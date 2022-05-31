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Италия — Аргентина: прогноз на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

Прогноз на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Global Look Press

1 июня 2022 года Италия и Аргентина поборются за новый трофей сборных. Команды сойдутся в «Финалиссиме» — матче между действующим чемпионом Европы и Южной Америки. Стартовый свисток на лондонском стадионе «Уэмбли» прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 21.30 мск.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение Аргентине. Коэффициент на победу бело-голубых — 2.70, около 36% вероятности. На ничью или победу Италии можно поставить с одинаковой котировкой — 3.00 (32%).

Верите в команду Роберто Манчини, несмотря на провал в отборе ЧМ? Ставка в 1000 рублей на итальянцев в случае выигрыша принесет 3000 рублей.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, говорят о непредсказуемости результата:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Аргентины 1:0 — за 6.30;

• победа Италии 1:0 — за 6.80.

В составах команд достаточно звездных нападающих, а за Аргентину выступает один из лучших игроков мира — Лионель Месси. При этом тотал больше 2.5 гола предложен с жирным коэффициентом 2.50, ТМ 2.5 мяча можно взять за 1.58.

Солидные котировки и на индивидуальный тотал:

• ИТБ1 (1.5) идет за 3.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.38;

• ИТБ2 (1.5) можно оформить за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.44.

Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 2.10, обратную ставку можно сделать за 1.73.

Для интереса можно присмотреться к рынку на тотал угловых:

• больше 7.5 корнера — 1.31, ТМ 7.5 — 3.20;

• больше 8.5 углового можно взять за 1.54, ТМ 8.5 — за 2.32.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины. Италия и Аргентина разыграют новый трофей. Поможет ли магия Месси победителям Кубка Америки?

Прогноз и ставка на матч Италия — Аргентина

Обе команды подходят к игре без серьезных проблем с составом, однако игроки только что закончили утомительный клубный сезон. Сборная Италии будет биться за трофей после унижения от Северной Македонии в стыковых матчах — «Скуадра адзурра» пролетела мимо второго чемпионата мира подряд. Несмотря на провал, Италия показывает стильную игру, в которой ощущаются тренерский стиль Роберто Манчини и тактическая грамотность игроков. По именам ростер итальянцев тоже выглядит ярче. Кажется, у европейцев больше шансов в борьбе за титул, тем более что лидер Аргентины Лео Месси сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном.

Рекомендуемая ставка: Италия выиграет кубок за 1.92.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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Италия — Аргентина: ориентировочные составы команд на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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