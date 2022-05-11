11 мая 2022 года в Москве в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Енисей». Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямые эфиры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартуют в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что встреча завершится в пользу красно-белых. Коэффициент на победу «Спартака» по итогам 90 минут — 1.44, то есть около 68% вероятности. Успех «Енисея» можно взять за 7.00 (13%). Ничья предложена с котировкой 5.00 (19%).

Прогноз на предстоящий матч оставил экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин. По его мнению, красно-белым против клуба из Красноярска просто не будет.

«Нас ждет еще одно интересное противостояние команд из двух разных дивизионов. Но, глядя на дерзкий и очень эффектный путь «Енисея» к полуфиналу, уверенности в легкой прогулке для москвичей нет и в помине. В выездных матчах «Енисея» в Кубке России как минимум три гола были забиты в шести из семи последних. Предлагаю и тут попробовать ставку на тотал больше 2.5 мяча.

«Спартак» регулярно пропускает дома и в БЕТСИТИ Кубке России, и в матчах РПЛ. А соперники только раз не забили на выезде в Кубке в последних 11 выездных встречах. Москвичи при этом обязаны забивать дома в матче за выход в финал. Думаю, они сделают это. Поэтому рекомендую ставку «обе забьют», — заключил Нигматуллин для Metaratings.

Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за коэффициент 1.62, на «обе забьют» — за 1.79.