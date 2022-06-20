21 июня 2022 года стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.30 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» абсолютным фаворитом встречи. Его успех можно взять с невысоким коэффициентом 1.43, это около 70% вероятности исхода. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Нижнего Новгорода» — за 7.10 (9%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 4700 рублей и 3700 рублей чистой прибыли.

На то, что гости не проиграют в основное время, можно поставить за 2.85.

Также можно взять успех аутсайдера с учетом форы: Ф2(+1.5) идет за 1.66, Ф1(-1.5) — за 2.10.

Так как матч будет практически товарищеским, в неоптимальных составах и первым для команд после перерыва, стоит ждать ошибок и большого количества голов. На ТБ 2.5 коэффициент 1.65, на ТМ 2.5 — 2.24.

Если считаете, что мяч влетит в ворота и одних, и других, возьмите обмен голами за 1.80. Обратный исход идет за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Зенита» — за 6.90 ;

1:0 — за 7.30 ;

2:1 — за 7.80 .

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

«Зенит» сыграет в «Кубке Матч Премьер» без легионеров, поэтому Сергей Семак по максимуму задействует молодежь. Ротация будет бешеная, как и у «Нижнего Новгорода».

Обычно большинство замен производится во второй половине, и тогда на поле начинается суматоха, много опасных и голевых моментов. Вероятно, матч и так получится результативным, но вторые 45 минут должны быть особенно острыми.

Рекомендуемая ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.81.