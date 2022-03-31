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Сегодня, 00:10

В КХЛ сменяются эпохи, а в финале «Запада» все равно играют СКА и ЦСКА

Четвертый год подряд в финале Западной конференции КХЛ сыграют СКА и ЦСКА
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
СКА и ЦСКА — старые знакомые по «Западу».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Полуфинал и финалы Западной конференции КХЛ.
Фото «СЭ»
1/2
Повышение конкуренции, потолок зарплат и другие меры не работают?

Кубок Гагарина-2022. Западная конференция. Финал
СКА — ЦСКА
Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если понадобится, 10, 12, 14 апреля

Потолок есть, конкуренции все равно мало

Шестой армейский финал «Запада» за последние восемь сезонов вызывает смешанные чувства и ставит под сомнение принятые лигой меры для выравнивания конкуренции. Потолок зарплат, пандемия, олимпийская пауза — разные обстоятельства не помешали СКА и ЦСКА снова выйти в топ-2 конференции. Четвертый год подряд в финале Кубка Гагарина «Запад» представит армейский клуб. Из Москвы или Санкт-Петербурга — не принципиально. Однако повод ли это бить в набат и попрекать лигу неэффективной работой и мнимым эффектом конкуренции?

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Введенный в 2020 году потолок зарплат, ограничивший платежные ведомости команд до 900 миллионов рублей, — перспективная мера. Результат от нововведения, подсмотренного у коллег из НХЛ, ощущается нарастающим итогом от сезона к сезону. Перераспределение крутых игроков по клубам не могло произойти мгновенно. Лимитирование платежки одной команды не значит, что у другой — из нижней части таблицы — найдутся свободные средства на контракты топ-хоккеистам. Закон сохранения энергии в спортивном бюджетировании не работает.

Потолок зарплат при этом не оказался популистской мерой. Его эффект ниже ожидаемого, но глупо отрицать позитивные сдвиги. Команды подравнялись, особенно это заметно на «Востоке». Прогрессирует челябинский «Трактор», впервые с 2018 года пробившийся в финал конференции. Не первый сезон активно на трансферном рынке работает «Магнитка», подписывая игроков, не прижившихся в армейских клубах. Сначала на Южный Урал приехали Прохоркин и Плотников, позднее Голдобин, Лайпсик и Коростелев. Развивается по всем фронтам «Авангард». Мало владеть достаточными для высоких задач ресурсами, надо уметь грамотно ими распоряжаться.

23&nbsp;марта. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:6. Эпический провал. ЦСКА отправил «Динамо» в отпуск самым болезненным образом

А ресурсов для прохода двух раундов на Западе, кроме СКА и ЦСКА, хватало как минимум у московского «Динамо» и «Локомотива». За скобками остался собравший симпатичную банду «Йокерит», но обстоятельства финнов, досрочно завершивших плей-офф, не связаны со спортом. Бело-голубые и железнодорожники пригласили качественных игроков с российскими паспортами и сильных легионеров. Сетовать на то, что к раннему отпуску привели неравные возможности, смеху подобно. Игроки перераспределяются между командами, происходят громкие обмены, но сдвигов по результатам нет. Разве это не повод задуматься о пересмотре управленческих подходов в клубах?

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СКА и ЦСКА заслужили выход в третий раунд

Очередной армейский финал на Западе — антиреклама КХЛ. Лигу с жестким потолком зарплат не красит подобная стагнация. Но какие вопросы к армейским клубам? С сезона-2020/21 они пересмотрели трансферную политику: теперь СКА и ЦСКА не могут скупать все, что блестит, и расхищать конкурентов, переманивая лидеров жирными контрактами с диким количеством нулей. Поток топ-игроков из-за океана, которых возвращали в Россию в интересах сборной, снизился. Раньше в СКА приезжали Ковальчук, Войнов и Дацюк. Сейчас — Гусев, Волков и Зыков.

Чтобы вписаться в потолок, ЦСКА умерил аппетиты. Кирилл Капризов, Илья Сорокин и Максим Мамин взяли билеты в один конец до Северной Америки. Ивана Телегина и Сергея Толчинского подобрал «Авангард», Максима Шалунова и Алексея Марченко — «Локомотив», Николая Голдобина и Брэндэна Лайпсика — «Металлург». От ярмарочной селекции вынужденно отказались. А еще, пусть это не относится к финансам, поменяли главного тренера. Но разве при Сергее Федорове армейцы ослабли? 8-0 в двух сериях и проход укомплектованных «Локомотива» и «Динамо» — как вам такой путь тренера-дебютанта?

Хоккеист СКА Антон Бурдасов (с&nbsp;шайбой) в&nbsp;матче плей-офф КХЛ с&nbsp;красно-белыми. СКА идет дальше. Но и «Спартаку» впервые за много лет не должно быть стыдно

Перед сезоном мало кто предполагал повторение армейского финала на «Западе». Эксперты и журналисты дружно короновали «Локомотив». Возлагались большие надежды на московское «Динамо». Поэтому выход в финал конференции ЦСКА и СКА в новых реалиях — не мейнстрим, а мини-сенсация. Армейцы оставались в пуле фаворитов, но в продолжение их гегемонии небезосновательно не верили. ЦСКА и СКА за проделанную работу и адаптацию к измененным правилам заслужили комплименты. Потолок зарплат расширил число претендентов на Кубок Гагарина, но пока на «Западе» никто не готов сдвинуть с олимпа армейцев.

Полуфинал и финалы Западной конференции КХЛ. Фото "СЭ"
Полуфинал и финалы Западной конференции КХЛ.
Фото «СЭ»
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
20.03
21.03
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23.03
24.03
25.03
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27.03
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30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
2.04 17:00
СКА – ЦСКА
 - : -
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