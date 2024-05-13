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13 мая, 22:30

«Стены дрожали!» Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»?

В «ПСЖ» опровергли слухи о драке Мбаппе с президентом клуба
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Клуб все отрицает.

10 мая Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в конце сезона. Давно известный факт (о том, что форвард выбрал «Реал», сообщили многие испанские медиа еще в феврале) подтвердился официально. В своей прощальной речи 25-летний француз, семь лет отыгравший за парижан, сказал немало теплых слов в адрес клуба и болельщиков. Не упомянул только одного важного человека — президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

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12 мая, в воскресенье, у Килиана состоялся последний домашний матч — парижане играли с «Тулузой». Пышные проводы Мбаппе проводить не стали — по самой распространенной версии, обращение футболиста застало клуб врасплох, подготовить церемонию просто не было времени.

Получилось очень скомканно — «ПСЖ» не устроил церемонию прощания, болельщики Килиана освистали, зато ультрас заготовили баннер. В итоге с активными фанатами Мбаппе и пообщался — как-то маловато для лучшего бомбардира в истории клуба. А учитывая, что «Тулуза» победила 3:1, последняя домашняя игра бомбардира вышла совсем мрачной, хотя он и забил единственный мяч хозяев.

Но даже это, как оказалось, не вся история. Сегодня издание Le Parisien сообщило, что перед матчем с «Тулузой» на встрече с Мбаппе настоял Нассер Аль-Хелаифи — президент и футболист не общались с февраля, но теперь для разговора появился повод. Как стало известно журналистам, президент «ПСЖ» хотел спросить у Килиана, почему тот не упомянул его в прощальном видео.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Общение происходило в комнате для приватных бесед и, по данным Le Parisien, довольно быстро перешло в агрессию и драку. «Стены дрожали», — сообщил один из источников. Чем именно закончился разговор, неизвестно, но на разминку футболисты «ПСЖ» вышли на четыре минуты позднее запланированного.

При этом, как сообщает издание, «ПСЖ» на следующий день разослал в медиа пресс-релиз, в котором скандал опровергался. Как заявили в клубе, встреча действительно была, но на ней лишь финализировались «изначальные договоренности». О каких именно договоренностях идет речь, не сообщается.

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Le Parisien все же настаивает, что разговор был на повышенных тонах, а отношения между президентом и футболистом давно испорчены. Поэтому в «ПСЖ» выпустили официальное заявление: «Прискорбно видеть, что сегодня днем распространилось еще больше фейковых новостей. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы договориться об уходе Мбаппе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе перед прошлой игрой», — заявили в клубе.

Удивительно неприятное и рваное завершение парижского этапа карьеры Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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«Он покидает Париж без жемчужины в короне». Что пишут мировые СМИ про уход Мбаппе из «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 20 10 2 77-32 70
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 32 15 9 8 37-25 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 32 12 11 9 50-39 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
11
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
12
 Реймс 32 11 8 13 39-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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34 тур
3.05 20:00
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
3.05 22:00
Ланс – Лорьян
 2 : 0
4.05 16:00
Гавр – Страсбур
 3 : 1
4.05 18:00
Монако – Клермон Фут
 4 : 1
4.05 20:00
Метц – Ренн
 2 : 3
4.05 22:00
Брест – Нант
 0 : 0
6.05 22:00
Лилль – Лион
 3 : 4
15.05 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
15.05 22:00
Реймс – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 23 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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