«Русский ГУЛАГ» канадского тренера «Авангарда» приказал долго жить. Что будет с командой после ухода Боба Хартли?
Сделали ставку на мышцы и габариты
За четыре года работы в КХЛ Боб Хартли сумел отладить в «Авангарде» практически идеальную систему, которая за три сезона привела омичей к долгожданному Кубку Гагарина. И вряд ли сейчас стоит говорить о том, что канадец покидает «ястребов» побежденным или на минорной ноте. Кто вообще, кроме эксперта Александра Кожевникова, после остросюжетной серии с «Магниткой», в которой его команде из-за отъезда Вилле Покки и Оливера Каски пришлось играть в пять защитников, посмеет кинуть в него камень?
Кто-то скажет, что генменеджер «Авангарда» Алексей Волков вместе с франкофоном после золотого сезона сами себе устроили весенние проблемы неочевидной летней селекцией, и отчасти будет прав. Если чемпионство они брали с тремя креативными звеньями, то, потеряв в межсезонье Клима Костина, Рида Буше, Егора Чинахова и Кирилла Семенова, полностью сохранили оборону и сделали ставку на мышцы и габариты, будто уверовав, что система Хартли определяет исполнителей, а не наоборот.
Пока те же магнитогорцы становились легче, быстрее и маневреннее, омичи осознанно обрастали мясом и собирали элитных пахарей типа Владимира Жаркова, Ивана Телегина и Ярослава Косова, на выходе просев в мастерстве. Принципиально не изменили ситуацию и трансферы Николая Прохоркина с Никитой Сошниковым. А вот безудержный прогресс Арсения Грицюка, раскрывшегося рядом с Корбэном Найтом, стал для Омска настоящим спасением и более чем компенсировал ранний отъезд в НХЛ Егора Чинахова.
Но погодите: имел ли чемпионский тандем, дав лучший результат в кахаэловской истории клуба, право на такую перестройку? Разумеется, да. Так же, как и имел право на ставший провальным оффершит Владимиру Брюквину, после того как годом ранее удачно потратился и вдохнул новую жизнь в Сергея Толчинского. Сомневаться в его действиях главному идеологу и патрону нового «Авангарда» Александру Крылову было равно не доверять Волкову и Хартли. Тем более что нападение пришлось перекраивать в сжатые сроки.
Во многом из-за большого количества новых лиц в атаке на старте минувшей регулярки «Авангард» выглядел непривычно аморфно в созидании. Проблему практически сразу обозначил сам же Хартли, заявивший, что у многих новичков затягивается процесс адаптации к игровой модели канадца. И, учитывая, как щепетильно он относится к малейшим деталям и дотошно старается объяснить каждый элемент во время затяжных видеоразборов, сентябрьские трудности выглядели лишь банальным процессом отладки, который слегка затянулся из-за травм некоторых нападающих и отъезда Петера Цегларика на олимпийскую квалификацию.
До сих пор помню, как на предсезонном турнире в Сочи Боб по-доброму ненадолго «выгонял» журналистов из пресс-центра и около 40 минут что-то разжевывал Владимиру Жаркову. Длительные индивидуальные разборы у Хартли были в порядке вещей. Причем, как рассказал Алексей Потапов, Боб умудрялся раскладывать по полочкам не только игры, но и тренировки. Тотальное погружение в систему.
С чем «Авангард» вернется в Омск?
Именно система, заработавшая во второй половине сезона, и помогла сибирякам нивелировать дефицит исполнителей. «Работа, помноженная на работу», «наш русский ГУЛАГ, армия» — так описывают хоккей Боба игроки, успевшие поработать с ним и прочувствовать крайне специфичный, но очень эффективный тренировочный процесс от «а» до «я».
Его игровая модель действительно предполагает огромный объем катания, строгое выполнение задания, кучу блокированных бросков, обязательную игру на возврате и активный форчекинг. Все остальное — вторично. Не пашешь каждую смену — не выживаешь. И ведь игровички у него не задыхаются. Посмотрите хотя бы на примеры Буше, Толчинского, Чинахова и Грицюка. Можете творить и плести ноги защитникам? О'кей, но извольте носиться при потере шайбы наравне с остальными. Не готовы молча работать и делать то, что просят в первую очередь? Ищите выход с арены и новый клуб, как Сергей Шумаков. И как только в серии с «Магниткой» «лучший друг» российских ветеранов чуть ослаблял гайки, «Авангард» превращался в себя образца сентября.
А еще Боб не обкладывал себя североамериканскими помощниками, давая расти рядом с собой двум омским легендам Дмитрию Рябыкину и Антону Курьянову, который прошлым летом успешно заменил уехавшего в Санкт-Петербург магистра большинства Константина Шафранова. С собой в Балашиху мистер Хартли привез только своего ближайшего единомышленника Жака Клутье, неизменно работающего в связке с ним с 1995 года, когда уроженцы Квебека тренировали еще в АХЛ, а от коллаборации с Майком Пелино он отказался после первого же сезона.
Но если Курьянов, сумевший сохранить продуктивность атакующих спецбригад на прошлогоднем уровне, отработал в КХЛ свой дебютный сезон, то Рябыкин последние четыре года методично впитывал знания и конспектировал идеи канадского гуру. И кому, как не ему, руководство «Авангарда» должно доверить операцию по возвращению команды в Омск?
Сейчас все идет к тому, что из-за возможного дефицита легионеров уже в это межсезонье на кахаэловском рынке пойдет бойня за каждого более-менее приличного российского хоккеиста. Пока непонятно, как и кем «Авангард» будет компенсировать потенциальные потери Толчинского, Найта, Цегларика и Семенова, к которому проявляет предметный интерес ЦСКА. Ясно лишь то, что Омск — далеко не привлекательное Подмосковье и заманивать мастеров в гостеприимную, но холодную и провинциальную Сибирь будет в разы сложнее. И, похоже, именно багаж Хартли должен помочь омичам пережить первый сезон после долгожданной репатриации.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
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|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
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