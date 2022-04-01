«Локомотив» заинтересован в подписании форварда ЦСКА Андронова
«Локомотив» заинтересован в подписании хоккеиста ЦСКА Андронова
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заинтересован в подписании форварда ЦСКА Сергея Андронова.
Контракт игрока истекает 30 апреля.
Ярославцев тренирует Игорь Никитин, под руководством которого ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Капитаном армейцев тогда был именно Андронов.
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин набрал 8 очков (6+2) в 46 матчах за ЦСКА.
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
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|2.04
|17:00
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