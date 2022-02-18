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Сегодня, 15:15

«Ювентус» — «Торино»: где смотреть матч серии А 18 февраля

Прямая трансляция матча чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Торино»
Егор Сергеев
Душан Влахович.
Фото Reuters

18 февраля в 26-м туре серии А сыграют «Ювентус» и «Торино». Дерби пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в туринском дерби победу одержит «Ювентус». На успех команды можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 61% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (24%), а победа Колумбии есть в линии за 4.10 (15%).

Ф1(-1.5) идет за 2.60, а Ф2(+1.5) — за 1.49.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200 рублей.

Ставку «Торино» не проиграет" можно взять за 2.48.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 6.10.

Италия. Серия А. 26-й тур
18 февр, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Торино

Для «Ювентуса» такой исход можно взять за 9.59, а для «Торино» — за 17.0.

· ТМ 0.5 — 11.5

· Обе забьют: нет — 1.74

· Точный счет: 4:1 — 19.0

Футбол
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ФК Торино
ФК Ювентус
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
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Спартак

 16 1 7
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