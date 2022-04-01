Заслуженный тренер России Петр Воробьев поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и СКА.

«Оба армейских клуба являются лидерами российского хоккея, выделить фаворита в их противостоянии сложно, — приводит слова Воробьева Betonmobile.ru. — Но я, когда смотрю на команду, всегда стараюсь обнаружить в ее игре главную идею. Так вот, в действиях москвичей я ее вижу. В игре ЦСКА прослеживается четкое направление, которое идет от игры к игре».

Также тренер охарактеризовал игровую манеру московской команды.

«ЦСКА в каждом матче старается навязать сопернику свой хоккей. Армейцы медленно и методично давят свою жертву, как удав. Это их фирменный стиль, и мне он импонирует. Поэтому тот факт, что они до сих пор не проиграли в плей-офф ни одной встречи, назвать случайным никак нельзя», — сказал он.

Полуфинальная серия плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА стартует в субботу, 2 апреля. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге.