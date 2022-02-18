Масс-старт на ОИ-2022: Россия обгонит Норвегию по золотым медалям?

Прогнозы на мужской масс-старт лыжников 19 февраля на Олимпиаде в Пекине

Большунов готов исправиться за командный спринт.

19 февраля 2022 года на зимних Олимпийских играх в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу пройдет мужской масс-старт в лыжах на дистанции 50 км. Начало — в 9.00. Прямую трансляцию гонки покажет телеканал «Россия 1».

Олимпийские успехи сборной России в масс-старте у мужчин

Впервые на Олимпиаде лыжные гонки появились на Играх 1924 года в Шамони. Россия добыла первую медаль в масс-старте на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк Сити — Михаил Иванов завоевал золото. В 2006-м в Турине Евгений Дементьев выиграл серебро.

На Олимпиаде 2010-го в Ванкувере наша сборная осталась без медалей в масс-старте, но с лихвой исправилась на следующих Играх. В 2014 году в Сочи Россия заняла весь пьедестал по итогам гонки:

· Александр Легков — золото;

· Максим Вылегжанин — серебро;

· Илья Черноусов — бронза.

В Пхенчхане победа досталась финну Ийво Нисканену, но две оставшиеся медали взяли наши спортсмены. Александр Большунов выиграл серебро, а Андрей Ларьков — бронзу.

В предстоящей гонке наша сборная нацелена не просто взойти на пьедестал, а взять золото.

Лыжная сборная России на Олимпиаде в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине складываются успешно для мужской сборной России.

Масс-старт — шестая и заключительная лыжная гонка на Олимпиаде. В каждой из пяти предыдущих Россия брала медали. Предлагаем тезисно вспомнить наши успехи в Пекине:

· Классическая разделка 15 км — бронза у Александра Большунова;

· Скиатлон 15+15 км — золото у Александра Большунова и серебро у Дениса Спицова;

· Эстафета, 4x10 км — золото: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов;

· Спринт, свободный стиль — бронза у Александра Терентьева;

· Командный спринт, классический стиль — бронза у Александра Большунова и Александра Терентьева.

Бронза в последней гонке — командном спринте — вызвала некоторое разочарование у спортсменов. Оба Александра были настроены на большее, но пришлось довольствоваться только третьим местом.

Терентьев после гонки назвал возможные причины такого итога соревнования: «сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале, мало времени на восстановление. На финишной прямой меня уже не хватило, мышцы сильно закислились».

Фавориты в мужском масс-старте

Большунов — фаворит предстоящей гонки, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы россиянина взять золото в масс-старте оцениваются котировкой 2.40. Александр — главная звезда нашей сборной, а то и всей Олимпиады в Пекине.

Он точно побежит предстоящую гонку и приложит максимум усилий ради победы. Напомним про уникальное достижение Александра — он берет медаль в каждой из олимпийских гонок, в которых принимает участие. Таких было уже восемь — по четыре в Пекине и Пхенчхане.

При ставке в 1000 рублей на победу Большунова можно выиграть 2400 рублей в случае успеха Александра.

Напомним, что в 2018 году Большунов взял серебро в аналогичной гонке — он уступил Нисканену из Финляндии 18.7 секунды. В Корее марафон бежали классическим стилем, на котором специализируется финн. В этот раз лыжники побегут коньком, в котором уже сильнее Большунов.

Главный соперник Александра в предстоящей гонке — Симен Хегстад Крюгер. Шансы норвежца стать первым аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 3.60.

Вероятность победы Клебо, который проводит Олимпиаду значительно ниже ожиданий, оценивается котировкой 4.50.

Важно отметить, что Сергей Устюгов не побежит предстоящую гонку. Елена Вяльбе — глава Федерации лыжных гонок России — заявила, что спортсмен завершил свое выступление на Олимпиаде.

Шансы Дениса Спицова выиграть золото в предстоящей гонке аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 8.00.

В случае победы в масс-старте мужская сборная Россия обойдет Норвегию по золотым медалям в лыжах. Напомним, что наша команда выиграла скиатлон и эстафету, а скандинавы — спринт и командный спринт.