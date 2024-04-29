На ЦСКА больно смотреть — Игнашевич нокаутировал его, даже несмотря на гол-фантомом
Все-таки этот сезон уникален по всем компонентам и метрикам.
Во-первых, мы давно не видели такой борьбы за выживание, где прямо сейчас сражаются семь клубов.
Во-вторых, вверху на золото по-прежнему претендуют три команды - и в их число не входит действующий обладатель серебра и Кубка России. Хотя летом именно ЦСКА считался главным конкурентом «Зенита» - как самый системный и стабильный клуб, который приготовился к рывку во втором сезоне при Владимире Федотове.
Да, возможно, обогнать Питер изначально выглядело сверхзадачей, но такое падение - точно перебор. Антирекорд по упущенным очкам и проваленные концовки, бесконечные травмы, дисквалификации и, наконец, седьмое место, которое уже в этом туре может превратиться в девятое!
Катастрофа.
В Калининграде абсолютно все пошло не по плану: от гейм-менеджмента, реализации и состава. Хотя после унылого, но энергозатратного дерби со «Спартаком» Федотов прилично перетряхнул заявку: Мендес, Агапов и Обляков остались в запасе, тройку центральных защитников составили Мойзес, Дивеев и Лукин; Кисляк впервые ворвался в основу, а Давила вернулся в атаку - к Чалову и Мусаеву.
Возможно, это добавило свежести - в первом тайме ЦСКА уступил во владении, но перебил по ударам (11-4) и вроде бы дал понять, что проблем не возникнет (особенно учитывая три победы над «Балтикой» в сезоне). Но сразу после перерыва надежды рухнули.
Ну что хорошего может вспомнить ЦСКА, кроме удара Давилы после роскошного паса Келлвена и гола-фантома, непонятно как засчитанного Бобровским и подтвержденным ВАР? В недавнем класико мы убедились, к какому скандалу приводят подобные решения. Но «Балтика» победила с таким запасом, что о судействе даже не придется вспоминать.
Во втором тайме команда Сергея Игнашевича просто нокаутировала оппонента, заслужила бурную овацию и до воскресных игр выбралась не только из зоны прямого вылета, но и перешагнула стыки.
Четвертая победа в шести матчах, 16 забитых мячей весной, ярчайший прогресс чуть ли не всей основы (от стабильного Латышонка до Козлова, Энрикеса, Фернандеса, Лисаковича, Рыбчинского, Ковалева и многих других). Но главное - абсолютное понимание, как играет команда и что хочет сделать на поле. Хотя по факту в этом виде она собралась только зимой - и вкатывалась в весеннюю стадию под дичайшим давлением. Которое не спадает до сих пор.
А теперь сравните с ЦСКА: кто раскрылся в этом сезоне, кроме Файзуллаева и Давилы? Есть ли чувство надежности? Стабильно работающий игровой план? Может, понимание, что ждать от команды в следующем туре? Там, кстати, «Рубин», а еще три встречи с «Зенитом» (две в Кубке, одна - в РПЛ) за девять дней. Дальше - «Пари НН» с новым тренером и финиш с «Уралом», которому тоже нужны очки.
В этом сезоне кризис накрыл чуть ли не все клубы премьер-лиги. Но как же странно, что один из сильнейших случился именно в ЦСКА.
И кризис не просто продолжается, а усиливается с каждой новой игрой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3