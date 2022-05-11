11 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» разыграют путевку в финал БЕТСИТИ Кубка России. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Банк Арена» прозвучит в 19.30 мск. В 19.00 ищите прямую трансляцию на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Спартака» хорошие шансы на проход в финал. Коэффициент на победу красно-белых в основное время — 1.44, примерно 68% вероятности. Успех «Енисея» предложен с котировкой 7.00 (13%). Ничью можно оформить за 5.00 (19%).

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился размышлениями о матче. Он верит в красно-белых и результативность встречи.

«Енисей» уже преподнес два сюрприза, одолев «Локомотив» на выезде со счетом 4:0. Обыграл дома также команду премьер-лиги «Рубин» — 3:1. Забить командам семь голов — это говорит о том, что с атакой у «Енисея» все в порядке.

Если «Спартак» выйдет на игру с пренебрежением, то «Енисей» накажет. Красно-белые провалили в этом году чемпионат. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками — выиграть Кубок. Они должны приложить максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков.

Поэтому думаю, что преимущество все-таки будет у «Спартака». Тем более он играет дома, в Москве. «Спартак» должен выиграть", — сказал Аленичев для «Рейтинга букмекеров».

На победу «Спартака» и ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 2.07.