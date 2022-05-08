«Ювентус» — «Интер»: Индзаги оставит туринцев без титулов впервые за 10 лет?
11 мая 2022 года «Ювентус» и «Интер» в Риме определят победителя Кубка Италии. Финал состоится на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. На победу команды Симоне Индзаги в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, это примерно 42% вероятности. Второй по шансам вариант — успех «Ювентуса», он доступен за 3.20 (31%). Ничья идет за 3.30 (27%).
На то, что «Интер» заберет трофей в серии послематчевых пенальти, котировка 6.60. На «Ювентус» — 6.40.
Верите, что салют устроят в честь нерадзурри? Коэффициент на это — 1.74. На бьянконери — 2.17.
Аналитики считают, что соперники засушат матч и будут действовать осторожно. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.05, на ТМ 2.5 — 1.82.
Обмен голами можно взять за 1.84, обратный вариант — за 1.96.
«Ювентус» продержится 90 минут? Если да, то ставка на 1Х увеличит сумму в 1.62 раза.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.
«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ финала Кубка Италии 11 мая 2022 года
Команда Массимилиано Аллегри почти провалила сезон. В последнем перед финалом Кубка туре чемпионата бьянконери до 87-й минуты вели 1:0 у «Дженоа», но умудрились проиграть. Таким образом, 36-кратные победители серии А лишились даже математических шансов на титул. Единственный вариант порадовать фанатов — выиграть Кубок страны в столетие турнира.
Но сделать это будет непросто, потому что в решающем матче соперником будет не какой-нибудь «Торино» или «Эмполи», а «Интер». Нерадзурри лидируют в чемпионате, но ведут активную борьбу с «Миланом» — у россонери на одно очко и одну игру меньше. В десяти последних встречах у команды Симоне Индзаги семь побед и только одно поражение. И во всех «Интер» неизменно забивал хотя бы один мяч. На то, что в ворота Войцеха Шченсны влетят два мяча и более, коэффициент 2.27.
Финал станет очень важной страницей для нападающего номинальных хозяев Пауло Дибалы. На неделе появилась информация, что «Интер» станет новым клубом 28-летнего нападающего, у которого летом истекает контракт с «Юве». Если это так, то в случае победы миланцев аргентинец может еще больше утвердиться в правильности решения переехать на «Сан-Сиро». Останется только дождаться официального подтверждения.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»
Поражение в финале может привести к страшному — «Ювентус» впервые за 10 лет останется без титулов. Но это будет честный исход, ведь клубу нужно окончательно осознать свое новое положение в Италии и начать перезагрузку. «Интер» сейчас намного интереснее и точно сильнее соперника по финалу — нерадзурри должны взять титул.
Рекомендуемая ставка: «Интер» — победитель Кубка Италии за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0