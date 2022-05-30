Хозяева банально выше классом.

1 июня 2022 года сборная Польши проведет первый матч группового этапа Лиги наций. Ее соперником будет команда Уэльса. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени во Вроцлаве на одноименной арене. В России она показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Уэльс 1 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Польшу. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.50 (28%), успех Уэльса — за 4.90 (17%).

На то, что гости не проиграют, котировка — 2.00.

В последних десяти матчах команды пробили «верх» ровно в половине: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 2.24, на ТМ 2.5 — 1.65.

Индивидуальный тотал поляков больше 1.5 мяча идет за 2.06, ИТМ1 (1.5) — 1.76. У Уэльса этот рынок доступен за 4.20 и 1.23 соответственно.

Высокая котировка на обмен голами — 2.15. Аналитики предполагают, что проблемы с реализацией в первую очередь возникнут у гостей — один их гол можно оформить за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

Польша — Уэльс: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги наций 1 июня 2022 года

Команды попали в очень непростую группу Лиги А, хотя других в высшем дивизионе по определению быть не может. Два других соперника — Бельгия с Нидерландами, поэтому очевидно, что Польша и Уэльс поборются только за третье и четвертое места. Проигравший упадет на уровень ниже.

У поляков в предстоящей встрече будет преимущество. У них более сильный и сбалансированный состав, который возглавит Роберт Левандовски. Нападающий давно освободился из «Баварии» (чемпионат Германии закончился раньше других европейских топ-турниров) и наверняка поможет команде.

А вот Уэльс, которому предстоит перелет до Вроцлава, вряд ли сможет рассчитывать на своего лидера, вингера «Реала» Гарета Бэйла. Он попал в заявку, но на днях выиграл с мадридцами Лигу чемпионов и несколько дней будет отмечать победу. Ехать в сборную сейчас не в его интересах, а без Гарета забить будет очень тяжело. На то, что валлийцы не вскроют ворота соперника, коэффициент — 2.17.

Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс

Поляки редко проигрывают дома — потерпели всего четыре поражения в 20 матчах. Уэльс в то же время неважно играет в гостях, а их последние победы одержаны над скромными Белоруссией, Эстонией, Болгарией. Только Турция выделяется в этом списке.

Без Бэйла валлийцам будет тяжело в атаке, тем более у поляков достаточно крепкая защита. В отборе на ЧМ, где они играли со сборной Англии, команда Чеслава Михневича пропустила всего 11 мячей в десяти играх.

Рекомендуемая ставка: «Польша не проиграет» и тотал меньше 2.5 гола за 2.02.