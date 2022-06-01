Польша — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 1 июня 2022 года
1 июня 2022 года в первом матче группового этапа Лиги наций Польша сыграет с Уэльсом. Встреча начнется в 19.00 (мск) на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Польшу. На победу команды Роберта Левандовски можно поставить за 1.80, это примерно 55% вероятности. Успех Уэльса оценивается котировкой 4.80 (21%), ничья — 3.70 (24%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3700 рублей, чистый выигрыш — 2700 рублей.
Немного выравнять шансы команд можно при помощи форы — Ф1(-1) идет за 2.46, а Ф2(+1) — за 1.55.
В шести из прошедших десяти официальных встреч с участием Польши было забито три и более мяча. У Уэльса таких матчей было пять. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.28, обратный исход — 1.67.
За прошедшие десять матчей Польша забивала в среднем 2.8 мяча, ИТБ1 (2.5) можно взять за 4.50. Уэльс забивал 1.5 мяча, коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 4.20.
В семи из десяти последних матчей с участием поляков отличились обе команды, у валлийцев таких матчей было шесть. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15, на «обе забьют — нет» — за 1.70.
На то, что Уэльс не проиграет во Вроцлаве, котировка 2.08.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев со счетом 1:0 за 5.40.
Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс
Польша вкатывается в Лигу наций в непонятной форме. Лидер сборной Роберт Левандовски на пресс-конференциях больше занят клубными проблемами, чем игровыми. Конечно, это может пойти на пользу — пару голов Уэльсу подкрепят резюме. А партнеры вроде Зелиньского, чей уровень за сезон только вырос, могут помочь. Валлийцы не выглядят мощной оппозицией — Бэйл вроде в заявке, а вроде и не сыграет. Остальным радоваться нечему. Может, Рэмзи захочет оправдаться перед самим собой за промах с пенальти в финале Лиги Европы? Даже это вряд ли поможет.
Рекомендуемая ставка: победа Польши за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0