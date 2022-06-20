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Сегодня, 15:15

Эксперты оценили шансы Ничушкина еще раз пробить Василевского

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»).
Фото Global Look Press

21 июня 2022 года пройдет третий матч финальной серии НХЛ. «Колорадо Эвеланш» после двух домашних игр ведет 2:0, но теперь очередь «Тампы-Бэй Лайтнинг» выступать при родных болельщиках. Встреча на «Амали-Арене» начнется в 3.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эвс» небольшим фаворитом третьего матча: коэффициент на победу гостей — 2.37, примерно 40% вероятности. На успех «Тампы» можно поставить с котировкой 2.60 (36%). Вероятность ничьей оценена в 4.00 (24%).

Валерий Ничушкин — одно из главных открытий финала в составе «Колорадо». Русский нападающий за два матча оформил уже четыре результативных действия (3+1), хотя за три раунда плей-офф до этого набрал только девять очков. Гол от Ничушкина оценен в 3.40, результативное действие идет за 1.72.

Перед третьей игрой «Колорадо» остался без джокера — Андре Бураковски раскрылся в финале, набрал три результативных балла, но из-за травмы не поможет партнерам. Зато в полном порядке лучший бомбардир команды Натан Маккиннон. Канадец забросил в плей-офф 11 шайб, но с «Тампой» пока ограничился только двумя голевыми — их за все матчи скопилось девять. Гол от Маккиннона идет за 2.00, тотал больше 1.5 очка — за 2.20.

Лучшие ассистенты команды — Кейл Макар и Микко Рантанен оформили уже по 17 голевых плюс забили семь и пять шайб соответственно. Набранное очко от кого-то из них можно взять за 1.37.

Лидер «Молний» Никита Кучеров в финале пока не впечатляет: за два матча оформил лишь один ассист. При этом всего в плей-офф нападающий настрелял уже 24 результативных действия (7+17). Тотал больше 0.5 очка от россиянина можно оформить с коэффициентом 1.30, сухой матч в его исполнении — за 3.20. Гол Никиты оценен в 2.10.

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Также пока не завелись остальные звезды «Лайтнинг»: Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Ондржей Палат.

Чех — второй по результативности в команде после Кучерова (17 результативных действий) и забил в первом матче одну шайбу. Еще на один гол Палата можно поставить за 2.95. Тотал больше 0.5 очка идет за 1.60.

Стэмкос и Хедман собрали по 15 результативных действий, но в играх с «Колорадо» выжали на двоих только одну голевую. Поставить на тотал больше 0.5 очка от Виктора можно с коэффициентом 1.55. На Стивена этот рынок доступен за 1.40.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 21 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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