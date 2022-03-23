23 марта 2022 года ЦСКА отправится в гости к «Динамо» на четвертую встречу 1/4 финала серии плей-офф КХЛ. Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева», начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Сергея Федорова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время матча можно с котировкой 2.30 — это около 41% вероятности. Триумф «Динамо» доступен за 2.90 (33%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

«Динамо» уступает со счетом 0:3 в серии. Шансы команды Алексея Кудашова пройти дальше оцениваются котировкой 20.0.

Поставить на то, что «Динамо» не проиграет в основное время матча, можно за 1.57.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70;

· Ф1(+1) идет за 1.41, а Ф2(-1) — за 2.80;

· Ф1(-1) идет за 3.80, а Ф2(+1) — за 1.24.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 2.08, а ТМ 4.5 — за 1.75.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.