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«Спартак» — «Енисей»: прогноз Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 11 мая 2022 года
Артемий Кутейников
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Зелимхан Бакаев в матче против ЦСКА.
Фото ФК «Спартак»

11 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» разыграют путевку в финал БЕТСИТИ Кубка России. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Банк Арена» прозвучит в 19.30 мск. В 19.00 ищите прямую трансляцию на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Спартака» хорошие шансы на проход в финал. Коэффициент на победу красно-белых в основное время — 1.44, примерно 68% вероятности. Успех «Енисея» предложен с котировкой 7.00 (13%). Ничью можно оформить за 5.00 (19%).

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился размышлениями о матче. Он верит в красно-белых и результативность встречи.

«Енисей» уже преподнес два сюрприза, одолев «Локомотив» на выезде со счетом 4:0. Обыграл дома также команду премьер-лиги «Рубин» — 3:1. Забить командам семь голов — это говорит о том, что с атакой у «Енисея» все в порядке.

Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» Ваноли почувствовал вкус побед и без проблем ворвется в финал БЕТСИТИ Кубка России

Если «Спартак» выйдет на игру с пренебрежением, то «Енисей» накажет. Красно-белые провалили в этом году чемпионат. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками — выиграть Кубок. Они должны приложить максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков.

Поэтому думаю, что преимущество все-таки будет у «Спартака». Тем более он играет дома, в Москве. «Спартак» должен выиграть", — сказал Аленичев для «Рейтинга букмекеров».

На победу «Спартака» и ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 2.07.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Енисей»: прогноз Титова на матч БЕТСИТИ Кубка России
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1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
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