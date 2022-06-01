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Италия — Аргентина: Виктор Гусев выбрал победителя матча континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

Прогноз экспертов на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 15 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Джанлуиджи Доннарумма (сборная Италии).
Фото Global Look Press

1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной. Межконтинентальный суперфинал «Финалиссима» начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 21.30 мск.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Лионеля Месси больше шансов на победу. На успех Аргентины в основное время есть возможность поставить с коэффициентом 2.70, вероятность — около 36%. На триумф Италии котировка — 3.00 (33%), на ничью — 3.10 (31%).

На то, что итальянцы не проиграют по итогам 90 минут, коэффициент 1.50. На Аргентину тот же вариант можно взять за 1.42.

Итоговая победа команды Роберто Манчини доступна за 2.02, успех коллектива Лионеля Скалони — за 1.85.

Выигрыш одной из двух команд по пенальти доступен за 11.5.

Мнением об исходе игры поделился комментатор Виктор Гусев. Он считает, что кубок отправится в Европу.

 
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«Италия может хорошо сыграть в атаке, а у Аргентины индивидуально сильные исполнители, они располагают отличной атакой. Интересно, что у итальянцев прочная оборона. Кьеллини проведет прощальный матч на уровне сборной.

Аргентина без проблем отобралась на чемпионат мира, а вот итальянцы сенсационно проиграли Северной Македонии и остались без мундиаля. Теперь задача для Роберто Манчини — выигрывать в любом матче. Тем более на кону трофей. Футболисты должны доказывать болельщикам, что чего-то стоят.

У Аргентины шанс для Месси выиграть еще один кубок. Очень важно, как мне кажется, отношение футболистов. Позади сложный клубный сезон. Престижность трофея еще не сформировалась. Любопытно, в каких составах выйдут команды. Думаю, что они будут основными.

Аргентина не проигрывает Италии пять матчей. В последней встрече в 2018 году она победила со счетом 2:0. Аргентинцы занимают четвертое место в рейтинге ФИФА, а итальянцы — шестое. В пяти последних матчах у Италии две победы, две ничьи и одно поражение. У Аргентины — три победы и два ничейных результата. При этом у нее были более сильные соперники.

 
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Для Италии «Уэмбли» — знаковый стадион. Именно здесь они выиграли чемпионат Европы. Кстати, если основное время завершится вничью, то команды будут сразу бить пенальти. Для меня очень важно то, что у Италии не будет чемпионата мира. Поэтому жду, что итальянцы заберут трофей», — цитирует Гусева Stavka.tv.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на победу сборной Италии коэффициент 3.00 в основное время, 2.02 — по итогам 90 минут и серии пенальти.

 
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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