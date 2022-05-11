«Спартак» — «Енисей»: прогноз Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России
11 мая 2022 года «Спартак» и «Енисей» разыграют путевку в финал БЕТСИТИ Кубка России. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Банк Арена» прозвучит в 19.30 мск. В 19.00 ищите прямую трансляцию на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Спартака» хорошие шансы на проход в финал. Коэффициент на победу красно-белых в основное время — 1.44, примерно 68% вероятности. Успех «Енисея» предложен с котировкой 7.00 (13%). Ничью можно оформить за 5.00 (19%).
Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился размышлениями о матче. Он верит в красно-белых и результативность встречи.
«Енисей» уже преподнес два сюрприза, одолев «Локомотив» на выезде со счетом 4:0. Обыграл дома также команду премьер-лиги «Рубин» — 3:1. Забить командам семь голов — это говорит о том, что с атакой у «Енисея» все в порядке.
Если «Спартак» выйдет на игру с пренебрежением, то «Енисей» накажет. Красно-белые провалили в этом году чемпионат. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками — выиграть Кубок. Они должны приложить максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков.
Поэтому думаю, что преимущество все-таки будет у «Спартака». Тем более он играет дома, в Москве. «Спартак» должен выиграть", — сказал Аленичев для «Рейтинга букмекеров».
На победу «Спартака» и ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0