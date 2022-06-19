Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: команде Кучерова пора просыпаться после разгрома

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 21 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Стивен Стэмкос и Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Global Look Press
У «Молний» впереди два матча дома.

«Колорадо Эвеланш» уверенно начал финальную серию Кубка Стэнли и выиграл два стартовых матча. В предыдущей стадии «Тампа-Бэй Лайтнинг» тоже начала с двух поражений, а потом забрала четыре встречи подряд, поэтому хоронить «Молний» преждевременно. Третья игра пройдет 21 июня 2022 года на льду «Лайтнинг» — «Амали Арене». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Группа D чемпионата мира: Мбаппе затащит действующих чемпионов мира на вершину

Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 21 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита третьего матча: на победу любой команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.47, это примерно по 39% вероятности. На ничью предложена котировка 4.10 (22%).

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35;

• Ф2(-2.5) можно взять за 5.40, Ф1(+2.5) — за 1.15.

В двух первых встречах команды набросали по семь шайб (в первой — с учетом овертайма). Тотал больше 6.5 гола на предстоящий матч доступен за 2.35, ТМ 6.5 — за 1.60.

При этом во второй игре забивали только «Эвс». Рынок на голы от обеих команд можно оформить с коэффициентом 1.07, «обе забьют — нет» идет за 8.40.

Гильермо Абаскаль первый день в&nbsp;Москве. Гильермо Абаскаль в сезоне-2022/23: испанец выиграет хоть что-то со «Спартаком»?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз и анализ матча 21 июня 2022 года

Пока сценарий серии повторяет полуфинальное противостояние «Тампы» с «Нью-Йорк Рейнджерс»: команда тоже проиграла два стартовых матча в гостях, но потом забрала четыре встречи подряд. Шансы на камбэк остаются и в серии с «Эвеланш»: «Молнии» отлично выглядели в первом матче и уступили только в овертайме. На домашнем льду команде Никиты Кучерова должно быть проще.

Помешать может крутая форма некоторых игроков «Колорадо». Заметно разыгрался Валерий Ничушкин: нападающий настрелял в противостоянии с «Тампой» уже четыре результативных балла (3+1), всего в плей-офф у него 13 голевых действий. Микко Рантанен не забивал Андрею Василевскому, но за два матча оформил уже пять ассистов и довел счетчик голов и ассистов в плей-офф до 22.

«Колорадо» выступает результативно: 11 шайб в двух матчах. ИТБ2 (3.5) на предстоящую игру можно взять с коэффициентом 2.60, ИТМ2 (3.5) идет за 1.50.

У «Тампы» никто мощно не добавил: на льду остались прежние лидеры, которые пока ни разу не справились с «Колорадо». При этом звезды «Лайтнинг» стабильно проводят плей-офф и точно в состоянии если не перевернуть серию, то как минимум забрать домашний матч. Кучеров, Ондржей Палат и Стивен Стэмкос практически не проваливались в матчах на вылет: их самые долгие безрезультативные серии длились по два матча.

Серена Уильямс. Уимблдон-2022: Серена Уильямс вернулась за 24-й победой на «Шлеме»?

К тому же в состав «Молний» после травмы вернулся Брэйден Пойнт: нападающий оформил «28+30» в регулярном чемпионате, но в плей-офф отыграл только первый раунд и два матча финала с «Колорадо». Пойнт в первом матче с «Эвс» даже отдал голевую передачу.

ИТБ1 (2.5) оценен в 1.71, ИТМ1 (2.5) — в 2.15.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»

«Тампа» точно способна на равных противостоять «Колорадо». Команда может собраться после сокрушительного поражения во втором матче (0:7) и при родных трибунах дать бой «Эвеланш». Лидеры «Молний» находятся в неплохой форме: такая мощная команда способна еще прибавить в серии.

Рекомендуемая ставка: победа «Тампы» в матче с коэффициентом 1.92.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
2
1
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Материалы сюжета: Кубок Стэнли, финал-2022 «Колорадо» — «Тампа»: все о главной серии НХЛ
Василевский пропустил от «Колорадо» семь шайб. Насколько велика его вина в поражении «Тампы»?
Каменский: «Колорадо» здорово сыграл и не дал противнику выполнить игровое задание»
Ничушкин — в компании Буре и Федорова. А Василевского от антирекорда финалов отделил один гол
Прошкин назвал игрой в одну калитку разгромную победу «Колорадо» над «Тампой»
Эксперты поделились мнением о шансах «Тампы-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли
Плющев — о победе «Колорадо»: «Этот счет не показатель! Серия только началась»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Группа D чемпионата мира: Мбаппе затащит действующих чемпионов мира на вершину
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости