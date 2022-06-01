1 июня 2022 года в первом матче группового этапа Лиги наций Польша сыграет с Уэльсом. Встреча начнется в 19.00 (мск) на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Польшу. На победу команды Роберта Левандовски можно поставить за 1.80, это примерно 55% вероятности. Успех Уэльса оценивается котировкой 4.80 (21%), ничья — 3.70 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3700 рублей, чистый выигрыш — 2700 рублей.

Немного выравнять шансы команд можно при помощи форы — Ф1(-1) идет за 2.46, а Ф2(+1) — за 1.55.

В шести из прошедших десяти официальных встреч с участием Польши было забито три и более мяча. У Уэльса таких матчей было пять. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.28, обратный исход — 1.67.

За прошедшие десять матчей Польша забивала в среднем 2.8 мяча, ИТБ1 (2.5) можно взять за 4.50. Уэльс забивал 1.5 мяча, коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 4.20.

В семи из десяти последних матчей с участием поляков отличились обе команды, у валлийцев таких матчей было шесть. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15, на «обе забьют — нет» — за 1.70.

На то, что Уэльс не проиграет во Вроцлаве, котировка 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев со счетом 1:0 за 5.40.

Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс

Польша вкатывается в Лигу наций в непонятной форме. Лидер сборной Роберт Левандовски на пресс-конференциях больше занят клубными проблемами, чем игровыми. Конечно, это может пойти на пользу — пару голов Уэльсу подкрепят резюме. А партнеры вроде Зелиньского, чей уровень за сезон только вырос, могут помочь. Валлийцы не выглядят мощной оппозицией — Бэйл вроде в заявке, а вроде и не сыграет. Остальным радоваться нечему. Может, Рэмзи захочет оправдаться перед самим собой за промах с пенальти в финале Лиги Европы? Даже это вряд ли поможет.

Рекомендуемая ставка: победа Польши за 1.80.