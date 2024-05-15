Вендел заявил, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что в следующем сезоне продолжит выступать за команду из Санкт-Петербурга.

«Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот», — приводит слова Вендела «Чемпионат».

Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний хавбек провел 25 матчей за команду, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.