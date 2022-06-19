«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: команде Кучерова пора просыпаться после разгрома
«Колорадо Эвеланш» уверенно начал финальную серию Кубка Стэнли и выиграл два стартовых матча. В предыдущей стадии «Тампа-Бэй Лайтнинг» тоже начала с двух поражений, а потом забрала четыре встречи подряд, поэтому хоронить «Молний» преждевременно. Третья игра пройдет 21 июня 2022 года на льду «Лайтнинг» — «Амали Арене». Начало — в 03.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 21 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита третьего матча: на победу любой команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.47, это примерно по 39% вероятности. На ничью предложена котировка 4.10 (22%).
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35;
• Ф2(-2.5) можно взять за 5.40, Ф1(+2.5) — за 1.15.
В двух первых встречах команды набросали по семь шайб (в первой — с учетом овертайма). Тотал больше 6.5 гола на предстоящий матч доступен за 2.35, ТМ 6.5 — за 1.60.
При этом во второй игре забивали только «Эвс». Рынок на голы от обеих команд можно оформить с коэффициентом 1.07, «обе забьют — нет» идет за 8.40.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча 21 июня 2022 года
Пока сценарий серии повторяет полуфинальное противостояние «Тампы» с «Нью-Йорк Рейнджерс»: команда тоже проиграла два стартовых матча в гостях, но потом забрала четыре встречи подряд. Шансы на камбэк остаются и в серии с «Эвеланш»: «Молнии» отлично выглядели в первом матче и уступили только в овертайме. На домашнем льду команде Никиты Кучерова должно быть проще.
Помешать может крутая форма некоторых игроков «Колорадо». Заметно разыгрался Валерий Ничушкин: нападающий настрелял в противостоянии с «Тампой» уже четыре результативных балла (3+1), всего в плей-офф у него 13 голевых действий. Микко Рантанен не забивал Андрею Василевскому, но за два матча оформил уже пять ассистов и довел счетчик голов и ассистов в плей-офф до 22.
«Колорадо» выступает результативно: 11 шайб в двух матчах. ИТБ2 (3.5) на предстоящую игру можно взять с коэффициентом 2.60, ИТМ2 (3.5) идет за 1.50.
У «Тампы» никто мощно не добавил: на льду остались прежние лидеры, которые пока ни разу не справились с «Колорадо». При этом звезды «Лайтнинг» стабильно проводят плей-офф и точно в состоянии если не перевернуть серию, то как минимум забрать домашний матч. Кучеров, Ондржей Палат и Стивен Стэмкос практически не проваливались в матчах на вылет: их самые долгие безрезультативные серии длились по два матча.
К тому же в состав «Молний» после травмы вернулся Брэйден Пойнт: нападающий оформил «28+30» в регулярном чемпионате, но в плей-офф отыграл только первый раунд и два матча финала с «Колорадо». Пойнт в первом матче с «Эвс» даже отдал голевую передачу.
ИТБ1 (2.5) оценен в 1.71, ИТМ1 (2.5) — в 2.15.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»
«Тампа» точно способна на равных противостоять «Колорадо». Команда может собраться после сокрушительного поражения во втором матче (0:7) и при родных трибунах дать бой «Эвеланш». Лидеры «Молний» находятся в неплохой форме: такая мощная команда способна еще прибавить в серии.
Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче с коэффициентом 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0