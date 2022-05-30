Польша — Уэльс: валлийцам без Бэйла нечего ловить в гостях у Левандовски
1 июня 2022 года сборная Польши проведет первый матч группового этапа Лиги наций. Ее соперником будет команда Уэльса. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени во Вроцлаве на одноименной арене. В России она показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Уэльс 1 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Польшу. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.50 (28%), успех Уэльса — за 4.90 (17%).
На то, что гости не проиграют, котировка — 2.00.
В последних десяти матчах команды пробили «верх» ровно в половине: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 2.24, на ТМ 2.5 — 1.65.
Индивидуальный тотал поляков больше 1.5 мяча идет за 2.06, ИТМ1 (1.5) — 1.76. У Уэльса этот рынок доступен за 4.20 и 1.23 соответственно.
Высокая котировка на обмен голами — 2.15. Аналитики предполагают, что проблемы с реализацией в первую очередь возникнут у гостей — один их гол можно оформить за 1.69.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.
Польша — Уэльс: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 1 июня 2022 года
Команды попали в очень непростую группу Лиги А, хотя других в высшем дивизионе по определению быть не может. Два других соперника — Бельгия с Нидерландами, поэтому очевидно, что Польша и Уэльс поборются только за третье и четвертое места. Проигравший упадет на уровень ниже.
У поляков в предстоящей встрече будет преимущество. У них более сильный и сбалансированный состав, который возглавит Роберт Левандовски. Нападающий давно освободился из «Баварии» (чемпионат Германии закончился раньше других европейских топ-турниров) и наверняка поможет команде.
А вот Уэльс, которому предстоит перелет до Вроцлава, вряд ли сможет рассчитывать на своего лидера, вингера «Реала» Гарета Бэйла. Он попал в заявку, но на днях выиграл с мадридцами Лигу чемпионов и несколько дней будет отмечать победу. Ехать в сборную сейчас не в его интересах, а без Гарета забить будет очень тяжело. На то, что валлийцы не вскроют ворота соперника, коэффициент — 2.17.
Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс
Поляки редко проигрывают дома — потерпели всего четыре поражения в 20 матчах. Уэльс в то же время неважно играет в гостях, а их последние победы одержаны над скромными Белоруссией, Эстонией, Болгарией. Только Турция выделяется в этом списке.
Без Бэйла валлийцам будет тяжело в атаке, тем более у поляков достаточно крепкая защита. В отборе на ЧМ, где они играли со сборной Англии, команда Чеслава Михневича пропустила всего 11 мячей в десяти играх.
Рекомендуемая ставка: «Польша не проиграет» и тотал меньше 2.5 гола за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0