«Стены дрожали!» Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»?
10 мая Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в конце сезона. Давно известный факт (о том, что форвард выбрал «Реал», сообщили многие испанские медиа еще в феврале) подтвердился официально. В своей прощальной речи 25-летний француз, семь лет отыгравший за парижан, сказал немало теплых слов в адрес клуба и болельщиков. Не упомянул только одного важного человека — президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.
12 мая, в воскресенье, у Килиана состоялся последний домашний матч — парижане играли с «Тулузой». Пышные проводы Мбаппе проводить не стали — по самой распространенной версии, обращение футболиста застало клуб врасплох, подготовить церемонию просто не было времени.
Получилось очень скомканно — «ПСЖ» не устроил церемонию прощания, болельщики Килиана освистали, зато ультрас заготовили баннер. В итоге с активными фанатами Мбаппе и пообщался — как-то маловато для лучшего бомбардира в истории клуба. А учитывая, что «Тулуза» победила 3:1, последняя домашняя игра бомбардира вышла совсем мрачной, хотя он и забил единственный мяч хозяев.
Но даже это, как оказалось, не вся история. Сегодня издание Le Parisien сообщило, что перед матчем с «Тулузой» на встрече с Мбаппе настоял Нассер Аль-Хелаифи — президент и футболист не общались с февраля, но теперь для разговора появился повод. Как стало известно журналистам, президент «ПСЖ» хотел спросить у Килиана, почему тот не упомянул его в прощальном видео.
Общение происходило в комнате для приватных бесед и, по данным Le Parisien, довольно быстро перешло в агрессию и драку. «Стены дрожали», — сообщил один из источников. Чем именно закончился разговор, неизвестно, но на разминку футболисты «ПСЖ» вышли на четыре минуты позднее запланированного.
При этом, как сообщает издание, «ПСЖ» на следующий день разослал в медиа пресс-релиз, в котором скандал опровергался. Как заявили в клубе, встреча действительно была, но на ней лишь финализировались «изначальные договоренности». О каких именно договоренностях идет речь, не сообщается.
Le Parisien все же настаивает, что разговор был на повышенных тонах, а отношения между президентом и футболистом давно испорчены. Поэтому в «ПСЖ» выпустили официальное заявление: «Прискорбно видеть, что сегодня днем распространилось еще больше фейковых новостей. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы договориться об уходе Мбаппе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе перед прошлой игрой», — заявили в клубе.
Удивительно неприятное и рваное завершение парижского этапа карьеры Мбаппе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|20
|10
|2
|77-32
|70
|
2
|Монако
|33
|19
|7
|7
|64-42
|64
|
3
|Лилль
|33
|16
|10
|7
|50-32
|58
|
4
|Брест
|33
|16
|10
|7
|50-34
|58
|
5
|Ницца
|32
|15
|9
|8
|37-25
|54
|
6
|Ланс
|33
|14
|8
|11
|43-35
|50
|
7
|Лион
|33
|15
|5
|13
|47-54
|50
|
8
|Марсель
|32
|12
|11
|9
|50-39
|47
|
9
|Ренн
|33
|12
|10
|11
|52-44
|46
|
10
|Тулуза
|33
|11
|10
|12
|42-43
|43
|
11
|Монпелье
|33
|10
|11
|12
|41-46
|41
|
12
|Реймс
|32
|11
|8
|13
|39-46
|41
|
13
|Страсбур
|33
|10
|9
|14
|37-48
|39
|
14
|Нант
|33
|9
|6
|18
|30-51
|33
|
15
|Гавр
|33
|7
|11
|15
|33-43
|32
|
16
|Метц
|33
|8
|5
|20
|35-56
|29
|
17
|Лорьян
|33
|6
|8
|19
|38-66
|26
|
18
|Клермон Фут
|33
|5
|10
|18
|26-55
|25
|3.05
|20:00
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|3.05
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|2 : 0
|4.05
|16:00
|
Гавр – Страсбур
|3 : 1
|4.05
|18:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 1
|4.05
|20:00
|
Метц – Ренн
|2 : 3
|4.05
|22:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|6.05
|22:00
|
Лилль – Лион
|3 : 4
|15.05
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|15.05
|22:00
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2