Прогноз на матч по хоккею 1/2 финала Олимпиады-2022 Россия — Швеция

18 февраля 2022 года в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде сойдутся сборные России и Швеции. Встреча состоится на Национальном стадионе в Пекине, начало — в 16.10. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Жамнова фаворитом встречи. Сделать ставку на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.16 — это примерно 44% вероятности. Триумф Швеции доступен за 2.85 (33%), а ничья — за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на Россию можно выиграть 2160 рублей в случае успеха нашей сборной.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.69. Такой же выбор в пользу Швеции оценивается коэффициентом 2.17.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — например:

· Ф1(0) идет за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20;

· Ф1(-1) идет за 2.55, а Ф2(+1) — за 1.47;

· Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 4.5.

Шансы России отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 2.03.

Уверены, что Швеция забросит свыше двух шайб? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.44.

Не сомневаетесь, что обе сборные способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 2.08.

Наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков букмекерской компании, 2:2 — коэффициент 6.70.