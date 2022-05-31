Италия — Аргентина: прогноз на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года
1 июня 2022 года Италия и Аргентина поборются за новый трофей сборных. Команды сойдутся в «Финалиссиме» — матче между действующим чемпионом Европы и Южной Америки. Стартовый свисток на лондонском стадионе «Уэмбли» прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 21.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение Аргентине. Коэффициент на победу бело-голубых — 2.70, около 36% вероятности. На ничью или победу Италии можно поставить с одинаковой котировкой — 3.00 (32%).
Верите в команду Роберто Манчини, несмотря на провал в отборе ЧМ? Ставка в 1000 рублей на итальянцев в случае выигрыша принесет 3000 рублей.
Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, говорят о непредсказуемости результата:
• ничья 1:1 идет за 5.90;
• победа Аргентины 1:0 — за 6.30;
• победа Италии 1:0 — за 6.80.
В составах команд достаточно звездных нападающих, а за Аргентину выступает один из лучших игроков мира — Лионель Месси. При этом тотал больше 2.5 гола предложен с жирным коэффициентом 2.50, ТМ 2.5 мяча можно взять за 1.58.
Солидные котировки и на индивидуальный тотал:
• ИТБ1 (1.5) идет за 3.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.38;
• ИТБ2 (1.5) можно оформить за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.44.
Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 2.10, обратную ставку можно сделать за 1.73.
Для интереса можно присмотреться к рынку на тотал угловых:
• больше 7.5 корнера — 1.31, ТМ 7.5 — 3.20;
• больше 8.5 углового можно взять за 1.54, ТМ 8.5 — за 2.32.
Прогноз и ставка на матч Италия — Аргентина
Обе команды подходят к игре без серьезных проблем с составом, однако игроки только что закончили утомительный клубный сезон. Сборная Италии будет биться за трофей после унижения от Северной Македонии в стыковых матчах — «Скуадра адзурра» пролетела мимо второго чемпионата мира подряд. Несмотря на провал, Италия показывает стильную игру, в которой ощущаются тренерский стиль Роберто Манчини и тактическая грамотность игроков. По именам ростер итальянцев тоже выглядит ярче. Кажется, у европейцев больше шансов в борьбе за титул, тем более что лидер Аргентины Лео Месси сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном.
Рекомендуемая ставка: Италия выиграет кубок за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0