Эксперты оценили шансы Ничушкина еще раз пробить Василевского
21 июня 2022 года пройдет третий матч финальной серии НХЛ. «Колорадо Эвеланш» после двух домашних игр ведет 2:0, но теперь очередь «Тампы-Бэй Лайтнинг» выступать при родных болельщиках. Встреча на «Амали-Арене» начнется в 3.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Эвс» небольшим фаворитом третьего матча: коэффициент на победу гостей — 2.37, примерно 40% вероятности. На успех «Тампы» можно поставить с котировкой 2.60 (36%). Вероятность ничьей оценена в 4.00 (24%).
Валерий Ничушкин — одно из главных открытий финала в составе «Колорадо». Русский нападающий за два матча оформил уже четыре результативных действия (3+1), хотя за три раунда плей-офф до этого набрал только девять очков. Гол от Ничушкина оценен в 3.40, результативное действие идет за 1.72.
Перед третьей игрой «Колорадо» остался без джокера — Андре Бураковски раскрылся в финале, набрал три результативных балла, но из-за травмы не поможет партнерам. Зато в полном порядке лучший бомбардир команды Натан Маккиннон. Канадец забросил в плей-офф 11 шайб, но с «Тампой» пока ограничился только двумя голевыми — их за все матчи скопилось девять. Гол от Маккиннона идет за 2.00, тотал больше 1.5 очка — за 2.20.
Лучшие ассистенты команды — Кейл Макар и Микко Рантанен оформили уже по 17 голевых плюс забили семь и пять шайб соответственно. Набранное очко от кого-то из них можно взять за 1.37.
Лидер «Молний» Никита Кучеров в финале пока не впечатляет: за два матча оформил лишь один ассист. При этом всего в плей-офф нападающий настрелял уже 24 результативных действия (7+17). Тотал больше 0.5 очка от россиянина можно оформить с коэффициентом 1.30, сухой матч в его исполнении — за 3.20. Гол Никиты оценен в 2.10.
Также пока не завелись остальные звезды «Лайтнинг»: Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Ондржей Палат.
Чех — второй по результативности в команде после Кучерова (17 результативных действий) и забил в первом матче одну шайбу. Еще на один гол Палата можно поставить за 2.95. Тотал больше 0.5 очка идет за 1.60.
Стэмкос и Хедман собрали по 15 результативных действий, но в играх с «Колорадо» выжали на двоих только одну голевую. Поставить на тотал больше 0.5 очка от Виктора можно с коэффициентом 1.55. На Стивена этот рынок доступен за 1.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0