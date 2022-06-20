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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 21 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 21 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин и Габриэль Ландескуг («Колорадо Эвеланш»).
Фото Global Look Press

21 июня 2022 года пройдет третий матч финальной серии НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Пока «Лавины» переигрывают оппонента 2-0 — забрали оба домашних матча. Первая игра на льду «Молний» — «Амали Арене» — начнется в 03.00 по московскому времени.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, в предстоящем матче нет фаворита: поставить на победу в основное время любой команды можно с коэффициентом 2.47, это около 39% вероятности. Ничья идет за 4.10 (22%).

Ставка в 1000 рублей на успех «Лайтнинг» в случае их выигрыша принесет 2470 рублей и чистый выигрыш в 1470 рублей.

Команды выдают результативный финал: в обоих встречах настреляли на двоих по семь шайб, в первой встрече — с учетом овертайма. Тотал больше 5.5 гола на предстоящий матч оценен в 1.73, ТМ 5.5 — в 2.15.

«Эвеланш» забивают заметно больше — 11 шайб, тогда как «Лайтнинг» — всего три (все в первой встрече). В атаке «Колорадо» очень прибавили Валерий Ничушкин и Андре Бураковски, которые почти не выделялись до финала. При этом традиционные звезды «Эвс» тоже показывают хорошую игру.

Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2.5 шайбы можно оформить с коэффициентом 1.71, ИТМ2 (2.5) предложен с котировкой 2.15. На «Тампу» эти рынки оценены теми же коэффициентами.

Также представлен выбор ставок на игроков. Например, на гол Никиты Кучерова можно поставить за 2.10, обратный рынок доступен за 1.65. Гол Ничушкина идет за 3.40, «не забьет» — за 1.27.

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Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

Команды до сих пор показывали высокую результативность в финале. Но на протяжении всего плей-офф матчи «Тампы» проходили не так ярко: в двух последних стадиях в матчах «Молний» от обеих команд залетало в среднем по 4.6 шайбы, у «Эвс» — по 7.7 гола. На домашнем льду «Лайтнинг» способны навязать свою игру и притормозить соперника.

Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 с коэффициентом 1.60.

Хоккей
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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
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