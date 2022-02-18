18 февраля на олимпийском хоккейном турнире в Пекине состоится полуфинал. В нем сыграют сборные России и Швеции. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 16.10. Трансляцию смотрите на телеканале «Россия 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре нет явного фаворита. На успех России в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Ничья оценивается в 4.70 (23%), успех Швеции идет за 5.20. (35%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.29, а Ф2(-1) — за 3.40.

Ставка «Россия не проиграет в основное время» есть в линии за 1.42.

Победа России в первом периоде есть в линии за 2.40. Та же ставка на Швецию идет за 3.00.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Ставку на то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.17 «Обе забьют: нет» есть в линии за 4.80.

· Ф1 (-3) — 4.60

· ТБ 8.5 — 11.5

· Гол на первой минуте можно взять за 12.5