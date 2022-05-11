11 мая 2022 года «Спартак» примет «Енисей» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 19.30 по московскому времени. В 19.00 стартует прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых очевидным фаворитом. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.44, вероятность — около 68%. Успех «Енисея» предложен с котировкой 7.00 (13%), ничья идет за 5.00 (19%).

Ставка в 1 000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 7 000 рублей и чистую прибыль в 6 000.

Клуб из Красноярска уже прошел две команды РПЛ — «Локомотив» и «Рубин». Верите, что «Енисей» не проиграет как минимум по итогам 90 минут? Берите Х2 за 2.90.

По мнению аналитиков, три самых вероятных исхода матча выглядят так:

• 2:0 — за 7.10;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.

Ждете жесткой борьбы за финал? Удаление идет за 2.80, «красной карточки не будет» — за 1.38.

Вероятность пенальти оценена котировкой 2.50, отсутствие 11-метрового можно взять за 1.47.

Также на игру представлена широкая линия по голам:

• тотал больше 2.5 идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34;

• тотал больше 3.5 идет за 2.55, ТМ 3.5 — за 1.52.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.82, обратная ставка доступна за 2.00.