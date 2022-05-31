1 июня 2022 года Италия и Аргентина поборются за новый трофей сборных. Команды сойдутся в «Финалиссиме» — матче между действующим чемпионом Европы и Южной Америки. Стартовый свисток на лондонском стадионе «Уэмбли» прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 21.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение Аргентине. Коэффициент на победу бело-голубых — 2.70, около 36% вероятности. На ничью или победу Италии можно поставить с одинаковой котировкой — 3.00 (32%).

Верите в команду Роберто Манчини, несмотря на провал в отборе ЧМ? Ставка в 1000 рублей на итальянцев в случае выигрыша принесет 3000 рублей.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению аналитиков, говорят о непредсказуемости результата:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Аргентины 1:0 — за 6.30;

• победа Италии 1:0 — за 6.80.

В составах команд достаточно звездных нападающих, а за Аргентину выступает один из лучших игроков мира — Лионель Месси. При этом тотал больше 2.5 гола предложен с жирным коэффициентом 2.50, ТМ 2.5 мяча можно взять за 1.58.

Солидные котировки и на индивидуальный тотал:

• ИТБ1 (1.5) идет за 3.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.38;

• ИТБ2 (1.5) можно оформить за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.44.

Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 2.10, обратную ставку можно сделать за 1.73.

Для интереса можно присмотреться к рынку на тотал угловых:

• больше 7.5 корнера — 1.31, ТМ 7.5 — 3.20;

• больше 8.5 углового можно взять за 1.54, ТМ 8.5 — за 2.32.

Прогноз и ставка на матч Италия — Аргентина

Обе команды подходят к игре без серьезных проблем с составом, однако игроки только что закончили утомительный клубный сезон. Сборная Италии будет биться за трофей после унижения от Северной Македонии в стыковых матчах — «Скуадра адзурра» пролетела мимо второго чемпионата мира подряд. Несмотря на провал, Италия показывает стильную игру, в которой ощущаются тренерский стиль Роберто Манчини и тактическая грамотность игроков. По именам ростер итальянцев тоже выглядит ярче. Кажется, у европейцев больше шансов в борьбе за титул, тем более что лидер Аргентины Лео Месси сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном.

Рекомендуемая ставка: Италия выиграет кубок за 1.92.