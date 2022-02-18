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Сегодня, 13:15

Россия — Швеция: где смотреть прямой эфир полуфинала Олимпиады 18 февраля 2022

Прямая трансляция матча полуфинала хоккейного турнира ОИ Россия — Швеция
Матвей Леонов
Павел Карнаухов.
Фото Кирилл Кудрявцев, AFP

18 февраля на олимпийском хоккейном турнире в Пекине состоится полуфинал. В нем сыграют сборные России и Швеции. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 16.10. Трансляцию смотрите на телеканале «Россия 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре нет явного фаворита. На успех России в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Ничья оценивается в 4.70 (23%), успех Швеции идет за 5.20. (35%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.29, а Ф2(-1) — за 3.40.

Ставка «Россия не проиграет в основное время» есть в линии за 1.42.

Победа России в первом периоде есть в линии за 2.40. Та же ставка на Швецию идет за 3.00.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Ставку на то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.17 «Обе забьют: нет» есть в линии за 4.80.

· Ф1 (-3) — 4.60

· ТБ 8.5 — 11.5

· Гол на первой минуте можно взять за 12.5

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Сборная Швеции по хоккею
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Россия — Швеция: прогноз на хоккейный матч Олимпиады 18 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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