Лидс Юнайтед».
Коллектив Юргена Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.17 — это порядка 82% вероятности. Успех «Лидса» доступен за 16.0 (6%), а ничья — за 8.40 (12%).
Ф1(-2) идет за 1.76, а Ф2(+2) — за 2.14.
Тотал голов больше 3.5 доступен за 1.78, а ТМ 3.5 — за 2.10.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.78. Обратный исход доступен с коэффициентом 2.04.
«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз и анализ матча АПЛ 23 февраля 2022 года
Для соперников это будет четвертая очная встреча после возвращения «Лидса» в премьер-лигу в 2020 году. Напомним, что йоркширцы были вне АПЛ с 2004-го. Главная задача для команды Марсело Бьелсы — сохранить прописку в высшем дивизионе страны.
Сейчас «Лидс» на 15-м месте, а гандикап над зоной вылета равен пяти очкам. В минувшем туре йоркширцы проиграли дома «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:4.
«Ливерпуль» в выходные взял верх над «Норвич Сити» со счетом 3:1 и сократил отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до шести очков при игре в запасе — команда Гвардиолы неожиданно уступила «Тоттенхэму».
В случае победы над «Лидсом» команда Клоппа сократит отставание от «Манчестер Сити» до трех очков и сравняется с командой Пепа по количеству матчей.
В первом круге «Ливерпуль» победил «Лидс» на выезде со счетом 3:0 — отличились Салах, Фабиньо и Мане. В предстоящей встрече оборону йоркширцев ждет новое серьезное испытание. Мо и Садио в хорошей форме, несмотря на недавнюю поездку на Кубок Африки. У египтянина 17 голов в нынешнем сезоне АПЛ, а у сенегальца — девять.
Помогать им в атаке на «Энфилде» должен будет новичок Луис Диас — в прошлом туре он отпраздновал свой дебютный гол за мерсисайдцев. «Ливерпуль» забивает в среднем 2.5 мяча за игру дома, а «Лидс» пропускает 2.42 на выезде.
Команда Клоппа забила свыше двух мячей в шести из восьми последних матчей на «Энфилде» в разных турнирах.
«Лидс» три встречи подряд пропускает более двух мячей. Предполагаем эффективную игру «Ливерпуля» в атаке и ставим на ИТ1Б (2.5) с котировкой 1.61.
Мерсисайдцы набрали отличный ход и не могут позволить себе расслабиться. Они продолжают чемпионскую гонку, да и Клоппу важно держать команду в тонусе — в выходные «Ливерпулю» предстоит встреча с «Челси» в финале Кубка Лиги.
У «Лидса» минимальные шансы на очки в предстоящем выезде, но поклонники команды Бьелсы вправе рассчитывать на гол в ее исполнении. Йоркширцы забивают в среднем 1.21 мяча за игру чемпионата.
Кроме того, «Лидс» забил в восьми из девяти последних гостевых визитов на «Энфилд». Поставить на гол гостей можно за 1.70.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лидс»: ставка на матч
«Ливерпуль» в отличной форме, атака команды Клоппа демонстрирует высокую результативность. Мерсисайдцы забили больше всех в лиге — 64 мяча. В шести из восьми последних домашних матчей разных турниров они отличились свыше двух раз.
«Лидс» пропускает свыше двух мячей три тура АПЛ подряд. Ставим на ИТБ1(2.5) с коэффициентом 1.61.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше (2.5) за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7