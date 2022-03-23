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Сегодня, 13:15

«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 23 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА 23 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

23 марта 2022 года ЦСКА отправится в гости к «Динамо» на четвертую встречу 1/4 финала серии плей-офф КХЛ. Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Команда Сергея Федорова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время матча можно с котировкой 2.30 — это около 41% вероятности. Триумф «Динамо» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

«Динамо» уступает со счетом 0:3 в серии. Шансы команды Алексея Кудашова пройти дальше оцениваются котировкой 20.0.

Поставить на то, что «Динамо» не проиграет в основное время матча, можно за 1.57.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70;

· Ф1(+1) идет за 1.41, а Ф2(-1) — за 2.80;

· Ф1(-1) идет за 3.80, а Ф2(+1) — за 1.24.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 2.08, а ТМ 4.5 — за 1.75.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.

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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
0
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«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 23 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

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Спартак

 19 1 7
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