Пресс-конференция после матча-сенсации в Калининграде.

Слишкович: «Кто должен быть в старте, чтобы вы все поняли?»

— Много говорить не смогу, — начал пресс-конференцию и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. — Одна команда создавала моменты, но не забила. А другая ждала ошибку на стандарте, где мы потеряли концентрацию. Пропустили быстрый гол, у нас было время вернуться. Создали стопроцентные моменты, но реализация не на том уровне. «Балтика» заслужила [победу], она старалась. Обыграла нас сегодня. Такое бывает.

— Болельщики не поняли ваш стартовый состав.

— Я считал этот стартовый состав лучшим. Игнатов выходит один на один — не забивает. Тео бьет во вратаря. Угальде дважды выбегает — тоже во вратаря. Давайте честно зададим вопросы: кто сегодня попробовал и создал моменты? Кто защищался?

«Балтика» хорошо оборонялась, но не создавала моменты. А мы били во вратаря. В матче против «Краснодара» вы тоже не поняли стартовый состав. Но если выиграешь, все скажут: «Гений». Проиграешь, будут говорить: «Ничего не понимает в футболе». Надо называть вещи своими именами. Честно скажите, что эта игра должна была закончиться со счетом 1:6. Но так не случилось, это футбол.

— Объясните, в чем была задумка такого стартового состава, чтобы мы поняли.

— Вы и не должны понимать. Кто должен быть в стартовом составе, чтобы вы все поняли? Назовите мне 11 игроков, чтобы я их поставил. Игнатов играл форварда, у него были шансы — он их не реализовал. Тео — вингер, не забил. Угальде — не забил.

— Вы были готовы к прессингу «Балтики»?

— Да.

— У вас есть объяснение, откуда пришел гол?

— Со стандарта. Вы считаете, что нам забили из-за прессинга? Это не так. Было стандартное положение.

— Но показалось, что «Спартак» был разбит из-за прессинга «Балтики».

— Если бы «Балтика» так прессинговала, она бы не шла на 15-м месте.

— Вам не хватало Александр Соболева?

— Не считаю, что один игрок что-то гарантирует. У нас были моменты. Саша играет спиной к воротам, другие — лицом. Возможно, будь Соболев в нашем распоряжении, было бы лучше. Но мы этого никогда не узнаем.

— Что с реализацией?

— Реализации не было. Но я не могу сказать, что кто-то не хотел забить — они создавали моменты! Не забиваешь — проигрываешь. Это философия сегодняшней игры. Не говорю, что «Балтика» не заслужила — она заслужила. У них был момент, которым они воспользовались.

Игнашевич: «Не осознаем до конца, что сделали»

— Как оцените результат матча?

— Это подарок нашим болельщикам. Хотели это сделать для Калининграда, области, команды. Мы ошибались, как и в матче с «Динамо», но повезло в каких-то моментах. Латышонок нас выручил, ему отдельные слова благодарности. Он показал высокий уровень. Надеюсь, он не сбавит. Самое сложное и интересное в его карьере еще впереди.

— Что думаете о поддержке на стадионе?

— Нет слов, чтобы ее описать. Такая энергетика, полный стадион! Болельщики заслуживают этот праздник, этот финал. Они много терпели, ждали. Знают о нашей ситуации в чемпионате.

— С кем бы хотели встретиться в Суперфинале?

— Матч будет непредсказуемым. Скажется и психология. Поэтому нет разницы, с кем играть.

— На вас нет лица — вы не выглядите как финалист Кубка.

— Мы очень много терпим. Много отрицательных эмоций из-за чемпионата. Не осознаем до конца, что сделали. А сейчас — опустошение. Без везения в финал Кубка не выходят. Надеемся, что мы крепко схватили птицу удачи. И с ней же ворвемся в финал.