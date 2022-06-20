«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на игру «Кубка Матч Премьер» 21 июня 2022 года
21 июня 2022 года стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.30 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» абсолютным фаворитом встречи. Его успех можно взять с невысоким коэффициентом 1.43, это около 70% вероятности исхода. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Нижнего Новгорода» — за 7.10 (9%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 4700 рублей и 3700 рублей чистой прибыли.
На то, что гости не проиграют в основное время, можно поставить за 2.85.
Также можно взять успех аутсайдера с учетом форы: Ф2(+1.5) идет за 1.66, Ф1(-1.5) — за 2.10.
Так как матч будет практически товарищеским, в неоптимальных составах и первым для команд после перерыва, стоит ждать ошибок и большого количества голов. На ТБ 2.5 коэффициент 1.65, на ТМ 2.5 — 2.24.
Если считаете, что мяч влетит в ворота и одних, и других, возьмите обмен голами за 1.80. Обратный исход идет за 1.90.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»
«Зенит» сыграет в «Кубке Матч Премьер» без легионеров, поэтому Сергей Семак по максимуму задействует молодежь. Ротация будет бешеная, как и у «Нижнего Новгорода».
Обычно большинство замен производится во второй половине, и тогда на поле начинается суматоха, много опасных и голевых моментов. Вероятно, матч и так получится результативным, но вторые 45 минут должны быть особенно острыми.
Рекомендуемая ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0