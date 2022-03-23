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Сегодня, 17:15

«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА 23 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

23 марта 2022 года в четвертом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Динамо» примет ЦСКА. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Поставить на победу ЦСКА в основное время матча можно за 2.30 — это примерно 41% вероятности. Успех «Динамо» оценивается коэффициентом 2.90 (33%), а ничья — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА можно выиграть 2300 рублей в случае успеха гостей.

После трех матчей ЦСКА ведет в серии со счетом 3:0. Поставить на выход «Динамо» в следующий раунд плей-офф можно за 20.0.

Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 2.08, а ТМ 4.5 — за 1.75.

Шансы «Динамо» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.53.

Уверены, что ЦСКА по силам забросить минимум три шайбы? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.22.

Не сомневаетесь, что хоккей будет веселым и обоим соперникам удастся отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с котировкой 2.25.

Верите в быстрое развитие событий и раннее взятие ворот? Тогда ставка «гол на первой минуте: да» за 12.5 — для вас!

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:2 — коэффициент 6.50;

· 1:1 — 8.00;

· 3:3 — 11.5.

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«Салават Юлаев» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 23 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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