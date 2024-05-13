Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

13 мая, 22:59

Медведев в трех сетах обыграл Меджедовича и вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах победил серба Хамада Меджедовича в третьем круге турнира в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира. Россиянин за матч 7 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету серба 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соперником Медведева в 1/8 финала «мастерса» в Риме станет американец Томми Пол, который ранее победил немца Доминика Кепфера (6:4, 6:3).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5

Теннис
Даниил Медведев
Хамад Меджедович
1
43
Читайте также
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руне уступил Баэсу в третьем круге «мастерса» в Риме

Медведев — о матче против Меджедовича: «В какой-то момент я подумал, что моей игры будет недостаточно для победы»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости