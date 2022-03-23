23 марта 2022 года в четвертом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» примет ЦСКА. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу ЦСКА в основное время матча можно за 2.30 — это примерно 41% вероятности. Успех «Динамо» оценивается коэффициентом 2.90 (33%), а ничья — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА можно выиграть 2300 рублей в случае успеха гостей.

После трех матчей ЦСКА ведет в серии со счетом 3:0. Поставить на выход «Динамо» в следующий раунд плей-офф можно за 20.0.

Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 2.08, а ТМ 4.5 — за 1.75.

Шансы «Динамо» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.53.

Уверены, что ЦСКА по силам забросить минимум три шайбы? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.22.

Не сомневаетесь, что хоккей будет веселым и обоим соперникам удастся отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с котировкой 2.25.

Верите в быстрое развитие событий и раннее взятие ворот? Тогда ставка «гол на первой минуте: да» за 12.5 — для вас!

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:2 — коэффициент 6.50;

· 1:1 — 8.00;

· 3:3 — 11.5.