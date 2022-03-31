КХЛ назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших хоккеистов второго раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Роман Вилл из «Трактора», который одержал 4 победы в 6 матчах серии против «Салавата Юлаева» (счет в серии — 4-2) и отразил 95,51 процента бросков по своим воротам.

Лучший защитник второго раунда плей-офф — Дамир Шарипзянов из «Авангарда», набравший 4 (3+1) очка в 7 матчах серии против «Металлурга» (счет в серии — 3-4) при показателе полезности «+3».

Лучшим нападающим стал Николай Голбодин из «Металлурга», набравший 7 (3+4) очков в 7 матчах серии против «Авангарда» при общем показателе полезности «+3».

Лучший новичок — Арсений Грицюк из «Авангарда», набравший 6 (5+1) очков в 7 играх против «Металлурга».

Полуфинал Кубка Гагарина стартует 2 апреля, в этот день пройдет первая игра серии СКА — ЦСКА. На следующий день, 3 апреля начнется другая полуфинальная серия «Металлург» — «Трактор».