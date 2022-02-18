18 февраля в 26-м туре серии А сыграют «Ювентус» и «Торино». Дерби пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в туринском дерби победу одержит «Ювентус». На успех команды можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 61% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (24%), а победа Колумбии есть в линии за 4.10 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.60, а Ф2(+1.5) — за 1.49.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200 рублей.

Ставку «Торино» не проиграет" можно взять за 2.48.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 6.10.

Для «Ювентуса» такой исход можно взять за 9.59, а для «Торино» — за 17.0.

· ТМ 0.5 — 11.5

· Обе забьют: нет — 1.74

· Точный счет: 4:1 — 19.0