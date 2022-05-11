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«Спартак» — «Енисей»: прогноз Нигматуллина на матч БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 11 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Соболев («Спартак»).
Фото Global Look Press

11 мая 2022 года в Москве в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Енисей». Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямые эфиры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартуют в 19.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что встреча завершится в пользу красно-белых. Коэффициент на победу «Спартака» по итогам 90 минут — 1.44, то есть около 68% вероятности. Успех «Енисея» можно взять за 7.00 (13%). Ничья предложена с котировкой 5.00 (19%).

Прогноз на предстоящий матч оставил экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин. По его мнению, красно-белым против клуба из Красноярска просто не будет.

«Нас ждет еще одно интересное противостояние команд из двух разных дивизионов. Но, глядя на дерзкий и очень эффектный путь «Енисея» к полуфиналу, уверенности в легкой прогулке для москвичей нет и в помине. В выездных матчах «Енисея» в Кубке России как минимум три гола были забиты в шести из семи последних. Предлагаю и тут попробовать ставку на тотал больше 2.5 мяча.

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«Спартак» регулярно пропускает дома и в БЕТСИТИ Кубке России, и в матчах РПЛ. А соперники только раз не забили на выезде в Кубке в последних 11 выездных встречах. Москвичи при этом обязаны забивать дома в матче за выход в финал. Думаю, они сделают это. Поэтому рекомендую ставку «обе забьют», — заключил Нигматуллин для Metaratings.

Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за коэффициент 1.62, на «обе забьют» — за 1.79.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Енисей»: прогноз Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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