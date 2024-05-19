«Эдмонтон» не сдается! Гениальный Макдэвид перевел серию с «Ванкувером» в седьмой матч
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Холлоуэй — 3 (Драйзайтль, Бушар), 8:18 — 1:0. Хегландер — 1 (Петтерссон, Гронек), 10:03 — 1:1. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 27:14 — 2:1. Бушар — 5 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:20 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Бушар), 43:25 — 4:1. Кейн — 4 (Драйзайтль), 53:04 — 5:1.
Вратари: Скиннер — Шилов.
Штраф: 30 — 28.
Броски: 27 (4+14+9) — 15 (4+5+6).
Наши: — - Задоров (17.11/0/-1), Подколзин (9.16/1/0).
19 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 3-3.
В самой запутанной паре второго раунда плей-офф состоится седьмой матч. Серия «Эдмонтона» и «Ванкувера» складывается настолько близко, что все игры (до сегодняшнего дня) закончились с разницей в одну шайбу. И ни одна из команд не побеждала дважды подряд. Переломить эту тенденцию «Кэнакс» не смогли в матче номер шесть. Нейтральных зрителей, жаждущих зрелища и интриг, это только обрадовало — во втором раунде все-таки будет седьмая игра.
На матч жизни главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблаух вернул в ворота Стюарта Скиннера, пропустившего две прошлые игры. С Кэлвином Пикаром «Эдмонтон» обменялся победами, а вратарь-дебютант плей-офф отражал не меньше 90 процентов бросков. Скиннер такой статистикой похвастаться не может: ни в одной из четырех игр основной голкипер «Эдмонтона» не превысил 86 процентов. Решение Ноблауха вызвало споры, но раз команда продлила серию, то тренер поступил верно. Скиннер не получил большой объем работы — за это усачу стоит поблагодарить защитников, а партнеры заставили хорошенько потрудиться его оппонента из «Ванкувера» — Артура Шилова.
После легкого сумбура на старте матча «Эдмонтон» повел в счете благодаря роскошной шайбе Дилана Холлоуэя, включившего режим Коннора Макдэвида. 22-летний форвард еще не забивал в серии с «Кэнакс», но сегодня оформил потрясающий гол, издевательски обыграв на индивидуальном мастерстве практически всю пятерку «Ванкувера» и вратаря.
Гости быстро сравняли счет — на пятаке постарался Нильс Хегландер. Вот только переломным гол шведа не стал, а «Эдмонтон» во втором периоде завладел инициативой. «Ойлерз», что очевидно, продолжали верить в мощь своего нападения, а ставка «Ванкувера» на выжидательный режим не сработала. Победу забрал тот, что больше этого хотел.
Макдэвид включился со второго периода, хотя еще в конце первого перестарался перед воротами, после чего судьи отменили шайбу Эвана Бушара. Коннор исправился в фирменном стиле и поучаствовал в голах Зака Хаймана и все того же Бушара. Не спешите винить во всех бедах вратаря Шилова, который в эпизодах с пропущенными шайбами мог сыграть увереннее.
Неизвестно, как «Ванкувер» планировал перевернуть матч, если после 40 минут до ворот Скиннера долетели скромные девять бросков. Провалы в обороне перевешивали все то, что команда Рика Токкета создавала в атаке. Злые лидеры «Ойлерз» доставили Шилову много проблем.
Окончательно добил «Ванкувер» четвертый гол от Райана Ньюджента-Хопкинса после очередного гениального паса Макдэвида. Концовка матча после пятой шайбы Эвандера Кейна не предвещала сюрпризов. Мысленно обе команды готовились к решающей седьмой игре и особо не рисковали.
Без потасовки все-таки не обошлось. Не успокаивался Никита Задоров. Защитник «Кэнакс» впечатал в борт и дал понюхать перчатку Кейну. К стычке подключился Василий Подколзин. По итогу россияне на пару минут раньше партнеров ушли в раздевалку, получив дисциплинарные штрафы.
Оказавшись на грани вылета, лидеры «Эдмонтона» выдали шикарный матч и заслуженно утащили серию в седьмую игру. У Макдэвида — три передачи, у Драйзайтля — две, снова забил Хайман, три очка набрал Ньюджент-Хопкинс, даже Скиннер выдал лучший процент сэйвов во втором раунде. «Ванкувер» ничего не предложил сопернику, чтобы закрыть серию сегодня, и теперь Рику Токкету предстоит поднимать команду на седьмой матч после болезненного разгрома.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 3
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|19.05
|03:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 1