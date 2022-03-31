«Русский ГУЛАГ» канадского тренера «Авангарда» приказал долго жить. Что будет с командой после ухода Боба Хартли?

Итоги сезона для команды из Балашихи, готовящейся вернуться обратно в Омск.

Сделали ставку на мышцы и габариты

За четыре года работы в КХЛ Боб Хартли сумел отладить в «Авангарде» практически идеальную систему, которая за три сезона привела омичей к долгожданному Кубку Гагарина. И вряд ли сейчас стоит говорить о том, что канадец покидает «ястребов» побежденным или на минорной ноте. Кто вообще, кроме эксперта Александра Кожевникова, после остросюжетной серии с «Магниткой», в которой его команде из-за отъезда Вилле Покки и Оливера Каски пришлось играть в пять защитников, посмеет кинуть в него камень?

Кто-то скажет, что генменеджер «Авангарда» Алексей Волков вместе с франкофоном после золотого сезона сами себе устроили весенние проблемы неочевидной летней селекцией, и отчасти будет прав. Если чемпионство они брали с тремя креативными звеньями, то, потеряв в межсезонье Клима Костина, Рида Буше, Егора Чинахова и Кирилла Семенова, полностью сохранили оборону и сделали ставку на мышцы и габариты, будто уверовав, что система Хартли определяет исполнителей, а не наоборот.

Пока те же магнитогорцы становились легче, быстрее и маневреннее, омичи осознанно обрастали мясом и собирали элитных пахарей типа Владимира Жаркова, Ивана Телегина и Ярослава Косова, на выходе просев в мастерстве. Принципиально не изменили ситуацию и трансферы Николая Прохоркина с Никитой Сошниковым. А вот безудержный прогресс Арсения Грицюка, раскрывшегося рядом с Корбэном Найтом, стал для Омска настоящим спасением и более чем компенсировал ранний отъезд в НХЛ Егора Чинахова.

Хоккеисты «Авангарда». ХК «Авангард»

Но погодите: имел ли чемпионский тандем, дав лучший результат в кахаэловской истории клуба, право на такую перестройку? Разумеется, да. Так же, как и имел право на ставший провальным оффершит Владимиру Брюквину, после того как годом ранее удачно потратился и вдохнул новую жизнь в Сергея Толчинского. Сомневаться в его действиях главному идеологу и патрону нового «Авангарда» Александру Крылову было равно не доверять Волкову и Хартли. Тем более что нападение пришлось перекраивать в сжатые сроки.

Во многом из-за большого количества новых лиц в атаке на старте минувшей регулярки «Авангард» выглядел непривычно аморфно в созидании. Проблему практически сразу обозначил сам же Хартли, заявивший, что у многих новичков затягивается процесс адаптации к игровой модели канадца. И, учитывая, как щепетильно он относится к малейшим деталям и дотошно старается объяснить каждый элемент во время затяжных видеоразборов, сентябрьские трудности выглядели лишь банальным процессом отладки, который слегка затянулся из-за травм некоторых нападающих и отъезда Петера Цегларика на олимпийскую квалификацию.

До сих пор помню, как на предсезонном турнире в Сочи Боб по-доброму ненадолго «выгонял» журналистов из пресс-центра и около 40 минут что-то разжевывал Владимиру Жаркову. Длительные индивидуальные разборы у Хартли были в порядке вещей. Причем, как рассказал Алексей Потапов, Боб умудрялся раскладывать по полочкам не только игры, но и тренировки. Тотальное погружение в систему.

С чем «Авангард» вернется в Омск?

Именно система, заработавшая во второй половине сезона, и помогла сибирякам нивелировать дефицит исполнителей. «Работа, помноженная на работу», «наш русский ГУЛАГ, армия» — так описывают хоккей Боба игроки, успевшие поработать с ним и прочувствовать крайне специфичный, но очень эффективный тренировочный процесс от «а» до «я».

Его игровая модель действительно предполагает огромный объем катания, строгое выполнение задания, кучу блокированных бросков, обязательную игру на возврате и активный форчекинг. Все остальное — вторично. Не пашешь каждую смену — не выживаешь. И ведь игровички у него не задыхаются. Посмотрите хотя бы на примеры Буше, Толчинского, Чинахова и Грицюка. Можете творить и плести ноги защитникам? О'кей, но извольте носиться при потере шайбы наравне с остальными. Не готовы молча работать и делать то, что просят в первую очередь? Ищите выход с арены и новый клуб, как Сергей Шумаков. И как только в серии с «Магниткой» «лучший друг» российских ветеранов чуть ослаблял гайки, «Авангард» превращался в себя образца сентября.

Боб Хартли (второй слева). Александр Федоров, Фото «СЭ»

А еще Боб не обкладывал себя североамериканскими помощниками, давая расти рядом с собой двум омским легендам Дмитрию Рябыкину и Антону Курьянову, который прошлым летом успешно заменил уехавшего в Санкт-Петербург магистра большинства Константина Шафранова. С собой в Балашиху мистер Хартли привез только своего ближайшего единомышленника Жака Клутье, неизменно работающего в связке с ним с 1995 года, когда уроженцы Квебека тренировали еще в АХЛ, а от коллаборации с Майком Пелино он отказался после первого же сезона.

Но если Курьянов, сумевший сохранить продуктивность атакующих спецбригад на прошлогоднем уровне, отработал в КХЛ свой дебютный сезон, то Рябыкин последние четыре года методично впитывал знания и конспектировал идеи канадского гуру. И кому, как не ему, руководство «Авангарда» должно доверить операцию по возвращению команды в Омск?

Сейчас все идет к тому, что из-за возможного дефицита легионеров уже в это межсезонье на кахаэловском рынке пойдет бойня за каждого более-менее приличного российского хоккеиста. Пока непонятно, как и кем «Авангард» будет компенсировать потенциальные потери Толчинского, Найта, Цегларика и Семенова, к которому проявляет предметный интерес ЦСКА. Ясно лишь то, что Омск — далеко не привлекательное Подмосковье и заманивать мастеров в гостеприимную, но холодную и провинциальную Сибирь будет в разы сложнее. И, похоже, именно багаж Хартли должен помочь омичам пережить первый сезон после долгожданной репатриации.