У «Молний» впереди два матча дома.

«Колорадо Эвеланш» уверенно начал финальную серию Кубка Стэнли и выиграл два стартовых матча. В предыдущей стадии «Тампа-Бэй Лайтнинг» тоже начала с двух поражений, а потом забрала четыре встречи подряд, поэтому хоронить «Молний» преждевременно. Третья игра пройдет 21 июня 2022 года на льду «Лайтнинг» — «Амали Арене». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 21 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита третьего матча: на победу любой команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.47, это примерно по 39% вероятности. На ничью предложена котировка 4.10 (22%).

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35;

• Ф2(-2.5) можно взять за 5.40, Ф1(+2.5) — за 1.15.

В двух первых встречах команды набросали по семь шайб (в первой — с учетом овертайма). Тотал больше 6.5 гола на предстоящий матч доступен за 2.35, ТМ 6.5 — за 1.60.

При этом во второй игре забивали только «Эвс». Рынок на голы от обеих команд можно оформить с коэффициентом 1.07, «обе забьют — нет» идет за 8.40.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча 21 июня 2022 года

Пока сценарий серии повторяет полуфинальное противостояние «Тампы» с «Нью-Йорк Рейнджерс»: команда тоже проиграла два стартовых матча в гостях, но потом забрала четыре встречи подряд. Шансы на камбэк остаются и в серии с «Эвеланш»: «Молнии» отлично выглядели в первом матче и уступили только в овертайме. На домашнем льду команде Никиты Кучерова должно быть проще.

Помешать может крутая форма некоторых игроков «Колорадо». Заметно разыгрался Валерий Ничушкин: нападающий настрелял в противостоянии с «Тампой» уже четыре результативных балла (3+1), всего в плей-офф у него 13 голевых действий. Микко Рантанен не забивал Андрею Василевскому, но за два матча оформил уже пять ассистов и довел счетчик голов и ассистов в плей-офф до 22.

«Колорадо» выступает результативно: 11 шайб в двух матчах. ИТБ2 (3.5) на предстоящую игру можно взять с коэффициентом 2.60, ИТМ2 (3.5) идет за 1.50.

У «Тампы» никто мощно не добавил: на льду остались прежние лидеры, которые пока ни разу не справились с «Колорадо». При этом звезды «Лайтнинг» стабильно проводят плей-офф и точно в состоянии если не перевернуть серию, то как минимум забрать домашний матч. Кучеров, Ондржей Палат и Стивен Стэмкос практически не проваливались в матчах на вылет: их самые долгие безрезультативные серии длились по два матча.

К тому же в состав «Молний» после травмы вернулся Брэйден Пойнт: нападающий оформил «28+30» в регулярном чемпионате, но в плей-офф отыграл только первый раунд и два матча финала с «Колорадо». Пойнт в первом матче с «Эвс» даже отдал голевую передачу.

ИТБ1 (2.5) оценен в 1.71, ИТМ1 (2.5) — в 2.15.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

«Тампа» точно способна на равных противостоять «Колорадо». Команда может собраться после сокрушительного поражения во втором матче (0:7) и при родных трибунах дать бой «Эвеланш». Лидеры «Молний» находятся в неплохой форме: такая мощная команда способна еще прибавить в серии.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче с коэффициентом 1.92.