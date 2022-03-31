В КХЛ сменяются эпохи, а в финале «Запада» все равно играют СКА и ЦСКА

Повышение конкуренции, потолок зарплат и другие меры не работают?

Кубок Гагарина-2022. Западная конференция. Финал

СКА — ЦСКА

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если понадобится, 10, 12, 14 апреля

Потолок есть, конкуренции все равно мало

Шестой армейский финал «Запада» за последние восемь сезонов вызывает смешанные чувства и ставит под сомнение принятые лигой меры для выравнивания конкуренции. Потолок зарплат, пандемия, олимпийская пауза — разные обстоятельства не помешали СКА и ЦСКА снова выйти в топ-2 конференции. Четвертый год подряд в финале Кубка Гагарина «Запад» представит армейский клуб. Из Москвы или Санкт-Петербурга — не принципиально. Однако повод ли это бить в набат и попрекать лигу неэффективной работой и мнимым эффектом конкуренции?

Введенный в 2020 году потолок зарплат, ограничивший платежные ведомости команд до 900 миллионов рублей, — перспективная мера. Результат от нововведения, подсмотренного у коллег из НХЛ, ощущается нарастающим итогом от сезона к сезону. Перераспределение крутых игроков по клубам не могло произойти мгновенно. Лимитирование платежки одной команды не значит, что у другой — из нижней части таблицы — найдутся свободные средства на контракты топ-хоккеистам. Закон сохранения энергии в спортивном бюджетировании не работает.

Потолок зарплат при этом не оказался популистской мерой. Его эффект ниже ожидаемого, но глупо отрицать позитивные сдвиги. Команды подравнялись, особенно это заметно на «Востоке». Прогрессирует челябинский «Трактор», впервые с 2018 года пробившийся в финал конференции. Не первый сезон активно на трансферном рынке работает «Магнитка», подписывая игроков, не прижившихся в армейских клубах. Сначала на Южный Урал приехали Прохоркин и Плотников, позднее Голдобин, Лайпсик и Коростелев. Развивается по всем фронтам «Авангард». Мало владеть достаточными для высоких задач ресурсами, надо уметь грамотно ими распоряжаться.

А ресурсов для прохода двух раундов на Западе, кроме СКА и ЦСКА, хватало как минимум у московского «Динамо» и «Локомотива». За скобками остался собравший симпатичную банду «Йокерит», но обстоятельства финнов, досрочно завершивших плей-офф, не связаны со спортом. Бело-голубые и железнодорожники пригласили качественных игроков с российскими паспортами и сильных легионеров. Сетовать на то, что к раннему отпуску привели неравные возможности, смеху подобно. Игроки перераспределяются между командами, происходят громкие обмены, но сдвигов по результатам нет. Разве это не повод задуматься о пересмотре управленческих подходов в клубах?

СКА и ЦСКА заслужили выход в третий раунд

Очередной армейский финал на Западе — антиреклама КХЛ. Лигу с жестким потолком зарплат не красит подобная стагнация. Но какие вопросы к армейским клубам? С сезона-2020/21 они пересмотрели трансферную политику: теперь СКА и ЦСКА не могут скупать все, что блестит, и расхищать конкурентов, переманивая лидеров жирными контрактами с диким количеством нулей. Поток топ-игроков из-за океана, которых возвращали в Россию в интересах сборной, снизился. Раньше в СКА приезжали Ковальчук, Войнов и Дацюк. Сейчас — Гусев, Волков и Зыков.

Чтобы вписаться в потолок, ЦСКА умерил аппетиты. Кирилл Капризов, Илья Сорокин и Максим Мамин взяли билеты в один конец до Северной Америки. Ивана Телегина и Сергея Толчинского подобрал «Авангард», Максима Шалунова и Алексея Марченко — «Локомотив», Николая Голдобина и Брэндэна Лайпсика — «Металлург». От ярмарочной селекции вынужденно отказались. А еще, пусть это не относится к финансам, поменяли главного тренера. Но разве при Сергее Федорове армейцы ослабли? 8-0 в двух сериях и проход укомплектованных «Локомотива» и «Динамо» — как вам такой путь тренера-дебютанта?

Перед сезоном мало кто предполагал повторение армейского финала на «Западе». Эксперты и журналисты дружно короновали «Локомотив». Возлагались большие надежды на московское «Динамо». Поэтому выход в финал конференции ЦСКА и СКА в новых реалиях — не мейнстрим, а мини-сенсация. Армейцы оставались в пуле фаворитов, но в продолжение их гегемонии небезосновательно не верили. ЦСКА и СКА за проделанную работу и адаптацию к измененным правилам заслужили комплименты. Потолок зарплат расширил число претендентов на Кубок Гагарина, но пока на «Западе» никто не готов сдвинуть с олимпа армейцев.