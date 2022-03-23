23 марта на «Уфа-Арене» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы команд примерно равны. На победу «Салавата» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.90 — это примерно 32% вероятности. Ничья оценивается в 3.60 (26%), успех «Трактора» идет за 2.32 (42%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

· Ф1(-1) идет за 3.80

· Ф2(+1) — за 1.24

Сделать ставку на первый гол «Салавата» можно за 2.00.

Аналогичная ставка на «Трактор» есть в линии за 1.76.

Шансы «Салавата» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.75. Та же ставка на «Трактор» имеется с коэффициентом 2.28.

· ТБ 7.5 — 10.5

· Гол на первой минуте: да — 15.5

· Выход в 1/2: «Трактор» — 1.90