Россия — Швеция: прогноз на хоккейный матч Олимпиады 18 февраля 2022 года
18 февраля 2022 года в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде сойдутся сборные России и Швеции. Встреча состоится на Национальном стадионе в Пекине, начало — в 16.10. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Жамнова фаворитом встречи. Сделать ставку на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.16 — это примерно 44% вероятности. Триумф Швеции доступен за 2.85 (33%), а ничья — за 4.20 (23%).
При ставке в 1000 рублей на Россию можно выиграть 2160 рублей в случае успеха нашей сборной.
Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.69. Такой же выбор в пользу Швеции оценивается коэффициентом 2.17.
Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — например:
· Ф1(0) идет за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20;
· Ф1(-1) идет за 2.55, а Ф2(+1) — за 1.47;
· Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.38.
Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 4.5.
Шансы России отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 2.03.
Уверены, что Швеция забросит свыше двух шайб? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.44.
Не сомневаетесь, что обе сборные способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 2.08.
Наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков букмекерской компании, 2:2 — коэффициент 6.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7