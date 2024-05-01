Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и вышли в финал Пути регионов.

Владимир Слишкович Непобедимый? Пока получается так. Пять матчей — ноль поражений у тренера, принявшего «Спартак» в кризисной ситуации. Казалось, команда летит в пропасть, но выяснилось — ей нужны лишь твердая рука и позитивный настрой.

Красно-белых ругали за бесхребетность, но сейчас самый крепкий характер в России показывают именно они. По качеству футбола вопросов до сих пор много: спартаковцы не доминируют и не унижают, порой навевают тоску действиями в атаке, как, например, в недавнем нулевом дерби с ЦСКА. Но всегда действуют с огромным желанием и настроем. Переиграть коллектив Слишковича можно, сломать — нет.

Матч с «Динамо» — лучшая демонстрация этого тезиса. Бело-голубые давили первые 45 минут, а красно-белые ответили дважды. Но из этих моментов выжали максимум — два гола. В самом начале дерби гости Петровского парка остались без лидера обороны Бабича, в запасе нет капитана Джикии — повод если не приуныть, то хотя бы призадуматься и взять паузу на то время, пока готовился выйти на поле Маслов. Однако спартаковцы даже не обратили внимания — забили в меньшинстве, выцарапав мяч на фланге в силовой борьбе.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» сейчас силен и характером, и составом. Слишкович может перед кубковым матчем с «Динамо» сделать мощнейшую ротацию, заменив шесть человек в игре с «Локомотивом». И все равно победить ближайшего конкурента в РПЛ.

Тренер сэкономил силы лидеров, что помогло и бело-голубых пройти в Кубке, выйдя в финал Пути регионов. «Спартак» не был лучше в плане чисто футбола, массу времени провел в обороне, но явно вышел на газон более заряженным и мобилизованным.

Ходит много разговоров, что Слишковича не рассматривают в качестве главного тренера на следующий сезон. А если Владимир так и останется Непобедимым? Или хотя бы просто возьмет кубок, то что тогда? Неужели в «Спартаке» станут искать добра от добра?