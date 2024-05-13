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Афера века в Румынии? «Динамо» грозит вылет из-за подозрения, что вместо экс-защитника «Барсы» играет брат-близнец

Бухарестскому «Динамо» грозит вылет из-за подозрения, что вместо Эдгара Иэ играет брат-близнец
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Эдгар Иэ с братом-близнецом Эделино.
Фото из соцсетей Эдгара Иэ
Дикая история.

Кажется, в футболе появилась заявка на аферу века. Marca сообщила, что за бухарестское «Динамо» вместо подписанного в феврале воспитанника «Барселоны» Эдгара Иэ уже три месяца играет его брат-близнец! Это может стоить «Динамо» места в элите.

Откуда взялись сомнения?

30-летний Эдгар Иэ — воспитанник «Барселоны», в феврале он присоединился к бухарестскому «Динамо» в статусе свободного агента. В румынском клубе рассчитывали, что опытный центральный защитник поможет улучшить положение в чемпионате, но не помогло — «Динамо» все равно оказалось в турнире на вылет.

Казалось бы, перешел и перешел, но суть истории здесь в другом. Местный журналист Даниэль Сендре сообщил о том, что в клубе считают... что вместо Эдгара играет его брат-близнец, 30-летний правый вингер Эделино! По словам корреспондента, в «Динамо» удивлены тем, что Эдгар говорит только на португальском, хотя он играл в Испании, Франции, Турции и Нидерландах. Зато его брат Эделино не выезжал за пределы Португалии...

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Румынский журналист Эмануэль Росу сообщил, что в «Динамо» попросили Иэ предъявить водительское удостоверение — но тот отказался. Так что теперь, по версии Marca, в клубе убеждены, что вместо Эдгара действительно играет его брат-близнец.

«Это кажется сюрреалистичным. Я начал звонить, разговаривать с друзьями, и новости оказались правдой, я не могу в это поверить. Я слышал, что у него есть брат-близнец, который тоже играет в футбол», — сказал изданию Флорин Пруня, бывший президент «Динамо».

Эдгар Иэ (но это неточно).
Фото ФК «Динамо» Бухарест

Что грозит «Динамо», если это правда?

На данный момент в Румынии проводится расследование. При этом, по данным Marca, инструкций на этот счет не существует, так что властям придется импровизировать. Если факт подмены подтвердится, то в лучшем случае «Динамо» ожидает лишение всех очков, заработанных с нелегальным футболистом на поле. Таких у команды из Бухареста восемь. Учитывая, что уже сейчас «Динамо» идет в зоне вылета, лишение еще восьми баллов отправит коллектив на последнее место.

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Что говорит Иэ?

Сам футболист не остался в стороне. Эдгар выложил в соцсетях пост со скриншотом одной из новостей и подписал смеющимися смайликами, обозначая, что все заявления — бред.

Да и из клуба уже пришло опровержение — врач команды Андрей Николеску после публикации в Marca заявил, что у Эдгара есть шрам после разрыва «крестов». Такого нет у Эделино, так что за «Динамо» играет настоящий Эдгар Иэ. Во всяком случае так утверждают в клубе — а другое им сейчас говорить просто опасно, иначе можно покинуть высший дивизион.

Футбол
ФК Барселона
ФК Динамо (Бухарест)
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