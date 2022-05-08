Прогноз и ставка на финал «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года

У нерадзурри есть шансы на домашний дубль.

11 мая 2022 года «Ювентус» и «Интер» в Риме определят победителя Кубка Италии. Финал состоится на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. На победу команды Симоне Индзаги в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, это примерно 42% вероятности. Второй по шансам вариант — успех «Ювентуса», он доступен за 3.20 (31%). Ничья идет за 3.30 (27%).

На то, что «Интер» заберет трофей в серии послематчевых пенальти, котировка 6.60. На «Ювентус» — 6.40.

Верите, что салют устроят в честь нерадзурри? Коэффициент на это — 1.74. На бьянконери — 2.17.

Аналитики считают, что соперники засушат матч и будут действовать осторожно. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.05, на ТМ 2.5 — 1.82.

Обмен голами можно взять за 1.84, обратный вариант — за 1.96.

«Ювентус» продержится 90 минут? Если да, то ставка на 1Х увеличит сумму в 1.62 раза.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ финала Кубка Италии 11 мая 2022 года

Команда Массимилиано Аллегри почти провалила сезон. В последнем перед финалом Кубка туре чемпионата бьянконери до 87-й минуты вели 1:0 у «Дженоа», но умудрились проиграть. Таким образом, 36-кратные победители серии А лишились даже математических шансов на титул. Единственный вариант порадовать фанатов — выиграть Кубок страны в столетие турнира.

Но сделать это будет непросто, потому что в решающем матче соперником будет не какой-нибудь «Торино» или «Эмполи», а «Интер». Нерадзурри лидируют в чемпионате, но ведут активную борьбу с «Миланом» — у россонери на одно очко и одну игру меньше. В десяти последних встречах у команды Симоне Индзаги семь побед и только одно поражение. И во всех «Интер» неизменно забивал хотя бы один мяч. На то, что в ворота Войцеха Шченсны влетят два мяча и более, коэффициент 2.27.

Финал станет очень важной страницей для нападающего номинальных хозяев Пауло Дибалы. На неделе появилась информация, что «Интер» станет новым клубом 28-летнего нападающего, у которого летом истекает контракт с «Юве». Если это так, то в случае победы миланцев аргентинец может еще больше утвердиться в правильности решения переехать на «Сан-Сиро». Останется только дождаться официального подтверждения.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

Поражение в финале может привести к страшному — «Ювентус» впервые за 10 лет останется без титулов. Но это будет честный исход, ведь клубу нужно окончательно осознать свое новое положение в Италии и начать перезагрузку. «Интер» сейчас намного интереснее и точно сильнее соперника по финалу — нерадзурри должны взять титул.

Рекомендуемая ставка: «Интер» — победитель Кубка Италии за 1.74.