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Сегодня, 11:15

«Динамо» — 48 лет спустя? «Краснодар» — впервые в истории? «Зенит» — как пять последних лет?

Игорь Рабинер высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Динамо» празднуют гол в матче против «Крыльев Советов»
Футболисты «Динамо» празднуют гол в матче против «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о субботних матчах 29-го тура РПЛ.

Для футбола золотой матч — это сказка

Для футбола матч «Краснодар» — «Динамо» в последнем туре, в котором обе команды могут взять золото, — это сказка. Победный гол в добавленное время в Сочи неожиданного героя Мозеса Кобнана (он и пенальти заработал, и третий мяч забил) — плохая новость для «Динамо», но для игры, для интриги, для сюжета этого незабываемого чемпионата — просто топ.

Ух, что нас ждет на заполненной «Арене Краснодар»! Ради этого Сергей Галицкий свой футбольный дворец и строил. А «быки» сегодня для этого исполнили «Динамо», превратив в концовке 1:2 в 3:2.

Гол Фабиана Бальбуэны в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству

«Сочи» — в первой лиге. Очень не хочется терять для РПЛ отличного тренера Роберта Морено, построившего в кратчайшие сроки интересную команду. Защитник сборной Словении Ваня Дркушич точно обнаружится в одном из топ-клубов.

А результат игры «Ахмат» — «Зенит» определит, станет ли матч «Краснодар» — «Динамо» золотым в чистом виде или у его результата может оказаться третий бенефициар — «Зенит». Для последнего Питеру надо только выигрывать. Душой хочу, чтобы этого не произошло и титул разыгрывался между командой, которая не выигрывала его вообще никогда, и командой, у которой его не было почти полвека. А «Зенит» свое еще возьмет, кто бы сомневался.

Вариант с досрочным золотом «Динамо» не сработал. Чтобы взять первое золото за 48 лет, нужно пройти весь путь до конца и со всеми сложностями, без превращения матча последнего тура в товарищеский.

Два эпизода конца первого тайма — промах колумбийца Джона Кордобы по пустым воротам и гол головой по высоченной дуге одного из открытий весны в РПЛ венесуэльца Сауля Гуарирапы — разделили минута и двадцать секунд. Так на «Фиште» в матче, где выигрывать кровь из носу надо обеим командам, счет вместо 0:2 стал 1:1.

И этот разворот имел все шансы стать для «Краснодара» роковым. Он не из воздуха взялся — «Сочи» при 0:1 не использовал три железобетонных момента. Кто-то из сочинцев уже даже головой о газон начал биться. Газон услышал, Гуарираппа, взятый «барсами» в аренду, грубо говоря, за килограмм картошки, сделал дубль — за треть сезона на его счету семь мячей в РПЛ. И это надо же, чтобы именно его промах на добивании при 2:1 закрутил обратный процесс — и вскоре Кравцов нанес в штрафной не особо заметный удар по ноге Мозеса Кобнана, и его оказалось достаточно для назначения пенальти...

А дальше «Краснодар» превратился в «Динамо».

Второй гол Фабиана Бальбуэна в матче против «Крыльев Советов»
Второй гол Фабиана Бальбуэна в матче против «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генерал Бальбуэна выиграл важнейшее сражение

Гол Муми Нгамале в добавленное время — это уже российско-камерунская бородатая классика. Он снова это сделал!

Только решающего значения, в отличие от матчей с «Сочи» и «Балтикой», это не имело. «Динамо» забыло валидол дома, и даже, как выяснилось, премиальные игрокам «Крыльев» за попадание в восьмерку не стали для тех сравнимой мотивацией с динамовской борьбой за золото.

Нет, все не было для бело-голубых легко. Самара с первых же минут была вполне живая, лапки не складывала. А зная это «Динамо», я понимал, что гол Фабиана Бальбуэны с углового в середине первого тайма — не кульминация, а так, легкая завязка сюжета. Ответный мяч Юрия Горшкова прекрасным ударом со штрафного и 1:1 после первого тайма это подтвердили.

Муми Нгамале празднует гол в ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Динамо» всем все доказало. Не удивлюсь, если «Зенит» оступится в Грозном". Мнение Орещука

Позже на слова журналиста о равной игре до перерыва Марцел Личка возразит в неожиданную сторону — нет, мол, у «Крыльев» было преимущество, они играли лучше. Но тут я бы не стал принимать все за чистую монету — тренеру нужно внести в полуэйфорическое настроение команды какие-то критические нотки ради боевого настроения перед последним туром, и он пользуется для этого всеми возможными способами.

Я спросил у известного тренера вратарей, ошибся ли Игорь Лещук при голе Горшкова со штрафного.

«Безусловно, — ответил мой собеседник. — Это его угол. За него он и отвечает. Если забьют через стенку — к вратарям претензий нет. И даже если он не видит мяча, он из своего угла никуда не должен уходить».

Муми Нгамале и&nbsp;Бителло.

Капитан «Динамо», он же Генерал Фабиан Бальбуэна, выиграл для своей команды важнейшее сражение. Дубль (первый в карьере, как он сам в интервью признался) центрального защитника, не забивавшего до того в этом чемпионате РПЛ ни разу, очень символичен. Капитан, вручение повязки которому в межсезонье вызвало немало шума и в глазах многих болельщиков выглядело спорным, включился в атаке, когда команде это было больше всего надо. И счет головой после углового открыл, и при 1:1 дальним ударом забил победный мяч.

18&nbsp;мая. Футболисты &laquo;Динамо&raquo; Бителло и&nbsp;Муми Нгамале празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo; (4:1). Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо»

Не потребовалось даже голов и передач Тюкавина — он ограничился предголевой на Карраскаля перед первым голом. Но Константин и так уже сделал более чем достаточно! А Хорхе, кстати, вырезал на него просто идеально. Его переход из ЦСКА оправдался на все сто, хотя в тот момент в эффективность колумбийца, прослывшего тусовочным, мало кто верил. Тут, возможно, сказалось, что Марцел Личка как мало какой тренер умеет общаться с латиноамериканцами и знает их менталитет — не зря даже на стажировку в «Бока Хуниорс» ездил. Они в большинстве своем люди настроения, а чех знает, как этим настроением управлять.

Облегчил «Динамо» задачу и Иван Ломаев — ошибкой на выходе, после которой Бителло забил третий мяч. Но невысокий голкипер «Крыльев» ошибается так не в первый раз, чтобы этому можно было сильно удивляться. «Он часто не может рассчитать траекторию полета мяча и определить точку, в которой надо встречаться с мячом», — объяснил мой уже упомянутый собеседник, тренер вратарей.

В отличие от мяча Нгамале, не оправдался другой мой прогноз, накануне сделанный в Телеграме, о голе или передаче Дениса Макарова на следующий день после рождения ребенка — ну так это потому, что они с Федором Смоловым вышли только на последней добавленной. Но хоть чуть-чуть поучаствовали в празднике — это главное.

«Динамо» сыграло очень (и нехарактерно для себя) дисциплинированно в обороне, а в первом тайме даже ярко выраженно отдало «Крыльям» мяч — и это выглядело как план Лички, потому что Самара сильна именно быстрыми, а не позиционными атаками. Отдав «Крыльям» мяч, «Динамо» их во многом обезвредило!

18&nbsp;мая. &laquo;Краснодар&raquo; вырвал победу в&nbsp;гостевом матче с &laquo;Сочи&raquo; (3:2). «Краснодар» — в чемпионской гонке, «Сочи» — в первой лиге. Невероятная развязка на «Фиште»!

Очень рад за бело-голубых, чемпионства которых, как не раз уже в последние недели говорил, чрезвычайно хочу. Их лихой, в какой-то мере (но не вчера) безбашенный футбол по бразильскому принципу «Вы забьете нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим» — это свежий ветер, который был очень нужен нашему футболу.

«Динамо» — в одном шаге от золота. «Сочи» с «Краснодаром» и «Ахмат» с «Зенитом» могли позволить сделать его и без самих бело-голубых. Я не видел в этом ничего невозможного, и в случае с дерби Краснодарского края это действительно было близко. Но не срослось. Еще неделю придется крепко поволноваться.

Футболисты «Локомотива» Антон Миранчук и Тимур Сулейманов
Антон Миранчук и Тимур Сулейманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тройка ясна. Но что внутри нее — полная загадка

У «Локомотива» после 2:0 у «Факела» и дубля Тимура Сулейманова появились было неплохие шансы на бронзу. Стоило оступиться «Краснодару» и не выиграть в Сочи — «быки» и шансов на золото лишались, и медали ставили под сомнение. Потому что их невыигрыш у «Динамо» и победа «Локомотива» в Калининграде приводили к тому, что красно-зеленые обгоняли «Краснодар».

Все это из-за победы «Краснодара» не сработало. Но в любом случае тема отставки Михаила Галактионова теперь не выглядит актуальной. Пройден сложный путь со стабилизацией игры и результата в конце, обретен серьезный опыт — и всё ради того, чтобы опять с новым тренером начинать всё сначала?

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; празднуют гол Тимура Сулейманова в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев&raquo;. «Локо» мчится к серебру: дубль Сулейманова «Факелу» — и до «Зенита» уже один балл

У «Локо» есть мощный российский костяк, лидер атаки в лице Максима Глушенкова, великолепный вратарь — Илья Лантратов, приличный центр поля и фланги. Усилить центр обороны, взять центрфорварда (а там уже на подходе, говорят, либо Иван Сергеев, либо Николай Комличенко) — и можно даже за золото бороться.

После победы «Краснодара» де-факто (пока не де-юре) «Локомотив» и «Спартак» — мимо медалей. Единственная команда, которую они теоретически могут догнать и даже обогнать, — «Зенит». Но только в том случае, если он в Грозном и дома с «Ростовом» возьмет меньше четырех очков. Хотя в этом безумном чемпионате возможно что угодно.

«Динамо» и «Краснодар» — призеры уже официально, «Зенит» станет таковым завтра в случае победы над «Ахматом», а если не выиграет (и тогда лишится шансов на золото) — тогда в случае победы над «Ростовом». Три очка — «проходной» балл для попадания «Зенита» в медалисты.

&laquo;Краснодар&raquo; вырвал победу в&nbsp;матче с &laquo;Сочи&raquo; (3:2) 18&nbsp;мая. Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?

При равенстве очков между «Зенитом» и «Локомотивом» красно-зеленые выше по личным встречам (две победы), но такое возможно в двух случаях:

1) «Локо» обыгрывает «Балтику» в Калининграде, «Зенит» делает две ничьи. Это еще худо-бедно может быть (процентов 15), но в невыигрыш «Зенита» у «Ростова» не верю вообще;

2) «Локо» играет вничью с «Балтикой», «Зенит» терпит два поражения. Последнее — вообще 0,01%.

«Спартак» устраивают только две собственные победы над «Рубином» и в Оренбурге, два поражения «Зенита» (при равенстве очков у питерцев преимущество по личным встречам) и невыигрыш «Локо». Тоже легенды и мифы Древней Греции.

Так что тройка призеров, по сути, уже ясна. Но внутри нее не ясно ничего. И это прекрасно.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
7
25
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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