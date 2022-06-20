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«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на игру «Кубка Матч Премьер» 21 июня 2022 года

Прогноз на игру «Кубка Матч Премьер» «Зенит» — «Нижний Новгород» 21 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Зенит».
Фото Global Look Press

21 июня 2022 года стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.30 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Нижний Новгород»: победит ли Семак без легионеров аутсайдера РПЛ?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» абсолютным фаворитом встречи. Его успех можно взять с невысоким коэффициентом 1.43, это около 70% вероятности исхода. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Нижнего Новгорода» — за 7.10 (9%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 4700 рублей и 3700 рублей чистой прибыли.

На то, что гости не проиграют в основное время, можно поставить за 2.85.

Также можно взять успех аутсайдера с учетом форы: Ф2(+1.5) идет за 1.66, Ф1(-1.5) — за 2.10.

Так как матч будет практически товарищеским, в неоптимальных составах и первым для команд после перерыва, стоит ждать ошибок и большого количества голов. На ТБ 2.5 коэффициент 1.65, на ТМ 2.5 — 2.24.

Если считаете, что мяч влетит в ворота и одних, и других, возьмите обмен голами за 1.80. Обратный исход идет за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Зенита» — за 6.90;
  • 1:0 — за 7.30;
  • 2:1 — за 7.80.
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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

«Зенит» сыграет в «Кубке Матч Премьер» без легионеров, поэтому Сергей Семак по максимуму задействует молодежь. Ротация будет бешеная, как и у «Нижнего Новгорода».

Обычно большинство замен производится во второй половине, и тогда на поле начинается суматоха, много опасных и голевых моментов. Вероятно, матч и так получится результативным, но вторые 45 минут должны быть особенно острыми.

Рекомендуемая ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.81.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Ростов

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