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Польша — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 1 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Польша — Уэльс 1 июня 2022 года
Артем Белинин
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Роберт Левандовский тренируется перед игрой с Уэльсом.
Фото Global Look Press

1 июня 2022 года в первом матче группового этапа Лиги наций Польша сыграет с Уэльсом. Встреча начнется в 19.00 (мск) на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 4
01 июн, 19:00. Wroclaw (Вроцлав)
Польша
Уэльс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Польшу. На победу команды Роберта Левандовски можно поставить за 1.80, это примерно 55% вероятности. Успех Уэльса оценивается котировкой 4.80 (21%), ничья — 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3700 рублей, чистый выигрыш — 2700 рублей.

Немного выравнять шансы команд можно при помощи форы — Ф1(-1) идет за 2.46, а Ф2(+1) — за 1.55.

В шести из прошедших десяти официальных встреч с участием Польши было забито три и более мяча. У Уэльса таких матчей было пять. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.28, обратный исход — 1.67.

За прошедшие десять матчей Польша забивала в среднем 2.8 мяча, ИТБ1 (2.5) можно взять за 4.50. Уэльс забивал 1.5 мяча, коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 4.20.

В семи из десяти последних матчей с участием поляков отличились обе команды, у валлийцев таких матчей было шесть. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15, на «обе забьют — нет» — за 1.70.

На то, что Уэльс не проиграет во Вроцлаве, котировка 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев со счетом 1:0 за 5.40.

Роберт Левандовски (сборная Польши). Польша — Уэльс: валлийцам без Бэйла нечего ловить в гостях у Левандовски

Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс

Польша вкатывается в Лигу наций в непонятной форме. Лидер сборной Роберт Левандовски на пресс-конференциях больше занят клубными проблемами, чем игровыми. Конечно, это может пойти на пользу — пару голов Уэльсу подкрепят резюме. А партнеры вроде Зелиньского, чей уровень за сезон только вырос, могут помочь. Валлийцы не выглядят мощной оппозицией — Бэйл вроде в заявке, а вроде и не сыграет. Остальным радоваться нечему. Может, Рэмзи захочет оправдаться перед самим собой за промах с пенальти в финале Лиги Европы? Даже это вряд ли поможет.

Рекомендуемая ставка: победа Польши за 1.80.

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Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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ЦСКА – Ростов
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