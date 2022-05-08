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«Ювентус» — «Интер»: Индзаги оставит туринцев без титулов впервые за 10 лет?

Прогноз и ставка на финал «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Симоне Индзаги и Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
У нерадзурри есть шансы на домашний дубль.

11 мая 2022 года «Ювентус» и «Интер» в Риме определят победителя Кубка Италии. Финал состоится на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Италия. Кубок. Финал
11 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Ювентус
Интер

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. На победу команды Симоне Индзаги в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, это примерно 42% вероятности. Второй по шансам вариант — успех «Ювентуса», он доступен за 3.20 (31%). Ничья идет за 3.30 (27%).

На то, что «Интер» заберет трофей в серии послематчевых пенальти, котировка 6.60. На «Ювентус» — 6.40.

Верите, что салют устроят в честь нерадзурри? Коэффициент на это — 1.74. На бьянконери — 2.17.

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Аналитики считают, что соперники засушат матч и будут действовать осторожно. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.05, на ТМ 2.5 — 1.82.

Обмен голами можно взять за 1.84, обратный вариант — за 1.96.

«Ювентус» продержится 90 минут? Если да, то ставка на 1Х увеличит сумму в 1.62 раза.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ финала Кубка Италии 11 мая 2022 года

Команда Массимилиано Аллегри почти провалила сезон. В последнем перед финалом Кубка туре чемпионата бьянконери до 87-й минуты вели 1:0 у «Дженоа», но умудрились проиграть. Таким образом, 36-кратные победители серии А лишились даже математических шансов на титул. Единственный вариант порадовать фанатов — выиграть Кубок страны в столетие турнира.

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Но сделать это будет непросто, потому что в решающем матче соперником будет не какой-нибудь «Торино» или «Эмполи», а «Интер». Нерадзурри лидируют в чемпионате, но ведут активную борьбу с «Миланом» — у россонери на одно очко и одну игру меньше. В десяти последних встречах у команды Симоне Индзаги семь побед и только одно поражение. И во всех «Интер» неизменно забивал хотя бы один мяч. На то, что в ворота Войцеха Шченсны влетят два мяча и более, коэффициент 2.27.

Финал станет очень важной страницей для нападающего номинальных хозяев Пауло Дибалы. На неделе появилась информация, что «Интер» станет новым клубом 28-летнего нападающего, у которого летом истекает контракт с «Юве». Если это так, то в случае победы миланцев аргентинец может еще больше утвердиться в правильности решения переехать на «Сан-Сиро». Останется только дождаться официального подтверждения.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

Поражение в финале может привести к страшному — «Ювентус» впервые за 10 лет останется без титулов. Но это будет честный исход, ведь клубу нужно окончательно осознать свое новое положение в Италии и начать перезагрузку. «Интер» сейчас намного интереснее и точно сильнее соперника по финалу — нерадзурри должны взять титул.

Рекомендуемая ставка: «Интер» — победитель Кубка Италии за 1.74.

Футбол
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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