«Колорадо» обыграл «Виннипег» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф, Ничушкин оформил хет-трик

«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:1.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Валерий Ничушкин, еще по голу забили Арттури Лехконен и Кайл Макар, вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков из 26. У «Джетс» единственную шайбу забросил Нейт Шмидт.

Счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 4:30 мск.