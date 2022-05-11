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«Спартак» — «Енисей»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 11 мая 2022 года
Артемий Кутейников
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Фото ФК «Спартак»

11 мая 2022 года «Спартак» примет «Енисей» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 19.30 по московскому времени. В 19.00 стартует прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых очевидным фаворитом. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.44, вероятность — около 68%. Успех «Енисея» предложен с котировкой 7.00 (13%), ничья идет за 5.00 (19%).

Ставка в 1 000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 7 000 рублей и чистую прибыль в 6 000.

Клуб из Красноярска уже прошел две команды РПЛ — «Локомотив» и «Рубин». Верите, что «Енисей» не проиграет как минимум по итогам 90 минут? Берите Х2 за 2.90.

По мнению аналитиков, три самых вероятных исхода матча выглядят так:

• 2:0 — за 7.10;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.

Ждете жесткой борьбы за финал? Удаление идет за 2.80, «красной карточки не будет» — за 1.38.

Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» Ваноли почувствовал вкус побед и без проблем ворвется в финал БЕТСИТИ Кубка России

Вероятность пенальти оценена котировкой 2.50, отсутствие 11-метрового можно взять за 1.47.

Также на игру представлена широкая линия по голам:

• тотал больше 2.5 идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34;

• тотал больше 3.5 идет за 2.55, ТМ 3.5 — за 1.52.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.82, обратная ставка доступна за 2.00.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Енисей»: прогноз Нигматуллина на матч БЕТСИТИ Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Крылья Советов

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Краснодар

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Спартак

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