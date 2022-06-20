Эксперты оценили шансы Ничушкина еще раз пробить Василевского

21 июня 2022 года пройдет третий матч финальной серии НХЛ. «Колорадо Эвеланш» после двух домашних игр ведет 2:0, но теперь очередь «Тампы-Бэй Лайтнинг» выступать при родных болельщиках. Встреча на «Амали-Арене» начнется в 3.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эвс» небольшим фаворитом третьего матча: коэффициент на победу гостей — 2.37, примерно 40% вероятности. На успех «Тампы» можно поставить с котировкой 2.60 (36%). Вероятность ничьей оценена в 4.00 (24%).

Валерий Ничушкин — одно из главных открытий финала в составе «Колорадо». Русский нападающий за два матча оформил уже четыре результативных действия (3+1), хотя за три раунда плей-офф до этого набрал только девять очков. Гол от Ничушкина оценен в 3.40, результативное действие идет за 1.72.

Перед третьей игрой «Колорадо» остался без джокера — Андре Бураковски раскрылся в финале, набрал три результативных балла, но из-за травмы не поможет партнерам. Зато в полном порядке лучший бомбардир команды Натан Маккиннон. Канадец забросил в плей-офф 11 шайб, но с «Тампой» пока ограничился только двумя голевыми — их за все матчи скопилось девять. Гол от Маккиннона идет за 2.00, тотал больше 1.5 очка — за 2.20.

Лучшие ассистенты команды — Кейл Макар и Микко Рантанен оформили уже по 17 голевых плюс забили семь и пять шайб соответственно. Набранное очко от кого-то из них можно взять за 1.37.

Лидер «Молний» Никита Кучеров в финале пока не впечатляет: за два матча оформил лишь один ассист. При этом всего в плей-офф нападающий настрелял уже 24 результативных действия (7+17). Тотал больше 0.5 очка от россиянина можно оформить с коэффициентом 1.30, сухой матч в его исполнении — за 3.20. Гол Никиты оценен в 2.10.

Также пока не завелись остальные звезды «Лайтнинг»: Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Ондржей Палат.

Чех — второй по результативности в команде после Кучерова (17 результативных действий) и забил в первом матче одну шайбу. Еще на один гол Палата можно поставить за 2.95. Тотал больше 0.5 очка идет за 1.60.

Стэмкос и Хедман собрали по 15 результативных действий, но в играх с «Колорадо» выжали на двоих только одну голевую. Поставить на тотал больше 0.5 очка от Виктора можно с коэффициентом 1.55. На Стивена этот рынок доступен за 1.40.